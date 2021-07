Katalysaattoreiden arvometallit kiinnostavat varkaita – viitteitä myös autoilijoiden huijauksista

Arvometallien nousseet hinnat ovat saaneet katalysaattorivarkaat liikkeelle.

Katalysaattoreita on varastettu suuria määriä esimerkiksi purkamoista, mutta katalysaattoreita viedään jopa päiväsaikaan parkkipaikoilta. Ilta-Sanomat kertoi toukokuussa, että Itä-Uudenmaan poliisin mukaan varkauksien määrä on kymmenkertaistunut koko Suomessa vuoden 2020 aikana.

– Varkaudet aiheuttavat merkittäviä aineellisia tuhoja, koska autosta rikotaan samalla maskeja, puskureita, jäähdyttimiä, ilmastointilaitteita, välijäähdyttimiä, lukkopeltejä, konepeltejä, pohjalevyjä, pakosarjoja ja turboja, kertoo Autopurkamoliiton hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen.

Jalosen mukaan lisävahinkoja syntyy siksi, että katalysaattori irrotetaan nopeasti.

Suomen Autokierrätys, Autopurkamoliitto ja Suomen Katalysaattorikierrätys kertoivat maanantaina aamulla yhteisessä tiedotteessaan lisääntyneistä katalysaattorivarkauksista. Katalysaattorin sisältämä rhodium, palladium ja platina ovat tällä hetkellä hyvin kalliita metalleja. Sen ovat havainneet hämärähommia harrastavat henkilöt ulkomailla ja laajenevassa määrin nyt myös Suomessa.

Tiedotteen mukaan on myös viitteitä, että esimerkiksi rahoitusyhtiöiden omistamista autoista olisi irrotettu katalysaattori hyötymismielessä. Tämän lisäksi on epäilyjä, että auton alkuperäinen katalysaattori olisi irrotettu ja myyty eteenpäin, ja tilalle on hankittu edullisempi ns. tarvikekatalysaattori. Alkuperäiseen verrattuna tarvikekatalysaattori toimii huonommin, koska se sisältää niukalti kalliita alkuaineita.

Kierrätysalan mukaan toinen arveluttava keino on tyhjentää katalysaattori keramiikkamassasta, jonka pinnalla arvokkaat aineet ovat. Sen jälkeen kuori hitsataan kiinni ja asennetaan takaisin paikalleen. Toimenpide on havaittavissa katsastuksessa visuaalisesti ja sen tulisi olla havaittavissa myös päästömittauksessa.

Katalysaattorin sisällä on terveydelle vaarallisia aineita, eikä sitä saa missään nimessä omatoimisesti purkaa.

Lue lisää: Kuinka paljon maksaa AdBlue-lisäainetta syövän dieselauton hiukkas­loukkujen ja kataly­saattoreiden uusinta?

Katalysaattoreita kierrätetään ja kaupataan Suomessa vuosittain arviolta yli 100 000 kappaletta.

Lue lisää: ”Henkilöautoja tunkilla ilmaan ja katalysaattorit irti” – erikoinen rikosilmiö Lahden seudulla