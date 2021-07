Tiedätkö mitä on kognitiivinen ergonomia – ja miten se liittyy autoihin?

Kognitiivinen ergonomia saattaa olla koetuksella alati digitalisoituvissa autoissa.

Autojen ergonomia on varmasti useimmille tuttu asia, mutta mitä tarkoittaa kognitiivinen ergonomia autoissa? Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan kognitiivinen ergonomia ”tarkastelee ihmisen vuorovaikutusta toimintajärjestelmien kanssa tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Ihmisen tarkkaavaisuus sekä havainto-, muisti- ja ajattelukyvyt asettavat reunaehdot ihmisen ja tekniikan vuorovaikutukselle.”

Kyse on siis muun muassa siitä, miten visuaalinen tieto tulisi esittää, jotta se havaittaisiin luotettavasti ja vaivattomasti? Autoissa tällä on merkitystä ennen kaikkea liikenneturvallisuuden kannalta, sillä kuljettajaa ei saisi tarpeettomasti kuormittaa informaatiolla, joka ei ole ajamisen kannalta välttämätöntä. Pääfokus pitää aina olla liikennetilanteiden seuraamisessa ja niihin oikealla tavalla reagoimisessa.

Turvallisuuden merkitystä ei voi painottaa liikaa, sillä pelissä voivat pahimmillaan olla ihmishenget, joita ei voi rahalla korvata.

Kosketusnäytöt – hyvä vai paha?

Nykyaikaisissa autoissa yleistyvät kovaa tahtia yhä suuremmat ja eri tavoin kuljettajan näkökenttään sijoitetut kosketusnäytöt. Monissa uusissa autoissa hyvin tärkeätkin toiminnot on suunniteltu käytettäväksi kosketusnäytön kautta, ja perinteiset painikkeet sekä pyöritettävät käyttimet ovat poistuneet – joskus jopa käytettävyyden kustannuksella.

Uudessa Mustang Mach-E:ssä kosketusnäyttö on sijoitettu keskelle kojelautaa pystyyn. Olisiko vaakasijoittelu ollut turvallisempi ratkaisu?

Kosketusnäyttöjen kognitiivisen ergonomian kannalta avainroolissa on niiden sijoittelu autoissa kuljettajan havaittaviksi. Harmillisen usein näyttö on sijoitettu siten, että tavoittaakseen halutun informaation tai toiminnon, on kuljettajan siirrettävä katse pois tiestä. Joskus tämä saattaa kestää useitakin sekunteja, mikä voi olla liikenteen seuraamisen kannalta ratkaisevaa tai jopa kohtalokasta. Jos näyttö on sijoitettu keskelle kojelautaa ja se jatkuu vieläpä lähemmäksi lattiaa, on tilanne kognitiivisen ergonomian kannalta ongelmallinen: katse kohdistuu pois tärkeimmästä, eli tiestä.

Volkswagen ID.3:ssa kosketusnäyttö on sijoitettu lähemmäksi kuljettajan luonnollista näkökenttää, ja tärkein informaatio löytyy pienestä näytöstä suoraan kuljettajan edestä.

Kosketusnäytöt ovat tulleet autoihin jäädäkseen, mutta autovalmistajien kannattaisi kiinnittää parempaa huomiota niiden sijoitteluun. Autonomiset autot eivät ole vielä lähelläkään valmiita, joten kuljettaja on vielä vuosia tärkeimmässä roolissa autolla ajamisessa. Kuljettajan ajosuoritteen kannalta on tärkeää, että myös kognitiivinen ergonomia otetaan edelleen paremmin huomioon, eikä ajamisesta tulee hapuilevaa näyttöjen varastaessa päähuomion.

Muodikkuus ei edelleenkään saa mennä turvallisuuden edelle.

