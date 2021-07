Koeajossa sähköiseksi muunnettu menestysmalli – kuskia kaitsevat järjestelmät ärsyttävät tavallista enemmän

Jos noin vuosikymmen sitten maailmalle esitelty BMW:n ensimmäinen täyssähköauto i3 näyttää edelleen sarjatuotantoon vahingossa päässeeltä konseptimallilta, niin merkin toinen sähköauto iX3 luottaa tuttuihin muotoihin.

Selvimmät eroavaisuudet polttomoottorimalliin ovat keulamunuaisten halvahkon oloinen umpimuoviratkaisu, aerodynamiikan ehdoilla suunnitellut vanteet ja auton sivuja koristavat ekokrediittejä kerjäävät i-merkinnät.

Toisille tällainen ratkaisu voi kertoa innottomuudesta, muille ehkä kovasta luotosta myyvään konseptiin, sillä menestystuotehan polttomoottorilla varustettu X3 on maailmalla ollut. Säästyypä näin suunnitteluaikaa ja -kulujakin.

Tunnistettavissa BMW:ksi. Ohjaamossa näkyy pieniä sähköautomaailman sinisiä viitteitä. Ajosuunnanvalitsimen B-ajotila mahdollistaa yhden polkimen ajon.

Ennen kuin BMW tuo alusta loppuun sähköautoksi suunnitellun mallin, käydään kokeilemassa, miltä tällainen välimallin tuote tuntuu.

Kun vertaa iX3:a sähköautomaailman tuoreimpiin temppuihin, niin ehkä voidaan puhua vanhana syntyneestä autosta. Ajaminen iX3:lla on vaivatonta, jos on kerran viime vuosien aikana ajanut mitään baijerilaistehtaan tuotetta. Hallintalaitteiden käyttö ja sähköisen voimalinjan sielunmaiseman omaksuminen on helppoa. Tämän auton voisi uskaltaa lainata kaverille, joka on tankannut dieseliä aikuisikänsä.

Muutoin äänetöntä kulkua sävyttävät matkustamoon kuuluvat Hans Zimmerin suunnittelemat avaruudelliset äänet. Halutessaan kuljettaja voi säädellä vapaata rullausta ja energian takaisinottoa ajosuunnanvalitsimen D- ja B-asentojen välillä.

Koeajossa keväisessä säässä kulutus pysyi pienenä.

Mittaristossa on pieniä eroja polttomoottoriversioon.

Taka-akselille asennettu sähkömoottori ja sen myötä syntyvä takavetoisuus saavat etsimään tietoa mahdollisesta nelivetomallista, mutta näillä näkyminen tähän alustarakenteeseen ei sellaista ole luvassa.

Moottorin 210 kilowatin teholukema ja 400 newtonmetrin vääntö takaavat, että noin 2,3-tonninen auto liikkuu tarvittaessa rivakastikin. Kaupunkislalomissa auto ei tunnu ylisuurelta. Maantieajossa iX3 vaikuttaa kyllin nopealta, vakaalta mutkissa, turvalliselta ja yllättävän energiataloudelliseltakin.

Lämpöpumppu avustaa matkustamon lämmityksessä ja viilennyksessä.

Sitten tulee huonoin ominaisuus – ohjaus. Kun vain hiukan aiemmin olin ihmetellyt ajamani BMW 545e -mallin ohjauksen saamaa yleistä kritiikkiä, nyt on helppo liittyä arvostelijoiden joukkoon. Ohjautuvuus maantiellä herättää kysymyksen, voiko heikohko tuntuma tiehen olla haluttu ominaisuus. Yhdistettynä kaistavahdin käyttöön ja tasanopeudensäätimen yhteydessä autonomisempaan ajoon tähtäävään avustimeen tuntuma ratin ääressä kasvaa epämääräiseksi.

No, tokihan nuo pystyy kytkemään pois, ja sattuuhan näitä muissakin automalleissa, mutta nyt ärsytyskynnystä saattaa nostaa myös alitajunnassa kalkuloitu vertailu auton korkeaan hintaan.

Mukaviin etuistuimiin verrattuna takana matkustetaan levymäisemmällä pinnalla.

Tavaratilaa sähköinen voimalinja ei ole kutistanut sanottavasti. Puutteena voi nähdä sen, että sähköautoille ominaista lisätavaratilaa ei löydy iX3:n keulasta.

Pikalatauskin onnistuu.

Akun kapasiteetti on 74 kWh, mikä antaa WLTP-standardin mukaisen 460 km:n toimintamatkan. BMW ilmoittaa kulutukseksi 19,5 - 18,5 kWh/100 km. Tasaisessa maantieajossa oli helppo päästä kyseiseen lukemaan, jos sporttiajotilan sijasta käytti enemmän ekoajotilaa.

Lue lisää: BMW 545e: Noloa tai ei, mutta kuljettaja voi säädellä hienon moottorin ääntelyä

Lue lisää: BMW M235i xDrive Gran Coupé: Ihastuttava auto, joka vaatii kuskilta itsehillintää

Pikalatauksen huipputeho on 150 kilowattia, joten lataus liki tyhjästä 80 prosenttiin sujuu noin 35 minuutissa. Type 2 -latauksella kolmivaiheisesti 11 kW:n teholla tavoite täyttyy noin 7½ tunnissa.

BMW iX3 on tilava ja toimiva, mutta niin ovat monet edullisemmatkin sähkötoimiset katumaasturit.

Näkyvin muutos takaosassa on luonnollisesti pakoputkien puuttuminen.

Tekniikka BMW iX3 Charged Plus Moottori sähkömoottori 210 kW (286 hv) / 6 000 r/min 400 Nm/ 17 000 r/min Akku 80 kWh LATAUSAIKA 7½ h (11 kW) Suorituskyky 0–100 km/h 6,8 s, huippunopeus 180 km/h WLTP-toimintamatka 459 km WLTP-kulutus 19,5 kWh CO2-päästöt 0 g/ km Voimansiirto A1, takaveto Mitat p 4 734, l 1 891, k 1 668 mm, akseliväli 2 864 mm, omamassa 2 260 kg, tavaratila 510 l Hinta 75 882 euroa Kehumme Voimalinjan toimintaa Yleistä laatuvaikutelmaa Moitimme Ohjauksen levottomuutta etenkin ajoavustimien kanssa

Lue lisää: BMW X3 on oivallinen auto, jonka kyvykkyydellä on toki hintansa