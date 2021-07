HS: Romutusohjeissa olleesta virheestä iso lisälasku valtiolle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin virheellisen ohjeistuksen takia monet suomalaiset romuttivat yhden sijasta useita autoja ison palkkion toivossa. Nyt valtio maksaa virheestä.

Valtion romutuspalkkiohankkeen alkuperäisenä ideana oli tarjota 1 000 tai 2 000 euroa, kun kilometrejä nähnyt yksi suuripäästöinen auto puristetaan paaliin ja tilalle hankintaan ympäristöystävällisempi tapa kulkea.

Valtiokonttoriin on HS:n mukaan tullut 144 romutuspalkkioon liittyvää korvaushakemusta, joista 107 on ratkaistu. Korvauksia on tähän mennessä maksettu 1,5 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan romutuspalkkiota haki 7 000 henkilöä. Varattu kahdeksan miljoonan euroa budjetti oli jo huhtikuun lopussa käytetty. Niin sanottuja nippuromuttajia oli 300, joista 155 oli HS:n mukaan selvästi oikeutettuja korvaukseen.

