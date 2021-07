Koeajo: Loistelias Audi RS e-tron GT tarjoaa silmänruokaa ja vauhtia unohtamatta mukavuutta

Koeajo: Herkullisen ajokokemuksen tarjoava Audin täyssähköinen RS Gran Turismo herättää ihastusta myös ulkomuodollaan.

Audi RS e-tron GT on sähköauto, joka ei ulospäin tee numeroa käyttövoimastaan. Ylimääräisiä sähkökäyttöisyyteen viittaavia krumeluureja ei ole näkösällä. Korin sulavalinjainen kylkiprofiili ja kauniisti kaartuva hiilikuitukatto saavat sivulliset haukkomaan henkeään. Toivottavasti lintu ei lentänyt sen pikkupojan nieluun, joka jähmettyi tuijottamaan suu suunnilleen kuun kokoisena liikennevaloihin pysähtynyttä ibiksenvalkoista kaunotarta

Komeampi kuin Taycan, kuului kolmen arvioitsijan spontaani käsitys. Vertailukohta onkin oikea, sillä Audin täyssähköinen Gran Turismo jakaa perusrakenteensa ja pitkälti tekniikkansakin Porsche Taycanin kanssa.

Audi e-tron GT:n rinnalle tuotu tehokkaampi RS-malli on Audin ensimmäinen täyssähköauto, jolle kirjainpari on annettu. Jos tämä auto ei huudakaan ulospäin sähkökäyttöisyyttään, niin myös laadukkaan oloinen ohjaamo jatkaa samalla linjalla. Mittaristosta löytyy kyllä tieto kilowattituntien kulutuksesta ja toimintamatkan pituudesta. Lisäksi navigointitietoon yhdistyy arvio ajoakun varausasteesta määränpäässä.

Loivasti laskevaa peräosaa hallitsee animoitu valonauha ja sitä rajaavat valoyksiköt.

Muutoinkin tunnelma on käytännönläheinen. Mekaanisilla kytkimillä säädetään muun muassa ilmastointia. Ajoergonomiasta on hankala löytää puutteita. No, ihan pieniä, sillä nahkapäällystettyjen, hunajakennotikattujen ja rei’itettyjen etupenkkien reisituki on todistetusti eräille liiankin pitkä, jotta luonteva istuma-asento löytyisi.

Etuakselille asennetun 238-hevosvoimaisen moottorin yhteydessä on kiinteällä välityssuhteella varustettu vaihteisto, kun taas takana 456-heppaisen sähkömoottorin yhteydessä on kaksinopeuksinen järjestelmä.

Volframi-karbidipinnoitetut jarrulevyt ovat 656,79 euron arvoinen lisävaruste. Alumiinivanteissa on viisipuolainen ”Concave-moduuli” grafiikkaprintillä.

Tarmokas 475 kilowatin voima vie autoa eleettömän tehokkaasti. Kiihdytyksessä selkä liimautuu asiaankuuluvasti niskaa myöten urheiluistuimeen. Maisemasta ei jää oikein mitään mieleen, koska hetkeen sekoittuu samanaikaisesti suunnatonta riemua ja pientä pelkoa. Overboost-toiminnon avulla 3,3 sekunnissa vauhti nousee sadan kilometrin tuntinopeuteen ilman minkäänlaista vikurointia. Silti yhtä vaikuttavaa on arkiliikenteessä vaivaton voimantunne, jonka synnyttämiseen ei todellakaan tarvita pedaalin runttausta.

Urheilullisuus ei merkitse tällä kertaa rasittavaa tiukkuutta, sillä alustan rakennuspalikoissa on muistettu myös mukavuuselementit dynaamista nelipyöräohjausta myöten. Aktiivisesti mukautuva ilmajousitus ja iskunvaimennus kruunaavat ajonautinnon. Alustan madallus suurissa ajonopeuksissa pienentää ilmanvastusta ja loitontaa lataustarvetta.

Tarkka ohjaus ja vaste tarjoavat kuljettajalle täsmäpalautetta alcantaralla varustettuun ohjauspyörään. Niin halutessaan kuljettaja saa noin 2,3-tonnisen auton rullaamaan niin hienosti, että välillä on tarkistettava, onko tasanopeudensäädin kytkettynä.

Ohjaamosta ei löydy päällekäyvästi sähköisyyttä korostavia elementtejä.

RS E-Tron GT on viisipaikkainen, mutta takapenkillä matkustusmukavuus perustuu siihen, että siellä istuu vain kaksi henkilöä. Ajettaessa suhinoita eikä muita hälyääniä kuulu, joten rengasmelu korostuu jo pienissä nopeuksissa lasien ylimääräisestä äänieristyksestä huolimatta.

Etuistuimet houkuttelevat pitkien matkojen ajoon.

Takaistuimilla on hyvät tilat kahdelle aikuiselle.

Takana tavaratilaa on 350 litraa, joten keulan 85 litran kolo on omiaan latauskaapeleiden säilytykseen. Keulapellin avauspainike on sijoitettu persoonallisesti etuoven päätyyn – paikkaan, josta sitä viimeiseksi osaisi etsiä. Latausportteja on kaksi, yksi kummankin etulokasuojan yläpuolella. Pikalataus onnistuu vain oikealta puolelta.

Latauskaapelit sujahtavat siististi säilöön auton keulaosaan.

Optimaalisissa olosuhteissa auton 80 prosentin lataustaso toteutuu 23 minuutissa. Yhdessä jarrutusenergian talteenottojärjestelmän kanssa toimintamatkaksi on mitattu 472 kilometriä (WLTP). Auton mittaritieto pitkän ajan kulutuksesta osui virallisen keskikulutuksen 20,6-22.5 kWh haarukkaan. Parin päivän koeajossa kulutus nousi vain kymmenen prosenttia korkeammaksi.

Lue lisää: Tässä on Audin uusi keihäänkärki – hetkellinen teho jopa 646 hv

Mittaristo muokkautuu nykytyyliin moneksi. Hitaassa kaupunkiajossakin meno on miellyttävää, mutta pontevan auton ominaisuudet valuvat hiukan hukkaan.

Koeajoautossa oli lisävarusteita noin 45 000 euron edestä, jolloin lopullinen hinta nousi 191 189 euroon. On siinä hintaa kerrakseen, mutta on huima autokin.

Lue lisää: Koeajossa Fiat 500e: Viis hassusta mallinimipolitiikasta, tässä on hauska sähköauto

Lue lisää: Kaksi syytä olla vaihtamatta sähköautoon – kyselyn tulos kertoo silti merkittävästä kiinnostuksesta

Ajotiloja on neljä. Maavaraa voi säädellä samasta näkymästä.