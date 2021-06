Poliisi sai ensimmäisen täyssähköisen partioauton – tältä se näyttää

Ensimmäinen täysin sähkökäyttöinen partioauto luovutettiin poliisille keskiviikkona Lahdessa.

Hämeen poliisilaitoksen käyttöön tuleva auto merkitsee poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan samalla sitä, että poliisi haluaa edistää Suomen kehittymistä taloudellisesti ja ekologisesti kestäväksi yhteiskunnaksi.

– Haemme kokemuksia tämän tyyppisen ajoneuvon soveltuvuudesta poliisin valvonta- ja hälytystehtäviin. Poliisihallitus on osoittanut ajoneuvon partiokäyttöön Hämeen poliisilaitokselle, millä valinnalla poliisi on omalta osaltaan halunnut antaa vahvan tukensa Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkiteemalle, Kolehmainen sanoi luovutustilaisuudessa.

Hämeen poliisilaitokselle luovutettu täyssähkökäyttöinen pakettiautorunkoinen auto on Mercedes Benz eVito. Se on poliisin tiedotteen mukaan lähes sarjatuotanto-Viton mukainen, mutta pilottiauto on vaatinut muutoksia mm. lattiaan, seiniin ja istuimiin yhteistyössä maahantuojan kanssa.

Lahdessa eVito -partioauto sijoitetaan valvonta- ja hälytystoimintaan.

– Autoa käyttävät kokeilun aikana ennalta estävän toiminnon poliisit, jotka ajavat sitä hyvin monipuolisissa tehtävissä. Näin saadaan arvokasta kokemusta sähköauton soveltumisesta niin yleisötilaisuuksien valvontaan kuin hälytystehtäviin. Jokainen autoa käyttävä poliisi saa uuteen autoon ja sen käyttöön koulutuksen, apulaispoliisipäällikkö Tero Seppänen sanoo.

Missä partioautoa sitten ladataan? Poliisin tavoitteena on ollut rakentaa yli 700 latausasemaa vuoteen 2025 mennessä. Viime vuonna niitä rakennettiin erillisrahoituksella 174. Kuluvana vuonna vastaavaa rahoitusta ei ole ollut käytettävissä.

Poliisilla on käytössään kaikkiaan noin 1 500 autoa, joista hieman yli 170 auton käyttövoima on muu kuin bensiini tai diesel. Poliisi on vuosien 2020 ja 2021 aikana hankkinut yhä enemmän sekä hybridiautoja että täyssähköautoja esimerkiksi yleiskäyttöisiksi siviiliajoneuvoiksi.

Ilta-Sanomat kertoi viime syyskuussa, että poliisin autokantaa sähköistetään kovaa vauhtia. Tuorein lisä kalustoon oli tuolloin 20 kappaleen erä uusia Hyundai Ioniq Electric -täyssähköautoja. Kyseiset autot ovat rikostutkijoiden sekä hallinnollisissa tehtävissä työskentelevien käytössä.

