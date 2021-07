Teslan uutuusmalli elokuussa Suomeen

Uuden Tesla Y -mallin luovutukset tilaajille alkavat elokuussa.

Model Y:n lanseerausmalli on Long Range AWD (64 400 euroa). Sen WLTP-toimintamatka on 505 kilometriä. Parannettu Autopilot-ominaisuus on nyt myös saatavilla koko mallistoon Euroopassa.

Model Y on täyssähköinen, keskikokoinen katumaasturi. Etutavaratila ja taitettavat toisen rivin istuimet tarjoavat yhteensä 1,9 kuutiometriä säilytystilaa.

Panoraamakatto tuo runsaasti valoa matkustamoon.

Kuten Model 3, Model Y ei vaadi avaimia, vaan se yhdistetään älypuhelimeen mahdollistaen sisään- ja ulospääsyn. Kaikkia auton hallintalaitteita voidaan käyttää samalla 15-tuumaisella kosketusnäytöllä. Model Y voidaan myös yhdistää Tesla Mobile -sovellukseen, jonka avulla onnistuvat muun muassa etälukitus, etäohjausta merkitsevä Summon-toiminto, ilmastoinnin hallinta, GPS-sijainnin seuranta ja nopeuden rajoitustila.

Lue lisää: Tässäkö on Teslan akkujen pitkän iän salaisuus? Lohjalainen keksijä Daniel uskoo tietävänsä selityksen

Model Y voi myös hyödyntää uusia V3 Supercharger-asemia.

.