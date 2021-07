Koeajo: MX-5:ssä pääsee nauttimaan ajamisen ilosta niin sanotusti vanhaan tyyliin.

Mazda MX-5 ei ole monen muun automallin tapaan paisunut, vaan se on pysynyt suunnilleen samoissa mitoissa kuin syntyessään yli 30 vuotta sitten.

Ainakin toistaiseksi myynnissä on vielä yksi uusi auto, jossa ei ole liikaa kaiken maailman digiahtimia eikä muitakaan ajajaa tiestä erottavia vimpaimia. Sellainen on Mazda MX-5.

Vanhan legendan mukaan muuan suomalainen olisi ollut aikoinaan vahvasti mukana Mazdan päätöksessä suunnitella MX-5.

Tarina on totta ja se paljastuu tekstin lopussa.

Autoilusta nauttivat voivat olla pelkästään kiitollisia siitä, että kolmen suuren japanilaismerkin varjoon jäänyt Mazda teki pari kolme vuosikymmentä sitten rohkeita ratkaisuja. Eikä päätös MX-5:n valmistukseen ottamisesta ollut huono taloudellisestikaan, sillä miljoonan MX-5:n raja saavutettiin jo viisi vuotta sitten. Sillä se ansaitsi paikan Guinnessin ennätysten kirjassa maailman eniten myytynä urheiluautona.

Bob Hall oli yhdysvaltalaisen Motor Trendin toimittaja, joka oli erikoistunut japanilaisiin autoihin. Herra osasi myös sujuvasti japania, joten vuonna 1976 illallisella Kenichi Yamamoton kanssa keskustelu eteni siihen, millaisia autoja Mazdan pitäisi valmistaa. Viisi vuotta myöhemmin Hall oli hypännyt aidan toiselle puolelle suunnittelemaan Mazda USA:n mallistoa ja Yamamotosta oli tullut Mazda Motorsin puheenjohtaja.

Kauan sitten illallispöydässä esitetylle idealle näytettiin vihreää valoa ja ensimmäinen konseptiauto syntyi 1983. Kuusi vuotta myöhemmin esiteltiin ensimmäinen MX-5. Nyt on edetty neljänteen sukupolveen.

Erikoismallin saa vain lumihiutaleen valkoisen helmiäisvärin ja kirsikanpunaisen kangaskaton yhdistelmällä. Auton linjat ovat kauniit myös katon ollessa ylhäällä.

Eräs suurimmista syistä MX-5:n kiehtovuuteen on sen eksoottinen koko. Alkuperäiseen verrattuna edelleen lyhyeen akseliväliin (2,31 m) on tullut vain neljä senttiä lisää, ja kori jopa lyheni nykymalliin siirryttäessä. Kaiken lisäksi nykyinen MX-5 on nelikon lyhyin.

Leveyttä on kertynyt vuosien mittaan kuusi senttiä lisää, mutta korkeuteen ei ole kajottu missään vaiheessa.

Alle neljä metriä pitkässä autossa on urheiluauton tapaan melkoisesti keulaa, joten kahdelle matkustajalle ja heidän tavaroilleen ei ole jäänyt paljoa tilaa. Itse olen 1,92-metrisenä jo ihan liian kookas ohjaamoon, mutta se unohtuu nopeasti ohjauspyörän takana.

Etenkin, kun hellekauteen ajoittuneen tutustumisen aikana en ajanut metriäkään katto ylhäällä.

Pyydän anteeksi, en siis voi antaa vakuuttavaa arviota MX-5:stä tuolta osin.

Ihan vaan tuntumalta voin todeta, että näkyvyys ei olisi kovin hyvä ja katto ylhäälläkin ympäristön äänet kuuluvat ohjaamossa. Nuo kommentit perustuvat kokemuksiin aiemmista MX-5-sukupolvista.

Ohjaamon ahtaus unohtuu oitis, kun pudottautuu mainion tuen antavan istuimen tiukkaan syleilyyn. Mikäli elopainoa olisi enemmän, tunne voisi olla jopa ahdistava.

Kuljettajan työtila on hyvällä tavalla kuin aikamatka takaisin 1990-luvulle. Hallintalaitteet ovat selkeät. Aitoja katkaisimia, eikä mitään hipaisuhömpötyksiä.

Moottori käynnistyy napin painalluksella ja tarkan, herkkätoimisen kytkimen painalluksen jälkeen vaihde loksahtaa täsmällisesti oikeaan koloon. Pehmeäalustaisen edustusauton jälkeen MX-5 on kuin hyppäys mikroauton ohjaimiin. Kori tärisee ja tutisee. Tuntuma tiehen on todella välitön.

Erittäin kompaktissa ohjaamossa kaikki on kätevästi käsillä ja mikä parasta, toiminnot ovat yhä retromaisen analogisia eli selkeitä.

Tunnelma paranee nopeuden kasvaessa. Jousitus noukkii kaikki epätasaisuudet mainiosti ja keveys auttaa autoa pysymään tasapainoisesti kiinni tiessä.

