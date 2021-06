Volvon sisarmerkin huippumalli Suomeen – ensimmäinen auto on jo maassa, mutta hinta voi pyörryttää

Suomeen on jo varattu muutamia kappaleita Polestar 1 -autoja, vaikka hintaa kertyykin rutkasti.

Polestar 1 on uudehkon kiinalaismerkin ensimmäinen malli, josta koko automallisto sai alkunsa. Polestar 1 on myös merkin ainoaksi jäävä lataushybridi, sillä jatkossa kaikki Polestar-mallit ovat täyssähköisiä.

Polestar 1:ssä on sen sijaan kaksilitrainen turboahdettu bensiinimoottori ja kolme sähkömoottoria. GT Coupé -malli on 2+2 -paikkainen, siinä on kaikkiaan 609 hevosvoimaa, 1000 newtonmetriä vääntöä ja kiihtyvyys 0-100 km/h sujuu 4,2 sekunnissa.

Ensimmäinen Polestar 1 on nyt saatu maahamme. Polestarin pääjohtaja Thomas Ingenlath kertoo auton olevan merkille unelma, joka haluttiin tehdä todeksi. GT-auton on tarkoitus ilmentää Polestarin ydintä, teknisesti edistyksellistä ja muotoilullisesti houkuttelevaa, suorituskykyistä lopputulosta. Merkille on myös haluttu luoda kokonaan oma, uusi muotokieli. Polestar 1 on eksklusiivinen supermalli, auto, josta koko Polestar sai alkunsa.

Tarkkasilmäiset voivat havaita, että muotoilussa taustalla on vaikuttanut vanha kunnon pyhimys-Volvo, eli P1800-malli. Merkittävä osa Polestar 1:n korista on hiilikuituvahvistettua komposiittimuovia, jonka avulla auton painoa on voitu vähentää. Toimintamatka sähköllä on poikkeuksellisen pitkä, 124 kilometriä.

Etuakselille voimaa syöttää polttomoottorin lisäksi tehontuotannossa avustava starttimoottori. Edessä on yhteensä 375 heppaa ja vääntöä 520 newtonmetriä, taka-akselilla kahden sähkömoottorin syöttämänä 232 heppaa ja 480 newtonmetriä. Auton painojakauma on 48/52 prosenttia.

Lisävarusteita ei oikeastaan ole saatavana, vaan kaikki on yritetty saada autoon vakiona. Mattavärin muiden värivaihtojen ohella, vanteet ja nahkaverhoilun saa asiakas kuitenkin valita autoonsa itse.

Lue lisää: Onko Polestar 2:sta uudeksi tähdeksi? Kyllä on, veikkaa IS ensitutustumisen perusteella

Polestar 1 valmistetaan Chengdun omalla Polestar-tehtaalla Kiinassa, mutta valmistus päättyy jo vuoden lopulla. Vuosittainen valmistusmäärä on vain 500 kappaletta. Maahantuojan mukaan Suomessa on ennakkovarauksia tehty muutamia kappaleita, vaikka hinta ei ole meillä edullinen: hintalapussa seisoo 169 900 euroa.

Lue lisää: Kun uudella automerkillä ei vielä ollut maahantuojaa Suomessa, Petri keksi ratkaisun: 70 000 euron heräteostos Saksasta