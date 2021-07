Euroopan kallein tiemaksu? Väylävirasto perii radanvarren asukkailta satojen eurojen päiväkohtaiset korvaukset

Hyvinkään Palopurolle ei kannata tilata kuorma-autolla tuotavaa tavaraa ainakaan viikonloppuna, sillä isoille autoille sopivan tien käyttö maksaa silloin 1 240 euroa per päivä!

Kun Ilta-Sanomat uutisoi Euroopan kymmenestä suurimmasta tiemaksusta, niin Hyvinkään eteläisimmässä taajamassa Palopurolla asialle hymähdeltiin: mitä ovat Euroopan moottoriteiden muutamien kymppien maksut sen rinnalla, että heiltä peritään esimerkiksi yhden sorakuorman toimittamisesta lähes 400 euron tiemaksu!

Tällainen kummajainen johtuu siitä, että pääradan suuntaisesta Jokelantiestä erkaneva Hamburgintie alittaa heti ensimetreillä junaradan niin pienen alikäytävän kautta, että siitä eivät mahdu ajamaan kuorma-autot eivätkä isommat maatalouskoneet.

Ahdas alikulku on johtanut muun muassa siihen, että Hamburgintien ja siihen yhdistyvän Mäntymäentien varsilla olevat reilut kymmenen taloutta joutuvat kuljettamaan jätteensä muutaman kilometrin päähän Palopuron entisen koulun pihaan.

Tästä pääradan alittavasta yli 150-vuotiaasta Hamburgintie alikulusta eivät mahdu isot ajoneuvot kulkemaan.

Vuoteen 2019 saakka asukkaat saivat käyttää radan itäpuolella kulkevaa noin kilometrin mittaista VR:n niin sanottua huoltotietä ilmaiseksi. Tien molemmissa päissä olevien puomien lukkojen avain oli uskottu muutamalle henkilölle. Kun puomit sitten uusittiin, Väylävirasto alkoi periä tiemaksua vuoden 2019 alusta.

– Siitä alkaen Väyläviraston hallinnoiman huoltotien käyttö on maksanut päivässä arvonlisäveroineen 372 euroa. Tuolla hinnalla puomit avataan ja suljetaan, ja päivän ne ovat valelukossa – ja tätä perustellaan turvallisuudella. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä avaaminen ja sulkeminen maksaa 434 euroa, ja kiireellinen avaaminen sekä sulkeminen maksaa1 240 euroa. Mäntymäentien varressa olevalle kanalalle Väyläviraston uusi käytäntö aiheuttaa vuositasolla lähes 10 000 euron ylimääräiset kulut, kertoo Eero Latostenmaa, jolla oli avain vanhoihin puomeihin vuodesta 1998 alkaen.

Suomen todennäköisesti kalleimman tieosuuden eteläpää on varsin vaatimattoman näköinen.

Liikennemerkistä huolimatta huoltotie ei pääty. Kuva on huoltotien pohjoisesta päästä Siltalantieltä.

Tällaiset puomitetut huoltotiet ovat tuttu näky ratojen varsilla. Ne palvelevat sekä VR:n ajoneuvoja että onnettomuustapauksissa hälytysajoneuvoja.

Ennen uusien puomien ja lukkojen asentamista tien käytöstä ei peritty maksua, ja sitä käytettiin vuosikymmeniä ilman ongelmia tai vaaratilanteita. Sorapintainen tie on yhtä lähellä pääradan kiskoista kuin asvalttipintainen Jokelantie. Huoltotie on parissa kohtaa hiukan rataa korkeammalla, mutta vilkasliikenteinen Jokelantie on paikoitellen selvästi rataa korkeammalla.

– Huoltotietä käyttäisi ehkä auto viikossa, kun Jokelantietä ajaa vuorokaudessa noin 7 000 ajoneuvoa. Tällä tiellä nopeus olisi korkeintaan 30 km/h, kun Jokelantiellä on tällä kohtaa nopeusrajoitus 60 km/h, muistuttaa tiehoitokunnan puheenjohtaja Pekka Turtinen.

Keväällä 2020 maaoikeus ei antanut huoltotielle tiehoitokunnan anomaa rasiteoikeutta, joka olisi mahdollistanut asukkaille huoltotien veloituksettoman käytön. Maaoikeuden pöytäkirjassa ei myöskään mainittu tiehoitokunnan ehdottamia ja Hyvinkään kaupungin piirtämiä ratkaisuja huoltotien turvallisuuden lisäämiseksi – näitä olisivat kahden mäenharjanteen alentaminen sekä penkereiden tai kaiteiden rakentaminen huoltotien ja radan väliin.

Pääradan välityskapasiteettia ollaan kasvattamassa, mutta raideparien tuplaaminen on kallis ja aikaa vievä hanke.

