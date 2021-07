Škoda päivittää ison Kodiaq-mallinsa – taas yksi dieselauto poistuu valikoimasta

Škoda Kodiaq päivittyy kevyesti ja RS-versio saa uuden moottorin.

Uudistuvan Kodiaqin kaikissa malliversioissa tullaan näkemään päivitetty muotoilu, mukaan lukien uusi etumaski, uudistetut ajovalot ja raikkaammalta vaikuttava konepellin muotoilu. Takaosassa uusi puskuri sisältää diffuusori-osion, ja takakannessa on aiempaa näyttävämpi spoileri. Myös takavalot on uudistettu, mutta kokonaisuudessaan Kodiaqin muodistus on silti ulkoisesti melko kevyt.

Moottorivalikoimaan kuuluu Euroopan mittakaavassa kolme bensiini- ja kaksi dieselmoottoria, joista jälkimmäisissä on nyt Skodan pakokaasujen kaksoisannosteluprosessi. Sähköistettyjä moottorivaihtoehtoja joudutaan edelleen odottamaan. Moottorisarjan kärjessä keikkuu 242-hevosvoimainen, 2,0-litrainen turboahdettu bensiinipata tehokkaimpana RS-versiona. RS-mallin dieselmoottorille näytetään siis samalla ovea.

Vanteen kuviointi tuo mieleen monet sähköautot.

Myös Kodiaqin turvajärjestelmiä on parannettu. Automaattinen hätäjarrujärjestelmä tunnistaa nyt jalankulkijat ja pyöräilijät. Lisäksi taaksepäin suunnatut tutkat osaavat tunnistaa, jos autoon on törmäämässä toinen auto takaapäin. Samalla järjestelmä osaa valmistella ohjaamon turvajärjestelmät vastaamaan törmäyksen aiheuttamiin liike-energioihin sekunnin murto-osassa.