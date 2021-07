Käytettyjen matkailuautojen ja -vaunujen ostoon liittyvät samat perusasiat kuin käytettyjen henkilöautojen kaupantekoon, mutta matkailuajoneuvossa on myös muutamia erityspiirteitä. Etenkin kosteusmittaus kannattaa, vaikka se maksaisi noin satasen.

Matkailuajoneuvon hankinta lähtee liikkeelle omien käyttötarpeiden ja odotusten kartoituksella. Onko tarkoitus matkailla ympäri vuoden vai hankkia matkailuauto tai -vaunu pelkästään kesäkäyttöön? Ympärivuotisessa käytössä on huomioitava ajoneuvon soveltuvuus talviolosuhteisiin esimerkiksi lämmitys-, vesi- ja jätevesijärjestelmien suhteen.

Matkailuvaunujen kohdalla pitää päättää, mikä on sopiva vaunun koko ja pohjaratkaisu eli ”huonejärjestys”. Merkittävimpiä asioita ovat makuupaikkojen määrä, vuoderatkaisut (pari- tai erillisvuoteet) sekä se, mitä vaunun eteen valjastettavalla autolla saa vetää – siis vetoauton sallittu vetomassa.

MatkailuautoisTa löytyy puolenkymmentä erilaista korityyppiä, ja myös ajoneuvojen kokoskaala on melkoinen. Vuoderatkaisujen lisäksi matkailuauton valinnassa on tärkeä huomioida sekä sallitut matkustajapaikat että ajoneuvon ajamisessa vaadittava ajokorttiluokka; henkilöauton ajokortilla saa ajaa kokonaismassaltaan enintään 3 500 kiloista matkailuautoa. Lastenistuinten kiinnittäminen onnistuu varsinkin vanhemmissa matkailuautoissa huonosti.

Jääkaapin taustan puhdistaminen vähentää tulipalon vaaraa. Jos ajoneuvossa on itse tehtyjä sähköviritelmiä, niin hyvä vinkki on tämä: unohda kyseinen kulkuneuvo!

Matkailuajoneuvon säännöllinen huollattaminen ei ole kaikille karavaanareille itsestäänselvyys, joten ajoneuvon huoltohistoria kannattaa selvittää huolellisesti. Se, että huoltotiedot ovat kunnossa, ei tietenkään takaa ongelmattomia matkoja, mutta ainakin se vähentää järjestelmien toimintaan liittyviä huolia. Näin siksi, että hyvin tehdyssä kausihuollossa koeponnistetaan kaasulaitteet, koekäytetään jääkaappi ja lämmittimet, todetaan vesijärjestelmien tiiviys ja sähkölaitteiden kunto. Matkailuvaunuille tehdään myös alustan rasvaus, jarrujen säädöt sekä renkaiden paineiden ja kunnon tarkastus.

Tarkista myös jääkaapin taustan puhtaus, sillä matkailuajoneuvojen tulipalot alkavat yleensä sieltä. Kaasuletkujen kuntoa pystyy arvioimaan taivuttelemalla, mutta koeponnistus kertoo järjestelmästä huomattavasti enemmän. Jos ajoneuvossa on itse tehtyjä sähköviritelmiä, niin hyvä vinkki on tämä: unohda kyseinen kulkuneuvo!

Matkailuvaunun katsastusväli on kaksi vuotta, mutta matkailuajoneuvojen sammuttimet pitää tarkistuttaa vuosittain. Jos vaunu on seissyt pitkään jarrujen varassa, jarrut ja jarruvaijerit saattavat olla jumissa.

Jos jarrujen kunto epäilyttää, vaunu kannattaa käyttää jarrudynamometrillä. Vaikka nykyisin yleinen kitkavetopää narisee, sitä tai vetokoukun nuppia ei saa rasvata – raudan pitää hangata rautaa vasten.

” Ostohuumassa unohtuu usein yksi huipputärkeä kuntotarkastuksen osa eli kosteusmittaus.

Renkaat – ja lähinnä niiden ikä – on yksi matkailuvaunujen suurimmista ongelmakohdista. Seisottaminen ja auringonvalo saattavat heikentää rengasta, mutta kulutuspintaa niissä on todennäköisesti jäljellä melkoisesti. Kulutuspinnan sijaan pitääkin katsoa renkaan kyljestä nelinumeroisesta merkinnästä sen valmistusviikko ja -vuosi. Kymmenen vuotta alkaa olla ehdoton enimmäisikä renkaille, sillä ajan myötä kovettuneen renkaan pito-ominaisuudet ovat huonot. Kun vaunu lähtee viemään veturia, niin se on huima tilanne, kertovat asian kokeneet karavaanarit.

Kaasuletkujen kunnosta saa jonkinlaisen kuvan taivuttelemalla.

Matkailuajoneuvon ostohuumassa unohtuu usein yksi huipputärkeä kuntotarkastuksen osa eli kosteusmittaus. Joillekin matkailuajoneuvomerkeille myönnetään nykyään jopa 12 vuoden tiiviysturva. Koska tiiviysturvan säilyminen edellyttää vuosittain tehtävää maksullista tiiviystarkastusta, näiden ennaltaehkäisevien tarkastusten kohdalla saatetaan valitettavasti laistaa.

Mahdollisia kosteusvaurioita pystyy etsimään sekä silmin että kokeilemalla käsin, ovatko seinä- ja kattoelementit tiukasti kiinni alustassaan ja runkorakenteessaan, mutta vain kosteusmittarilla saa asiasta kutakuinkin luotettavan kuvan.

Katossa olevien luukkujen ympäristöä pystyy tutkimaan sisältä, mutta myös auton katto olisi hyvä nähdä mahdollisten kiinniajojen toteamiseksi.Matkailuajoneuvot ovat sen hintaluokan laitteita, että kosteusmittaus kannattaa teettää, vaikka ajoneuvosta löytyisi jonkinlaista kosteusmittausdokumentaatiota.

Vuodot ja homelöydöt pilaavat varmuudella lomamatkan, ja vaurioiden korjaaminen on kallista ja aikaa vievää.

Kosteusmittausten teettäminen kuuluu sekä matkailuajoneuvon ylläpitotoimiin että ajoneuvon oston yhteydessä tehtäviin tarkastuksiin.

Tiiviystarkastusten hintaskaala lähtee noin sadasta eurosta, mikä on ostettavan ajoneuvon hintaan nähden mitätön uhraus. Kaasujärjestelmän koeponnistuksesta ja sammuttimen tarkistuksesta selviää toisella satasella, ja noiden tarkistusten jälkeen voi olla kokolailla varma siitä, että ainakaan vuodot tai kaasuongelmat eivät pilaa lomamatkaa.

Kun lomamatka sitten koittaa, niin kahvinkeittimet ja muut lisälaitteet pitää pakata niin, että ne eivät lähde jarrutuksessa lentoon – mikään ”liukuestematto” ei niitä pidättele.

