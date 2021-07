Nuori automerkki lujassa vauhdissa: IS tutustui Cupran kolmeen uutuuteen

Seatista itsenäiseksi merkiksi irrotettu Cupra on kiihdyttänyt kahden merkin yhteismyynnissä nollasta kymmeneen prosenttiin kolmessa vuodessa.

Sitges, Espanja

Seatin päätöstä tehdä Cuprasta itsenäinen merkki ihmeteltiin kolme vuotta sitten. Vaan ei ihmetellä enää. Cupran myynti on sujunut jopa paremmin kuin yhtiössä osattiin odottaa. Suomessa Seatin ja Cupran yhteinen myynti on ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen 1 573 autoa, mistä Cupran osuus on komeasti 11,5 prosenttia. Maahantuojan tiedottaja korostaa, että kaksikko on kasvattanut Suomessa rekisteröintejään enemmän kuin mikään muu merkki.

Cupra haluaa vahvistaa uskoa tulevaisuuteensa, minkä takia media kutsuttiin ajamaan kaikkia myynnissä olevia malleja. Innostusta herätti eniten viime helmikuussa merkin kolmevuotispäivänä paljastettu Formentor VZ5. Sen lisäksi nähtävillä oli sähköinen tulevaisuus eli Born-malli sekä vähän hurjempaa kyytiä tarjoava Extreme E -luokan kilpa-auto.

Voisi hyvin luulla, että 228 kilowatin tehoisella moottorilla varustettu nelivetoinen Formentor VZ on riittävän ripeä. Cupran ostajat toivovat kuitenkin vielä enemmän, minkä takia Audilta lainattiin ikoninen 2,5-litrainen viisisylinterinen moottori ja sujautettiin se konepellin alle. Uuden version mallinimi on VZ5, jossa kirjaimet viittaavat vauhtiin ja numero sylinterimäärään.

Muotoilun muutokset ovat vähäisiä, mutta kyllä niillä tyyliä on saatu kohennettua urheilullisemmaksi. Osansa siihen on erikoismalliin suunnitelluilla 20-tuumaisilla kuparin värisillä vanteilla, joiden läpi näkyvät peräti 18-tuumaiset jarrulevyt. Kuusimäntäiset Akebonon jarrusatulat pitävät huolen vauhdin tehokkaasta tappamisesta, mitä päästiin kokeilemaan Castellolin radalla.

Kaikkien aikojen rajuimpaan Cupraan kehitettiin riittävän sivuttaistuen varmistava istuin.

Pakko myöntää, että ero Formentor VZ:n ja VZ5:n välillä oli yllättävän suuri. Erikoismallilla ajettua tuntui surulliselta palata ”tavallisen” version ohjauspyörän taakse. VZ5:n moottorin murina ja suorituskyky tekevät vaikutuksen, ja auton alusta on viritetty suureen tehoon sopivaksi.

Uudesta super-Formentorista on kuitenkin helppo laatia myös huonojen asioiden lista, joka tosin on lyhyt. Auton kulutusta ei vielä kerrottu, mutta luultavasti polttoainetta kuluu aika paljon. Se tarkoittaa suurta hiilidioksidipäästöä, mikä näkyy Suomessa melkoisena autoverona. Koska päästöt eivät vielä ole selvillä, myöskään hintaa ei tiedetä. Ikäviin seikkoihin kuuluu myös se, että Cupra valmistaa vain 7 000 kappaletta Formentor VZ5:tä. Suomeen niitä tulee muutama kappale.

Espanjalaismerkin historian hurjimman tuotantomallin jälkeen oli hyvä jäähdytellä tunteita Cupran ensimmäiseen sähköautoon tutustumalla. Alun perin Bornin piti tulla myyntiin Seatina, mutta jostain syystä siitä tuli Cupra. Konsernin uudelle MEB-perusrakenteelle tehdyistä malleista Born on lähimpänä Volkswagen ID.3:a.

Bornin muotoilussa on Cupralle ominaisia piirteitä, mutta olemus ja koko tuovat myös mieleen Volkswagen ID.3:n. Muotoilun pienet piirteet ja 20-tuumaiset vanteet tuovat Bornin ulkonäköön sporttisuutta.

Cupra on kuitenkin loihtinut omaan versioonsa ripauksen urheilullisuutta. Ajotuntumia on odoteltava syyskuuhun saakka. Luvassa ovat kuitenkin urheilullinen jousitus, mukautuva iskunvaimennus ja ajonvakautuksen ESC Sport -tila. Leveillä 20-tuumaisilla renkailla pyritään varmistamaan hyvä pito nopeassa kaarreajossa.

Cupra kutsuu etuistuinta kuppimaiseksi, mutta sen tarjoama tuki ei ole ylenpalttinen.

Jo nyt voidaan sanoa, että Bornin kilpa-autoista inspiraationsa saaneet etuistuimet tarjoavat aika hyvän sivuttaistuen. Lisäksi Cupran ns. satelliittiohjauspyörä poikkeaa muista konsernin sähköautoista. Voimalinjassa urheilullisuus jää vähän miedoksi, mutta vuoden 2022 puolella Borniin tulee saataville e-Boost -paketti, joka kasvattaa moottorin tehoa 20 kilowattia.

Viimeisenä oli hurjemman sähköauton vuoro, kun päästiin e-Cupra ABT XE1:n kyytiin. Ajajana oli maailman nopein naispuolinen aavikkorallien spesialisti Jutta Kleinschmidt. Hän voitti Dakar-rallin vuonna 2001 jättäen kaikki miehet taakseen pölyynsä, ihan sananmukaisesti.

Extreme E on uusi sähköautojen luokka, missä kilpaillaan tasa-arvon nimissä nainen-mies-parein, Mukana on sellaisia kavereita kuin Sebastien Loeb sekä Carlos Sainz ja yhtä tiimiä johtaa Nico Rosberg. Kilpailuissa ajetaan kaksi kierrosta ja välissä on ajajan vaihto.

Extreme E -luokan kilpa-autolla voi hyppiä varsin railakkaasti, sillä pitkät joustot varmistavat hallitut laskeutumiset.

Ajokkina on kaikilla Odyssey 21, jossa on edessä ja takana 250 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Moottorien yhteisteho ei ole kahden moottorin summa vaan .jostain syystä melkoisesti vähäisempi 400 kilowattia. Suurin vääntömomentti on melkoinen 920 newtonmetriä.

Kyyti ei ole ihan niin hurjaa kuin numeroiden perusteella voisi uskoa. Pyörissä on joustovaraa lähes 40 senttiä, mikä tasoittaa menoa. Lisäksi Kleinschmidt myönsi ajon päätteeksi, ettei näyttelyihin rakennetussa yksilössä ollut käytössä kuin takamoottori.