Koeajossa Fiat 500e: Viis hassusta mallinimi­politiikasta, tässä on hauska sähköauto

KOEAJO: Uuden täyssähköisen Fiat 500:n kysytyimmäksi malliversioksi noussee rättikattoinen.

Fiatin mallinimipolitiikka hämmästyttää, sillä tarjolla on sekä 500-malleja että ”Uusi 500” -malleja. Kyse on kyllä eri malleista, mutta koska ”Uusi 500” on täyssähköauto, iskevämpi mallinimi olisi ollut joillakin markkinoilla käytettävä 500e.

Alkuperäinen Fiat 500 oli tuotannossa 1957–75. Nykyisinkin erilaisina malliversioina valmistettavan retrohenkisen 500:n myynti alkoi 2007. Toisen mallisukupolven 500 on myynyt hyvin, mutta sen pohjalta tehdyn Ford Ka´n tuotanto loppui jo 2016.

Konepellissä ”kulmakarvoina” olevat huomiovalot kruunaavat täyssähköisen Fiat 500:n hauskan ulkonäön. Etupellin alla on etuvetoisen auton sähkömoottori ja muuta korkeajännitetekniikkaa.

Keväällä Suomeen ennättäneen kolmannen sukupolven 500:n erottaa edeltäjästään lähinnä vain nokasta. Sähköauton keulan yläosa on umpinainen ja punainen Fiat-logo on korvattu 500-tunnuksella.

Hauskan näköisen korin muodot ovat ennallaan, mutta kori on pidentynyt ja leventynyt useita senttejä. 3,6-metrisen koppakuoriaisen akseliväli pidentyi kaksi senttiä, Kun lattian alle sijoitettiin ajoakku, kasvoi auton korkeus.

Vanhan 500:n saa litraisena 70 hevosvoiman bensakevythybridinä kovalla ja rättikatolla. Uudesta 500:stä on HB- ja Cabrio-malliversioiden lisäksi 3+1-ovinen kovakatto, missä on etumatkustajan puoleisella vastakkaiseen suuntaan avautuva kapea kaapparitakaovi.

Tavaratila on auton koon mukainen. Vedet valuvat pystyyn nostettavan takaluukun päältä konttiin.

Sähköautot ovat huomattavasti polttomoottorimalleja kalliimpia. Hinta alkaen -mallin saa 2 000 euron sähköautotuen jälkeen 22 990 eurolla, mutta tässä Action-varusteisessa HB:ssä on muista Suomi-hinnaston malleista poiketen selvästi vaatimattomampi varustelu, 95 hv:n sähkömoottori ja 23,8 kilowattitunnin ajoakku.

Vastaavan HB:n saa Icon-varusteltuna 29 990 euron tukihinnalla, mutta silloin saa myös tehokkaamman sähkömoottorin (118 hv), selvästi isomman ajoakun (42 kWh) ja huomattavasti enemmän toimintamatkaa (190 km verrattuna yli 300 km). Icon-varustelun saa kaikkiin korimalleihin, mutta nahkaverhoilun sisältävää ylellisempää La Prima -varustelua ei saa Cabrioon.

Kaupunkiympäristö on 500e:n ominta aluetta, ja Fiat korostaakin sitä, että isommalla ajoakulla kaupunkiajossa normitoimintamatka on jopa 460 kilometriä. Normiarvot ovat normiarvoja, mutta lämpimällä kesäkelillä virtaa riitti moottoritieajossakin ihan kiitettävästi.

Etuistuimet ovat perusasialliset ja antavat myös sivusuuntaista tukea.

Sisäinen laturi lataa kolmesta vaiheesta parhaimmillaan 11 kilowatin teholla. Pienempi akku mahdollistaa pikalatauksen 50 kW:llä, isompi 85 kW:llä. Fiat saa ison plussan siitä, että lataukseen kuluva aika kerrotaan mittaristossa selkeästi.

