Uusi Dacia Sandero on yhä edullinen, mutta automaatilla varustettu malli on janoinen

Koeajo: Dacia Sanderon automaattiversiolle kelpaa menovesi.

Dacia on Suomessa merkkiuskollisuustilastossa kakkosena heti Toyotan jälkeen, mikä kertoo siitä, että Dacia-asiakkaat ovat tyytyväisiä valintaansa. Uusi Sandero on auton kolmas painos.

On ikuisuuskysymys, kannattaisiko ostaa uusi vai käytetty auto. Käytetyssä autossa suurin arvonalennus on tavallisesti jo tapahtunut ensimmäisten vuosien aikana ja uuden hinnalla saa yleensä hieman fiinimmän käytetyn menopelin, mutta onhan uusi auto sittenkin aina uusi.

Juuri tähän rakoon iskee Dacia Sandero-mallillaan. Se tarjoaa toimivaa ja helppoa käytännöllisyyttä varsin maltilliseen hintaan.

Edullisin uusi Sandero maksaa vain reilut 12 000 euroa, eikä paras Comfort-varustelutasokaan maksa manuaalivaihteisena kuin 14 499 euroa. Jos haluaa autoonsa vielä automaattivaihteiston, pitää lystistä pulittaa 1 900 euroa lisää. Juuri tällainen oli koeajomme sininen Sandero – CVT-automaatilla varustettu Comfort-varusteltu yksilö. Eikä sen hinta siltikään päätä huimaa.

Moottoriksi Sanderoon voi valita tasan yhden, Renault’n litraisen puksuttimen. Sen 90 turboruoskittua pollea jaksavat kyllä liikutella kohtuullisen kevyttä Sanderoa eteenpäin, mutta ei suorituskykyä liukkaaksi voi luonnehtia. Esimerkiksi kiihtyvyys sataseen on CVT-versiolla vielä peräti 1,7 sekuntia hitaampaa, ja kulutuskin kasvaa puolella litralla sataselle, kun verrokkina on manuaalivaihteisto. CO2-grammoissa mitaten ero on 120 – 132 manuaalin hyväksi.

Juuri nämä ovatkin CVT:n ongelmia, joita ei esimerkiksi nykyaikaisella momentinmuunnin- tai kaksoiskytkinautomaatilla tänä päivänä enää käytännössä ole. Jatkuvasti välityssuhdetta säätävä CVT on kyllä paperilla erinomainen ratkaisu, ja toimii miellyttävän saumattomasti, mutta toisaalta kulutus kasvaa.

Sandero tulee Suomeen Afrikasta, Marokon Tangerista. Nelimetrisen pikkuauton valtti on huokea hinta.

Koeajolla havaitsimme, että varsinkin moottoritieajossa autolle maistuu menovesi yllättävän hanakasti, kun moottorin voimia pitää ulosmitata enemmän. Keskikulutukseksi muodostui peräti 8,7 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 62 km/h. Se on pikkuautolle paljon, mutta on kuitenkin muistettava, että leppoisemmalla ajosuoritteella kulutuslukema varmasti kaunistuu huomattavasti. Viralliseen 5,8 litran lukemaan pääseminen voi silti olla työn takana.

Dacia on automerkki, joka tiivistää oleellisen. Sanderon valtteja on maltillisen hinnoittelun lisäksi helppokäyttöisyys ilman turhia ”kilkattimia”. Silti Comfort-varustellussa koeajoyksilössä oli CVT-automaatin lisäksi monia perusautossa hyödyllisiä ja mukavuutta lisääviä varusteita vakiona. Kojelaudassa erottuu kangasverhoilu, ja ohjauspyörässä on etäisyys- ja korkeussäätö. Autossa on luonnollisesti ilmastointi, kuljettajan istuimessa tärkeä korkeussäätö ja etuistuinten välissä keskikyynärnoja.

Lue lisää: Edullisista autoistaan tunnettu Dacia uusi logonsa – parempi kuin vanha?

Sanderon sisätilojen materiaalit ovat nyt pikkuautoluokkaan yleisellä odotustasolla, eli aiemmasta spartalaisuudesta on tehty irtiotto. Käyttimet ovat osin samoja kuin Renault’ssa.

Automaattiset led-ajovalot, mäkilähtöavustin ja tasanopeudensäädin sisältyvät jo Sanderon alempiin varustetasoihin, ylimmässä saa vielä muun muassa pysäköintitutkat taakse ja kahdeksantuumaisen multimediajärjestelmän, jossa toimii älypuhelinpeilaus niin Apple CarPlayta kuin Android Autoakin hyödyntämällä – vieläpä langattomasti!

Mittaristo on hyvin konstailematon, mutta samalla myös selkeälukuinen.

Turvatyynyjä Sanderossa on nyt kuusi kappaletta, ja muista turvavarusteista muun muassa hätäjarrutusjärjestelmän saa vakiona. Kaikkia näitä varusteita läheskään kaikissa vanhemmissa, mutta ns. hienommissa käytetyissä autoissa ei suinkaan ole. Se on hyvä muistaa käytetyn ja uuden auton valintadilemmaa pohtiessa.

Sanderon ajokäytös on luontevan yllätyksetöntä, eikä auto vikuroi millään tavalla. Ohjaustuntuma on kyllä keskialueella hieman puutunut, mutta ajaminen on silti ennen kaikkea selkeän helppoa.

Takaistuimella on rajallisesti tilaa, niin kuin pikkuautoille on tyypillistä.

Mutkissa auto kallistelee odotettua vähemmän, ja ajettavuus säilyy vakaana. Vain moottoritienopeuksien pitkillä suorilla täytyy autoa hieman ohjailla, mikä johtuu pienestä uraherkkyydestä.

CVT-automaatti maksaa 1 900 euroa lisää, mutta tuo ajamiseen leppoisaa helppoutta. Kääntöpuolella kulutus kasvaa jonkin verran.

Uusi Sandero on mutkattoman oiva ja helposti ennustettava matkakumppani leppoisasta ajofiiliksestä nauttivalle. Pienine puutteineenkin uusi Dacia Sandero tarjoaa hyvin vastinetta rahalle – jos auton on oltava uusi.