Räväkämmällä kaasun käytöllä auton saa yliohjautumaan, minkä lisäksi ajonvakautus on varsin liberaali sallien pienet perän luistot. Ne saa pidettyä helposti hallinnassa salamannopeasti reagoivan ohjauksen avulla.

Sanonta olla yhtä auton kanssa sopii tähän autoon. Mikroauto tulee jälleen mieleen kaarrekäytöksestä, sillä mutkiin voi ajaa jopa ns. ylikovaa. MX-5 kääntyy nöyrästi, lähes millimetrin tarkasti toivottuun suuntaan. Vaihteensiirto toimii virheettömästi, ikään kuin valitsin olisi suoraan kiinni rattaissa – ja viä kerran, ohjaus on kerrassaan upea.

MX-5:ssä kaikki toimii viiveettömästi kuin ajatus. Niin myös moottori. Kaksilitraisen tehoa kasvatettiin vuonna 2018 pienessä päivityksessä 118 kilowatista nykyiseen 135 kilowattiin. Se tarkoitti muun muassa nollasta sataan kiihdytysajan putoamista yli puoli sekuntia. Ohjauspyörän takana on koko ajan tunne, että tehoa voisi aivan hyvin olla vielä enemmän.

Toisaalta se ei ole tarpeellista, sillä avo-Mazda liikkuu nytkin aivan riittävän vikkelästi. ”Vapari” eli nykyisin yhä harvinaisempi vapaasti hengittävä (siis ei turboa) moottori vastaa välittömästi kaasupolkimen liikkeisiin. Kaiken lisäksi se vetää puhtaasti ja nikottelematta suurimmalla 6. vaihteella melkein tyhjäkäynniltä 1 000 r/min alkaen.

Ohjaamossa ei ole juuri paikkoja pikkutavaroille ja mukitelineetkin ovat sananmukaisesti jälkiasennetun oloiset.

Myös pääntuet muistuttavat nyt Mazda satavuotisesta historiasta.

Lisäksi MX-5 on yllättävän taloudellinen. Virallinen kulutus on karvan alle seitsemän litraa sadalla.

Monipuolisessa koeajossa, johon sisältyi paljon kaupunkiajoa rannoilla ja bulevardeilla, sekä siirtymiä moottoriteillä, kulutus jäi alle kuuden litran sadalla. Aivan alkuvaiheessa rauhallisesti edeten keskikulutus oli ainoastaan 5,2 l/100 km. Tuo ei varmastikaan ole ostoon vaikuttava tekijä, mutta kiteyttää moottorin, vaihteiston ja auton toimintaa.

Mazda MX-5:n tunnelma on jotenkin niin nostalginen, että katvealueen valvonta- ja varoitusjärjestelmä tuntui liioittelulta ja aivan liian modernilta. Jopa kaistanvaihtovilkku rikkoi tunnelmaa. MX-5:ssa vilkutusten määrän pitäisi olla ajajan hallinnassa.

Samaan sarjaan menee navigaattorilla varustettu tietoviihdejärjestelmä. Onneksi sen koko ja näytön grafiikka ovat riittävän vanhanaikaisia.

Navigaattori on MX-5:n kokonaisuudessa leikkisästi sanottuna jo melkeinpä liian moderni varuste. Sen paikkaa puolustaa kuitenkin tässä kontekstissa pieni koko ja esihistoriallisen yksinkertainen muinaisgrafiikka.

Ai niin, se legenda MX-5:stä ja Suomesta. Tekniikan Maailmalla oli pitkään Yhdysvalloissa kirjeenvaihtajana Jukka Sihvonen, joka oli herra Hallin hyvä ystävä.

Kaksikko keskusteli moneen otteeseen 1970- ja 80-luvulla aiheesta, että kaksipaikkainen brittihenkinen pieni, kevyt urheiluauto luotettavalla tekniikalla olisi mainio. Sihvonen on itse kiistänyt vaikuttaneensa sen suuremmin automaailman elävän klassikon syntyyn.

Koeajossa oli MX-5 100th Anniversary, joita tilattiin Suomeen ja Baltiaan kuusi kappaletta. Enempää ei ole tulossa, eikä niitä enää valmisteta. Tätä kirjoitettaessa kaksi on vielä vapaana matkalla laivassa kohti Hankoa. Toki niiden sijaan voi ostaa muita versioita joko kangaskatolla tai sähköllä toimivalla kovakatolla. Kangaskattoinen on kuitenkin se oikea valinta.

Jotain MX-5:stä kertoo, että ani harvoin on koeajon aikana tullut niin voimakasta omistamisen halua kuin sen kanssa. Auton palauttaminen oli haikea hetki. Kunpa olisi saanut vielä kerran painaa napista moottorin käyntiin, pistää ”ysärin” soimaan ja kääntää keulan kohti mutkateitä.