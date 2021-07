Arvaisitko, kuinka monta täyssähköistä automallia on jo Suomessa?

Sähköautojen mallikirjo kasvaa edelleen nopeasti.

Leasingyhtiö Arval listasi kaikki Suomessa saatavilla olevat täyssähköautomallit ja -merkit ja päätyi lukemaan 231.

Tilastotieto piti paikkansa 5. heinäkuuta. Ensi viikolla tilanne voi olla jo toinen. Sähköautot ovat valtaosin henkilöautoja, mutta myös pakettiautoja on tulossa markkinoille lisää.

– Tällä hetkellä tilattavissa on jo suuri määrä sähköautoja, joissa monissa on esimerkiksi erinomaiset tilat ja pitkä kantama. Myös latausverkosto on kasvanut koko ajan. Lähes kahdeksan yritystä kymmenestä on jo ottanut käyttöön tai harkitsee ainakin yhden vaihtoehtoista energiamuotoa käyttöönottoa seuraavien kolmen vuoden aikana, Arvalin kaupallinen johtaja Mikko Honkanen sanoo tiedotteessa.

Eniten sähköautomalleja on Volkswagenilla, Audilla ja Mercedes-Benzillä, kun eritellään kaikki varuste- ja tehovaihtoehdot. Kaikkiaan sähköautoja on saatavilla 27 eri automerkiltä.

Volkswagenilla on yksi laajimmista sähköautovalikoimista.

Halvimmillaan listauksen perusteella täyssähköauton saa hankkimalla Seat Mii EV 61 kW -mallin. Sen hinta on 21 389,80 euroa ennen valtion hankintatukea. Toista ääripäätä edustaa Porsche Taycan CT Turbo S, jonka verollinen listahinta on 201 173,79 euroa.

Arval käytti lähteinään Netwheels Oy:n ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoja.