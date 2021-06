Automyyjä: Kesäautoksi ei kelpaa nyt mikään romu – tällaisiin halutaan sijoittaa ”koronasäästöt”

Kuluttajat ostavat nyt aiempaa kalliimpia kesäautoja.

Perinteisesti kesäksi hankittu auto on ollut kutakuinkin autokaupan rivistön halvin ja naarmutetuin.

Käytettyjä autoja myyvän Kamux-kauppaketjun myyntipäällikkö Ilari Kiviniemi sanoo kuitenkin, että nyt näkyy muutos.

– Korona-aikana ulkomaanmatkailun vähentyminen heijastuu myös autokauppaan, kertoo Hämeenlinnassa työskentelevä Kiviniemi Kamuxin tiedotteessa.

Automyyjä on havainnut, että ulkomaanmatkustelun tyrehdyttyä moni sijoittaa matkarahansa esimerkiksi kesäautoon, moottoripyörään tai matkailuautoon.

– Toisin sanoen ostetaan korvaavaksi sellaista viihdykettä, jolla pääsee myös liikkumaan. Jos miettii vaikka opiskelijaa, joka ostaa auton vain kesäksi, niin niissä maksimi aika lailla pyörii 3 000-5 000 euron paikkeilla. Mutta työssäkäyvien kesäautoissa hinnat saattavat nousta nyt helposti jopa 25 000-45 000 euron luokkaan, Kiviniemi arvioi.

Kiviniemen mukaan asiakkaat kyselevät tällä hetkellä eniten avoautoja.

– Nyt haetaan avoautoa joko kovalla tai rättikatolla sekä isoa konetta hyvällä murinalla. Ylipäätänsä avoautot alkavat kasvattaa suosiotaan kelien lämmetessä, kun fiilikset ovat korkealla kesälomien ja muiden takia. Tässä vaiheessa vuotta saatetaan tehdä ihan heräteostoksia, ja nyt korona-aikana monella on tähän jäänyt matkailusta ylimääräistä rahaa.

Kiviniemi muistuttaa ostajaa parista tärkeästä seikasta.

– Jos pelkästään kesäksi hankkii autoa, niin melkein tärkeimpiä kriteerejä on se, että sen saa syksyllä myytyä vielä kohtuullisella hinnalla pois ja ettei siihen mitään isompia vikoja tulisi kesän aikana. Eli toisin sanoen hyvä on tarkistaa, että kaikki isommat huollot on tehty, ja että ei tarvitsisi tehdä mitään kalliimpia investointeja siihen kesän aikana. Kuten vaikkapa vaihtaa renkaita tai tuulilasia.