Näin Väyläviraston perustelee

Väyläviraston kiinteistöpäällikkö Antti Castrén taustoitti palopurolaisten puomiongelmaa Ilta-Sanomille sähköpostiviestillä:

”Radanpitäjän omaksi huoltotieksi 1990-luvulla rakennetun Hamburgintien ja Siltalantien välisen tieuran käyttö muuhun kuin radan huolto- tai pelastustoimintaan ei ole suotavaa, koska kyseisen huoltotien rakenne, sijainti ja korkeusasema rautatiehen nähden eivät vastaa muulle liikenteelle soveltuvaa kulkuyhteyttä.”

”Hamburgintien varren eräät maanomistajat ovat aiemmin käyttäneet radanpitäjän tieten tieuraa sellaisiin yksittäisiin kuljetuksiinsa, jotka eivät ole mahtuneet alueen laillisena kulkuyhteytenä käytettävän alikulun läpi. Tieuran käyttö ulkopuoliseen raskaaseen liikenteeseen on lisääntynyt etenkin uuden luomukanalan rakentamisen jälkeen vuodesta 2015 alkaen. Maanomistajien kanssa on vuosia neuvoteltu turvallisemman lisäkulkuyhteyden järjestämisestä kauempana rautatiestä, jotta huoltotien ulkopuolinen käyttö loppuisi.”

”Neuvottelut maanomistajien kanssa eivät ole toistaiseksi johtaneet tulokseen. Sen sijaan sekä Hyvinkään kaupunki että maanomistajat ovat tuloksetta hakeneet virallista lisätieoikeutta huoltotiehen. Koska huoltotie ei sovellu ulkopuoliseen käyttöön, vaihtoi radanpitäjä puomien kunnostamisen yhteydessä lukituksen, mistä ilmoitettiin maanomistajille etukäteen.”

”Luomukanalan maanomistajan nimenomaisesta pyynnöstä kanalan rehukuljetuksille on kohtuullisuussyistä väliaikaisesti järjestetty kulku tieuran kautta siten, että heille käydään oman ennakkoilmoituksensa mukaan avaamassa puomien lukot. Näin radanpitäjällä säilyy mahdollisuus valvoa liikenteen määrään ja tarvittaessa puuttua liikenteeseen. Avauksen suorittaa radan kunnossapitourakoitsija, joka veloittaa toiminnasta syntyvät kulut luomukanalalta.”

”Tilanne on valtakunnallisesti poikkeuksellinen, koska kyseessä on pääradan erittäin vilkkaasti ja suurilla nopeuksilla liikennöity rataosuus, jonka vieressä on ulkopuoliselle liikenteelle soveltumaton tieura. Radalle suistuminen tai kaatuminen aiheuttaisi pitkän liikennekatkon tai pahimmillaan onnettomuuden.”

”Koko maassa on radan huoltoteille viime vuosina myönnetty radanpitäjän toimesta joitakin yksittäisiä tieoikeuksia, mutta niissä tapauksissa on ollut kyse rautatiehen nähden turvallisemmin sijoitetuista teistä ja jopa varta vasten ulkopuolista liikennettä silmällä pitäen suunnitelluista ja rakennetuista uusista tieyhteyksistä.”

”Väylävirasto on valmis yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa etsimään ratkaisuja, joilla maanomistajat saavat järjestettyä lisäkulkuyhteytensä turvallisella tavalla mahdollisimman nopeasti ja väliaikaisesta puominavausmenettelystä voidaan luopua.”

Huoltotien paikalle tulee ehkä joskus tämän vuosikymmenen aikana kaksi kiskoparia.

Tilanne paranee vasta vuosien päästä

Hyvinkään kaupunki jatkaa yhteydenpitoa Väyläviraston kanssa, mutta todennäköistä on, että Hamburgintien ja Mäntymäentien asukkaiden tilanne paranee vasta siinä vaiheessa, kun pääradan kapasiteettia on saatu kasvatettua kahdella uudella raideparilla – mutta sitä saadaan odottaa vielä vuosia.

Väyläviraston suunnitelmat Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamiseksi toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu käynnistyi vuonna 2015. Vuonna 2016 alkaneet ensimmäiset rakennusurakat valmistuvat tämän vuoden aikana.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa varsinaiset lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus. Vasta kolmannessa vaiheessa rakennetaan Palopuron kohdalle välille Jokela–Riihimäki kaksi lisäraidetta, joiden yhteydessä kyseisen huoltotien paikka tulee muuttumaan. Samassa yhteydessä Hamburgintien alikulku muuttuu kevyen liikenteen väyläksi, ja Hamburgintieltä ja Mäntymäentieltä rakennetaan tieyhteys Jokelantielle Siltalantien ja Haapasaarentien alikulun kautta.

