Näin paljon hitaammin kuulokkeita käyttävä kuski reagoi vaaratilanteisiin

Oletko ihmetellyt autoilijoita, jotka käyttävät kuulokkeita ajaessaan. Eikö siinä piile vaara? Ford tutki asiaa ja sai vakuuttavia tuloksia.

Autonvalmistaja Fordin tuore äänikokeilu osoittaa, että musiikkia kuulokkeista kuuntelevat henkilöt tunnistavat mahdolliset liikenneriskit keskimäärin yli 4 sekuntia hitaammin kuin ilman kuulokkeita.

Tutkimuksessa käytettiin varta vasten kehitettyä 8D-paikkataajuuskokemusta, joka sijoitti yli 2 000 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa virtuaalikadulle ja mittasi reaktioaikoja mahdollisissa vaaratilanteissa.

Suurin osa osallistuneista sanoi käyttävänsä kuulokkeita liikenteessä. Heistä 56 prosenttia ilmoitti olleensa läheltä piti -tilanteessa tai onnettomuudessa, ja lähes joka kolmannella oli tuolloin ollut päässään kuulokkeet.

Fordin testikokemuksen jälkeen useimmat osallistujat sanoivat, etteivät he enää aio käyttää kuulokkeita liikenteessä.

Ford on nyt julkaissut Share The Road: Safe and Sound -sovelluskokemuksen osoittaakseen, kuinka tärkeitä äänimerkit voivat olla liikenteessä.

