Uusi palvelu karavaanareille –helpottaa matkaparkkien käyttöä

Matkailuajoneuvolla matkaava voi yöpyä leirintäalueiden lisäksi matka- ja puskaparkeissa. Matkaparkkien ylläpitäjille ja käyttäjille on lanseerattu uusi mobiilisovellus.

Karavaanareiden sanastoon kuuluva puskaparkki voi olla ranta, näköalapaikka, levike tien vieressä tai mikä tahansa leirintäalueen ulkopuolella oleva levähdyspaikka, mihin saa parkkeerata. Kaupungeissa voi pysäköintirajoituksia noudattaen yöpyä matkailuajoneuvossa jopa aivan keskustan sydämessä.

Tietyllä tavalla puskaparkin ja leirintäalueen väliin sijoittuvat matkaparkit. Tietyllä tavalla sikäli, että karavaanareille tarkoitettu matkaparkki on pelkistetyimmillään pelkkä parkkipaikka ilman mitään palveluita, mutta parhaat matkaparkit eivät häviä tasossa ja palveluissa leirintäalueille.

Matkaparkit saivat viime vuonna julkisuutta, kun Best-Caravan Oy:n perustama BestPark Oy ilmoitti rakentavansa Suomeen ja ulkomaille vuoteen 2024 mennessä peräti 50 uutta matkaparkkia. BestParkin suunnitelmat ovat konkretisoituneet tähän mennessä niin, että Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa kuusi ja rakenteilla neljä BestPark-matkaparkkia. Heinäkuun alussa BestPark avasi 68-paikkaisen matkaparkin Ruotsin Haaparantaan.

BestParkin matkaparkkien käytön tekee erityisen käteväksi verkkopalvelu, jonka kautta leirintäpaikka varataan ja maksetaan etukäteen. Parkkiin navigointi sekä alueen portin ja ovien avaaminen onnistuu myös palvelua käyttäen. Verkkopalvelu palvelee suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Kaikki BestParkin rakentamat matkaparkit ovat aidattuja ja kameravalvottuja, ja niillä on neljä tasoluokitusta. Esimerkiksi kaupunkien ja kuntien matkaparkeista puuttuvat yleensä lähes kaikki palvelut.

Kotimaanmatkailun suosion kova kasvu sai Valtter Tahkolan ja Elias Poukkulan miettimään sovellusta, joka helpottaisi kaikkien suomalaisten matkaparkkien tarjoajien sekä karavaanimatkailijoiden elämää. Yrittäjien viime vuonna pilotoima sovellus on ollut nyt vajaan kuukauden ”oikeassa” käytössä ja saanut osakseen melkoisesti kiinnostusta.

Tänä vuonna perustettu kempeleläisyritys Matkaparkki.com Oy ei perusta tai omista matkaparkkeja, vaan se tarjoaa sovelluksen, jonka avulla yritykset, yhdistykset, kaupungit ja kunnat sekä yksityishenkilöt voivat tarjota matkaparkkipaikkoja.

Matkaparkki.com vastaa parkkien välityksestä, varauksista ja maksuliikenteestä. Matkaparkki.com-verkostoon kuuluu nyt noin 80 matkaparkkia, joissa on yhteensä noin 500 parkkipaikkaa. Kasvussa oleva matkaparkkiverkosto kattaa jo nyt koko Suomen.

Pelkistetyimmillään matkaparkki ei eroa palveluidensa osalta puskaparkista. Kyläyhdistykset ovat löytäneet matkaparkeista pienen tulonhankintakeinon ja lisänneet samalla kyliensä kiinnostavuutta matkailijoiden silmissä.

Matkaparkki.com-palvelun tavoitteena on kasvattaa matkaparkkiverkosto Suomessa 200 matkaparkkiin tämän kesän aikana, mikä tarkoittaa noin tuhatta yksittäistä parkkia. Lisäksi Valtter Tahkolan ja Elias Poukkulan yhtiö suunnittelee kansainvälistymistä nopealla aikataululla.

Matkaparkki.com on mobiilisovellus, jonka kautta matkailija voi etsiä, varata sekä maksaa itselleen luvallisen ja turvallisen yöpaikan. Ajatus on, että matkailija voi suodattaa sopivia parkkeja tarvitsemillaan palveluilla sekä haluamaansa ajanhetkeen. Matkailija saa sovelluksen kautta tiedot kohteen palveluista ja varauksen sekä maksun jälkeen voi navigoida kohteeseen yöpymään hänelle varatulle paikalle.

Matkaparkki.com-sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista, ja alustalle avatuista matkaparkeista noin 90 prosenttia on täysin uusia parkkeja. Matkaparkkien palvelutaso vaihtelee ja alustalta löytyy parkkeja niin ilman palveluita kuin kattavilla palveluillakin. Parkkien yöpymishintaskaala on 5–30 euroa.

– Parkkeja alustaan on saatu kerättyä hyvin. Erityisen tyytyväinen olen suomalaisten kylien ja kyläyhdistysten kanssa aloitetusta yhteistyöstä, joka tuo pienillekin paikoille uusia matkailijoita ja tarjoaa matkailijoille hienoja matkailuelämyksiä kotimaassa. Myös kunnat ja kaupungit ovat olleet aktiivisia, ja jatkossa yhä useammassa kunnassa on tarjolla luvallinen yöpaikka karavaanareille hyvällä sijainnilla lähellä palveluita. Se hyödyttää niin matkailijaa, kuin kuntaakin kasvaneen matkailutulon myötä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Valtter Tahkola.

