Käytetyn auton alkuperämaa huolestuttaa harvoja, mutta tällaisia riskejä he pelkäävät

Käytettyjä autoja välittävän yrityksen mukaan vain joka viides asiakas suosii niin sanottuja Suomi-autoja. Muille auton alkuperä vaikuttaa ostopäätökseen jonkin verran tai ei lainkaan.

Osalle kuluttajista auton historialla ei ole väliä, toisille se on kaupan este. Kuvituskuva.

Käytettyjä autoja välittävän AutoVex.fi-palvelun selvityksen perusteella viidennes (20,6 prosenttia) vastaajista totesi, että he suosivat vain Suomi-autoja käytettyjen markkinoilla, kun taas 48 prosenttia vastaajista kertoi, että auton alkuperä vaikuttaa jonkin verran ostopäätökseen. Lähes kolmannes (31,4 prosenttia) vähät välittää auton alkuperämaasta.

AutoVex kysyi vain Suomi-autoja suosivilta, miksi ulkomailta tuodut autot eivät ole heille vaihtoehto. Yksi vastaus nousi ylitse muiden: auton historiasta ei ole tarkkaa tietoa. Tämän valitsi peräti 65 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Huomattavasti vähemmän vastanneita vaivasi mm. ulkomailta tuotujen autojen jälleenmyyntiarvo, ulkomailta tuonnin riskit, epäluottamus maahantuojaa kohtaan tai se, että on kuullut huonoja kokemuksia asiasta tuttavilta. Kukin sai kymmen prosenttia tai vähemmän äänistä.

Kun kyselyssä selvitettiin auton maahantuojan merkitystä, yli puolet vastaajista totesi, että autoliikkeen maahantuoma auto on luotettavin vaihtoehto. Vain vajaan viiden prosentin mielestä yksityisen henkilön tuoma auto tuntui luotettavimmalta. Loput noin 43 prosenttia totesi, ettei maahantuojalla ole väliä.

Lue lisää: Nämä autot kääntävät katseet kesä-Suomessa! Äänestä suosikkiasi

TÄNÄ vuonna Suomeen tuodaan jo noin 55 000 käytettyä henkilö- ja pakettiautoa, Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio arvioi Verkkouutisten julkaisemassa ja IS:n siteeraamassa kirjoituksessaan. Ympäristövaikutusten lisäksi Kallio muistuttaa, että tuonnin arvo on reilut miljardi euroa, joka on pois kotimaisesta kulutuksesta. Tuonnissa vältetään kotimaan arvolisävero, sillä käytetystä autosta se on useimmiten maksettu uutena lähtömaahan.

Lue lisää: Käytettyjen autojen käyttöönotoissa näkyy nyt erikoinen nousupiikki

Lue lisää: Edulliset nuorisodieselit nousseet suureen suosioon – kauppiaan mukaan muutos on jopa hämmästyttävä

Lue lisää: Käytetyn BMW:n ostanut luuli, että vaihdelaatikko oli uusittu – karu totuus paljastui 300 kilometrin jälkeen