Auto lensi 35 minuuttia kentältä toiselle – matkustajilla painorajoitus

Lentävän auton prototyyppi matkasi onnistuneesti ilmassa 35 minuutin matkan Slovakiassa.

Kansainvälisten lentokenttien välillä (Nitrasta Bratislavaan) tapahtuneessa testissä hybridiauto AirCar saavutti matkanopeuden 170 km/h.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan ajoneuvon luoja professori Stefan Klein kuvasi lentoa ”normaaliksi” ja ”erittäin miellyttäväksi”.

Se voi kuljettaa kahta ihmistä, joiden yhdistetty maksimipaino on 200 kiloa.

Toisin kuin monet muut auton ja lentokoneen ominaisuudet yhdistävät prototyypit, AirCar ei voi nousta ja laskeutua pystysuunnassa, vaan se vaatii aina kiitotien.

Toimintamatka on 1 000 kilometriä sen jälkeen, kun AirCar on käynyt bensapumpulla.

AirCAr on varustettu BMW:n bensiinimoottorilla. Professori Klein kertoo AirCarin voivan lentää yhdellä tankkauksella tuhat kilometriä. Lentokorkeus on ylimmillään 2 500 metriä. Tähän mennessä AirCarilla on 40 lentotuntia tilillään.

Muutos autosta lentokoneeksi kestää kaksi minuuttia ja 15 sekuntia. Kun liikutaan maan pinnalla, kapeat siivet taittuvat auton sivuille.

AirCarin taustalla oleva yritys Klein Vision on ilmoittanut, että prototyypin kehittäminen on kestänyt noin kaksi vuotta ja se on maksanut alle 2 miljoonaa euroa.

