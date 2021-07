Autoalan johtajalla kolme ratkaisua miljardiluokan ongelmaan – ”pitkällä tähtäimellä ainoa perusteltu ratkaisu on autoveron poisto”

Suomeen tuodut käytetyt autot ovat edelleen kotimaassa myytyjä selvästi suuripäästöisempiä, Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kirjoittaa Verkkouutisissa.

– Suomi on lipunut viime vuosien aikana käytettyjen tuonnin kohdemaana Itä-Euroopan maiden joukkoon, Tero Kallio arvioi. Itäiseen Eurooppaan on dumpattu paljon vanhoja ja suuripäästöisiä autoja.

Tänä vuonna Suomeen tuodaan jo noin 55 000 käytettyä henkilö- ja pakettiautoa, Kallio arvioi Verkkouutisten julkaisemassa kirjoituksessaan. Ympäristövaikutusten lisäksi Kallio muistuttaa, että tuonnin arvo on reilut miljardi euroa, joka on pois kotimaisesta kulutuksesta. Tuonnissa vältetään kotimaan arvolisävero, sillä käytetystä autosta se on useimmiten maksettu uutena lähtömaahan.

Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio

Kallio esittää tilanteen korjaamiseksi kolmea pikaratkaisua:

”Käytettynä tuotavan auton verotusarvon ja autoveron määrittämisessä tulisi luopua epävarmuusvähennyksen käyttämisestä. Minimissään epävarmuusvähennyksen taso tulisi tarkastaa.”

”Varovaisuusperiaatteen mukaisesta mahdollisimman alhaisen verotusarvon käytännöstä tulee siirtyä keskimääräisen arvon määrittämiseen.”

”Autoveron vientipalautusprosessi tulisi virtaviivaistaa, sillä nykyisin jäännösarvoriski jarruttaa käytettyjen autojen vientiä ja sisämarkkinoiden toimivuutta. Valtio ei myöskään palauta autoveroa yli 10 vuotta vanhasta ulkomaille vietävästä autosta, vaikka tuotaessa se niitä verottaa. Käytetyn auton viennistä tulisi siis tehdä aidosti peilikuva käytetyn tuonnille. Nyt se on sitä vain VM:n väitteissä.”

Lue lisää: Kuinka huono sijoitus auto on? Erityisasian­tuntija kertoo, missä iässä auton arvossa tapahtuu tärkeä muutos

Pitkällä tähtäimellä Kallion mukaan ainoa perusteltu ratkaisu on autoveron poisto. ”Muuten autoveroon ja sen monipolviseen historiaan jatketaan uusien, aina vain hullummilta kuulostavien sivujen kirjoittamista,” Kallio kirjoittaa.

Lue lisää: Retkeilyautoja rakentavien kannattaa varautua verojen nousuun – TM: Vuosittain lukuisia tapauksia