Ajoakku kasvattaa omamassaa, mutta sähkö-500 kiihtyy ja kulkee iloisesti. Pikkuauto on parhaimmillaan taajamapyörittelyssä, mutta hyvin 500e:llä tulee toimeen myös kovempien nopeuksien teillä. Koeajetussa Cabriossa sisämelutaso pysyi moottoritienopeuksissakin asiallisena.

Ajosuunnanvalitsinnapit ovat retrohenkisen kojelaudan alaosassa. Kosketusnäyttö puuttuu alimmasta varustetasosta.

Sähkö-Fiat kertoo selvästi latauksen aikahaarukan. Latauksen alettua aika tarkentuu.

Digitaalisen mittariston muoto sopii auton tyyliin.

Turva- ja avustinarsenaali on paremmissa varustetasoissa hyvä, mutta tekniikassa on parantamisen varaa. Esimerkiksi adaptiivisen vakionopeudensäätimen toimintaa ohjaava tutka menettää monessa autossa toimintakykynsä kovassa lumi- tai räntäsateessa, mutta 500e:ssä käyttökatkoksia esiintyi sekä vesisateella että auringonpaisteessa.

Ajosuunta sekä N- ja P-asennot kytketään kojelaudassa olevista napeista. Yhtä helposti tottuu siihen, että ovi avataan sähköisestä painonapista.

Takana on yllättävän hyvin tilaa, jos edessä oleva istuin ei ole aivan takana. Taakse ei ole lämpökanavia.

Keskikonsolin rullakytkimen alta löytyvät normaaliajotilan lisäksi ajotilat range ja sherpa. Ne molemmat mahdollistavat ajamisen pelkästään kaasupolkimella, sillä tehostettu jarrutusenergian talteenotto jarruttaa auton pysähdyksiin asti, ja mäkilähtöavustin kytkeytyy automaattisesti päälle auton pysähdyttyä. Sherpa on ekotila, joka muun muassa kytkee ilmastoinnin pois päältä ja rajoittaa ajonopeuden 80 km/h:iin.

Ajotilan valinta tehdään keskikonsolin rullasäätimestä. Toisesta rullasta säädetään äänenvoimakkuutta

Fiatin sähköiselle pohjalevylle rakennettava 500e on koriversiosta riippumatta aina nelipaikkainen. Sisällä vallitsee yhtä hauska tunnelma kuin ulkona. Molempiin suuntiin säätyvä kaksipuolainen ratti ja pumpattava korkeussäätö mahdollistavat asiallisen ajoasennon. Paksut A-pilarit rajoittavat hiukan näkyvyyttä.

Taakse on melko helppo könytä, ja etupenkki palaa nojan kippauksen jälkeen alkuperäiseen asentoonsa. Kulkua helpotetaan erimittaisilla lattiakiskoilla. Jopa yli 180-senttisen taakse mahtuu samanmittainen, kunhan pitää jalat harallaan. Tilaa on yllättävän hyvin myös korkeussuunnassa.

Rättikatto rullautuu siististi takaluukun päälle niin, että lisäjarruvalo jää näkyviin.

Kahteen osaan jaettu noja mahdollistaa varsin olemattoman tavaratilan kasvattamisen. Jos rättikatto on kokonaan rullalla, niin takaluukku avautuu vasta sen jälkeen, kun rätti on noussut automaattisesti ylempään aukioloasentoonsa.

TEKNIIKKA Fiat 500 Icon Cabrio 118 hv 42 kWh Sähkömoottori 87 kW (118 hv), 220 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 9,0 s, huippunopeus 150 km/h Kulutus 14,8 kWh/100 km, sähkö CO2-päästöt 0 g/km Ajoakku litiumioni 42/37,3 kWh (brutto/netto) Toimintamatka 303 km Latausaika 6 h (suko-lataus) Voimansiirto A, etuveto Mitat p 3 632, l 1 683, k 1 527 mm, akseliväli 2 322 mm, omamassa 1 395 kg, tavaratila 185 l Hinta 33 990 euroa Kiitämme Tarkkaa latausaikatietoa Yhden polkimen käyttöä Moitimme Tutkan häiriöherkkyyttä Näkyvyyttä etuviistoon

