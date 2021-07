Suomalainen leirintäalueiden varausjärjestelmä tähtää maailman parhaaksi

Suomen suurin matkailuajoneuvokauppias on julkistanut kaikkia matkailijoita palvelevan leirintäalueiden varausjärjestelmän.

Seitsemällä paikkakunnalla toimiva Suomen suurin matkailuajoneuvokauppias Best-Caravan Oy ei tyydy pelkästään uusien ja käytettyjen matkailuajoneuvojen myyntiin, vaan yrittäjä Lasse Sorvari haluaa varmistua myös siitä, että kasvavalle ajoneuvomäärälle löytyy myös leiriytymispaikkoja.

Tätä tarkoitusta varten Best-Caravan perusti viime vuonna BestPark Oy:n, joka pyrkii rakentamaan Suomeen ja ulkomaille vuoteen 2024 mennessä peräti 50 uutta matkaparkkia.

Matkaparkki on karavaanareille tarkoitettu alue, joka on pelkistetyimmillään pelkkä parkkipaikka ilman mitään palveluita. BestParkin matkaparkit ovat sen sijaan aina aidattuja ja kameravalvottuja alueita, joilla kaikilla on vähintäänkin kaikki karavaanareiden tarvitsemat peruspalvelut. Keskeisillä paikoilla olevia parkkeja on neljäntasoisia. Tason noustessa paranee myös alueen palvelutaso. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa kuusi ja rakenteilla neljä matkaparkkia. Maanantaina BestPark avasi 68-paikkaisen matkaparkin Ruotsin Haaparantaan.

BestPark-matkaparkkien käytön tekee erityisen käteväksi mobiilissa toimiva sähköinen varausjärjestelmä, jonka kautta leirintäpaikka voidaan varata ja maksaa etukäteen. Parkkiin navigointi sekä alueen portin ja ovien avaaminen onnistuu palvelua käyttäen. Verkkopalvelun kielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Tämän varausjärjestelmän olemassaolo oli yksi merkittävä kannustin, kun Lasse Sorvari alkoi joukkoineen ideoida leirintäalueille tarjottavaa varausjärjestelmää. BestCamp-nimisen palvelun pilotointi alkoi juhannuksen alla, ja nyt palvelun piirissä on 20 leirintäaluetta.

– BestParkin varaussysteemi on toiminut, joten se antaa meille hyvän pohjan kansainvälisen leirintäalueiden varausjärjestelmän rakentamiselle. Nyt rakennetaan BestCampia tohinalla. Tämä on meille iso, yli puoli miljoonaa euroa maksava investointi, ja heti Suomessa tapahtuvan pilotoinnin jälkeen tähtäämme kansainvälisille markkinoille, kertoo yrittäjä Lasse Sorvari.

BestCamp ei omista palvelun piirissä olevia leirintäalueita vaan tarjoaa niille alustan, joka mahdollistaa paremman asiakaspalvelun. Palvelua pystyvät hyödyntämään kaikki matkailijat telttailijoista karavaanareihin.

– Ajoneuvojen myynti ja karavaanimatkailu ovat kasvaneet, mutta leirintäaluepaikat eivät ole lisääntyneet samassa suhteessa. Saksassa on jo nyt se ongelma, että alueelta pitää lähteä aamulla kiireellä seuraavaan paikkaan, että sinne mahtuu varmasti leiriytymään, tietää Sorvari.

BestCamp-yrittäjä painottaa asiakaskokemusta ja muistuttaa, että nykyään todella harva matkalainen käy kysymässä hotellin respassa vapaita huoneita tai tiedustelee asiaa puhelimitse – varaukset hoidetaan Booking.com-tyyppisten palveluiden kautta.

” BestCamp ei ole vielä läheskään täydellinen palvelu, mutta se tähtää maailman parhaaksi leirintämatkailupalveluksi.

– Leirintäalueilla ei sesongin aikana edes ehditä vastata puhelimeen, ja tämä järjestelmä helpottaa sekä leirintäalueita että asiakkaita. Asiakas näkee heti alueen varaustilanteen, pystyy varaamaan paikan ja suorittamaan erilaisia maksuja. Tulevaisuudessa voi tehdä reittisuunnitelman leirintäaluevarauksineen vaikka Suomesta Italiaan, visioi Lasse Sorvari.

Sorvarin visioinnille on hyvät perusteet, sillä järjestelmä on herättänyt jo nyt kansainvälistä kiinnostusta. BestCamp-järjestelmään voi liittyä mikä leirintäalue tahansa, jolla on valmiudet sähköisen Stripe-maksujärjestelmän käyttöön.

Toimivan varausjärjestelmän suurin haaste liittyy siihen, että leirintäalueilla on varsin poikkeavat hinnat, ja kun mukaan liitetään erilaisten lisäpalveluiden maksaminen samalla kertaa sekä asiakkailla mahdollisesti olevat alennusoikeudet, toimivan ja luotettavan systeemin rakentaminen on vaativa prosessi. Leiriytyjälle BestCampin käyttö ei maksa mitään, mutta leirintäalueet maksavat BestCampille toteutuneista varauksista komissioperiaatteella.

Lue lisää: Käytetyt matkailuautot kiinnostavat – tähän hintaan kauppa käy

Lue lisää: Käytettyjen matkailuajo­neuvojen kauppa käy kuumana – ostajat unohtavat usein huipputärkeän yksityiskohdan

Lasse Sorvari ja BestCampin liiketoimintajohtajana toimiva Riikka Keppola muistuttavat, että BestCamp ei ole vielä läheskään täydellinen palvelu, mutta se tähtää maailman parhaaksi leirintämatkailupalveluksi.

Lue lisää: Matkailuauton korkeat rengaspaineet saattavat yllättää – EU-merkintä kertoo pidosta ja taloudellisuudesta