Kaksi syytä olla vaihtamatta sähköautoon – kyselyn tulos kertoo silti merkittävästä kiinnostuksesta

Suomalaisista yli kolmannes todennäköisesti harkitsee seuraavaksi täyssähkö- tai hybridiauton hankintaa. Se ei vielä tarkoita, että harkinta muuttuisi jokaisen kohdalla hankinnaksi.

Akkujen hallintaratkaisujen toimittajan CTEK:n teettämän tutkimuksen mukaan suuresta kiinnostuksesta huolimatta sähköautojen yleistymistä estävät korkeiksi mielletyt ostokustannukset ja heikoksi koettu latausinfrastruktuuri.

CTEK teetti kesäkuussa kuluttajakyselyn, josta käy ilmi, että vastaajista 38,3 prosenttia pitää erittäin todennäköisenä tai todennäköisenä, että heidän seuraavaksi hankkimansa auto olisi sähkö- tai hybridiauto. Kiinnostus on suurempaa Suomessa kuin Ruotsissa, sillä vastaava luku naapurimaassamme on 27 prosenttia.

Suomessa vastaajista vain noin kaksi prosenttia käyttää nyt sähköautoa. Tulos on linjassa tilastojen kanssa, sillä sähköautojen osuus autokannasta viime vuonna oli noin 1,6 prosenttia.

Lue lisää: Koeajossa Fiat 500e: Viis hassusta mallinimipolitiikasta, tässä on hauska sähköauto

Yli puolet vastaajista kokee sähkö- ja hybridiautojen hinnan merkittävimmäksi esteeksi hankinnalle. Ruotsissa vastaava luku on 42 prosenttia. Suomessa vastaajista joka neljäs pitää oston esteenä sähköautojen lyhyeksi miellettyä toimintamatkaa.

Lue lisää: Kuinka paljon maksaa sähkö- ja hybridiautojen akkujen uusiminen? Alan insinöörit lyövät nyt eurot pöytään

Sähköautoiluun siirtymistä hidastaa myös latausmahdollisuuksien puute.

– Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että he lataisivat todennäköisesti sähköautoa kotonaan. Vastaajista 38,1 prosenttia haluaa käyttää omaa latauspistettä, ja noin joka neljäs on valmis hyödyntämään taloyhtiön yhteiskäytössä olevaa ratkaisua. Joka neljäs vastaaja kertoo, että ei ole hankkinut vielä sähkö- tai hybridiautoa koska kotona ei ole latausmahdollisuutta, CTEK:n myyntipäällikkö Pasi Ahola kertoo tiedotteessa.

Lue lisää: Alle 50 000 euron sähköauto harkinnassa? TM testasi ja löysi niukalla erolla voittajan

Syno International teki kyselyn CTEKin tilaamana 4.-7.6.2021. Digitaaliseen kyselyyn vastasi 1 010 henkilöä ympäri Suomea. Vastaajien ikähaarukka oli 18–80-vuotta.