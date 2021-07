Hyundai on panostanut täysillä ensimmäiseen ainoastaan sähköautoksi suunnittelemaansa malliin: toimintamatkaa on riittävästi, lataus sujuu joutuisasti, eikä ominaisuuksissakaan ole valittamista.

Ioniq 5 näyttää paljon pienemmältä kuin se tosiasiassa on. Linjoissa on lainaa vuonna 1974 esitellystä Giugiaron muotoilemasta Hyundai Ponysta.

Valencia, Espanja

Neljännesvuosisata on pitkä aika niin ihmiselämässä kuin automaailmassa. Ennen vuosituhannen vaihdetta Hyundai oli vielä automerkki, joka hankki asiakkaita ja markkinaosuutta hinta edellä. Asiakkaille korostettiin rahalle saatavaa vastinetta, vähän samaan tapaan kuin Dacia toimii tänä päivänä.

Ioniq 5:n myötä Hyundai kertoo syntyneensä uudelleen. Nyt puhutaan kohtuullisen hinnan sijaan teknisestä edistyksellisyydestä. Tekniikassa ja varusteissa onkin paljon sellaista, mitä kilpailijoista ei löydy.

Muotoilijat ovat yhdistäneet hauskalla tavalla historiaa ja tulevaisuutta. Ioniq 5 on lähes samanlainen kuin syksyllä 2019 Frankfurtin autonäyttelyssä esitelty Hyundai 45 EV Concept. Linjoissa on paljon samaa merkin ensimmäisen tuotantomallin kanssa, muttei retromaisesti, vaan kunnioitus ikonista mallia kohtaan näkyy häivähdyksenomaisesti taustalla.

Uusi Ioniq 5 näyttää etenkin takaviistosta kompaktilta eikä sitä voisi arvata yli 4,6 metriä pitkäksi.

Hyundai Motor Group on panostanut kaiken osaamisensa sähköautoihin suunniteltuun E-GMP-perusrakenteeseen (Electric-Global Modular Platform). Siinä on erityispiirteenä pitkä kolmen metrin akseliväli.

Etäällä toisistaan sijaitsevien akseleiden väliin on ollut helppo sijoittaa energiasisällöltään riittävän suuri ajoakku. Hyundai valmistaa Ioniq 5:tä 58 ja 72,6 kWh:n ajoakulla, joista Suomeen tuotavat autot on varustettu aina suuremmalla.

Akut sijaitsevat hyvin alhaalla, mikä pudottaa painopistettä ja helpottaa matkustamon suunnittelua. Siinä on onnistuttu hyvin, sillä tasalattiaisissa sisätiloissa on olohuonemainen tunnelma. Avaruutta lisäävät vaaleat värit. Matkustamossa on ajateltu myös takana istuvien mukavuutta. Niinpä takapenkin reunapaikoilla on istuinlämmitys, penkkiä saa siirrettyä 13,5 senttimetriä pituussuunnassa ja selkänojassa on kallistuksen säätö.

Ioniq 5:ssä on siis mukava olla, eikä liikkeellelähtö muuta autoa yhtään sen epämukavammaksi.

Hyvän auton tunnistaa siitä, ettei mieleen jää oikein mitään. Silloin kaikki on ollut tasapainossa, ajaminen on ollut vaivatonta ja auton alusta on tasoittanut tien röykyt kaikissa tilanteissa. Ioniq 5 on juuri tuollainen auto. Kiihtyvyys ei ole mitenkään räjähtävää, mutta liikkuminen on riittävän ripeää. Melutaso pysyy hillittynä, missä auttavat muun muassa laminoidut sivuikkunat.

Liikenteen seassa ei päässyt kokeilemaan kaarreajoa rajanopeuksilla, mutta normaalissa ajossa auto ohjautui nöyrästi ajajan toiveiden mukaan. Jousitus toimi hyvin ja vain harvoissa tilanteissa huomasi auton kahden tonnin omamassan.

Edessä on toisen kannen alla tila latausjohdoille ja vastaaville, jonka koko on nelivetoisissa eli kaksimoottorisissa varsin vaatimaton 24 litraa.

Suomessa on hinnat alkaen versiona on takamoottorinen Ioniq, jonka sähkömoottori kehittää 160 kilowattia. Auton hinta on Style-varustein 49 990 euroa. Neliveto nostaa hintaa 5 000 euroa, jolloin moottoreissa on voimaa 65 kilowattia enemmän.

Ioniq 5 on aina hyvin varusteltu, sillä jo Stylessä on vakiona esimerkiksi hyvin kattava turvavarustelu, sähkötoiminen takaluukku, kuljettajan istuimen sähkösäädöt ja vaikkapa tummennetut takaikkunat.

Ohjaamoa hallitsevat vaalean kehyksen yhdistämät kookkaat näytöt. Kojelaudan vasemmassa kulmassa on kätevä magneettitaulu muistilapuille ja vastaaville.

Ohjauspyörän keskiöstä puuttuu jotain, nimittäin auton merkki. Hyundain mielestä Ioniqin ajaja tietää millä autolla hän ajaa ilman sen alleviivaamista.

Ensitestissä oli koeajettavana jälkimmäinen paremmalla Premium-varustelulla, joka keventää lompakkoa 5 000 euroa, mutta summalla saa hyvän vastineen. Mahdollisuus säätää etuistuimet lepoasentoon ja niiden viilennys kohentavat mukavuutta entisestään. Kuljettajan iloksi tulevat tuulilasin heijastusnäyttö lisätyllä todellisuudella, kauko-ohjattu etäpysäköinti, etututkat ja vielä enemmän turvavarusteita.

Tietoa on tarjolla todella runsaasti, minkä lisäksi Premium-varustelu lisää ajaja eteen suuren tuulilasin heijastusnäytön.

Hyundai on onnistunut kerralla luomaan hienon sähköauton. Hyvällä, sileällä asvaltilla ajetussa testissä Ioniq 5:stä oli vaikea löytää mitään merkittävää moittimisen aihetta. Toimintamatkaa on pitkälti yli 400 kilometriä ja optimiolosuhteissa pikalatauksella akun energiatason saa 10 prosentista 80 prosenttiin 18 minuutissa. Viidessä minuutissa virtaa tulee riittävästi sadan kilometrin ajoon. Autossa on mukavasti tilaa ja liikkuminen on letkeää. Lisäksi Ioniq 5:een voi kytkeä omamassaltaan 1 600 kiloa painavan perävaununkin.

Etuistuimet ovat erittäin mukavat, minkä lisäksi ne saa Premium-varustetasossa lepoasentoon kuin lentokoneen ensimmäisessä luokassa.

Takana on runsaasti tilaa, penkin pituussäätö ja selkänojan kallistussäätö. Ainoastaan varvastilaa etuistuimen alla saisi olla vähän enemmän.

Ensimmäiset Hyundai Ioniq 5:t saapuvat Suomeen heinä-elokuussa. Pian sen jälkeen saapuu asiakkaille toimitettavia autoja, aluksi takamoottorisia. Kiinnostus Ioniq 5:tä kohtaan on ollut niin meillä kuin muualla sen verran suurta, että omaansa voi joutua odottamaan. Autoja on myyty Suomessa ennakkoon jo runsaasti.

