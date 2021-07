Autonvalmistaja Opel kertoi perjantaina uusista suunnitelmistaan. Opel keskittyy kokonaan sähköautoihin Euroopassa vuodesta 2028 lähtien. Samalla Opel laajentaa reviiriänsä Kiinaan.

Eikä siinä kaikki, sillä legendaarinen Opel Manta -malli palaa täyssähköisenä versiona. Se esitellään vuosikymmenen puoleenväliin mennessä.

Toimitusjohtaja Michael Lohscheller vakuutti digitaalisessa Stellantis EV Day 2021 -tapahtumassa, että autoteollisuuden tulevaisuus on sähköinen ja Opel on osa sitä. Opelilla on jo tänä vuonna tarjolla yhdeksän sähköistettyä mallia.

Opel on osa Stellantis-konsernia, jonka muita merkkejä ovat muun muassa ranskalaiset Peugeot ja Citroën.