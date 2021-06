Mercedes-Benz uusi suositun C-sarjansa – tiesitkö, että yksi kaikille vanhastaan tuttu ratkaisu jäi historiaan

Mercedes-Benzin uusi C-sarjan pistokehybridi saa suuren kapasiteetin pistokehybridiakut, mutta samalla hyvästellään manuaalivaihteistot.

Mercedes-Benzin uusi C-sarja käyttää täysin uutta MRA2-perusrakennetta, eli auto on käytännössä rakennettu täysin uudelleen. Uuden perusrakenteen ansiosta tärkeän hybridiakuston ja toisaalta tavaratilan suhteen ei ole ollut tarvetta tehdä kompromisseja, mutta samalla manuaalivaihteisto jää kokonaan pois C-sarjan tuotannosta.

Hybridien jatkuvasti yleistyessä yhä useammassa automallissa manuaalit jäävät pois valikoimasta, koska niitä ei yksinkertaisesti tarvita, tai aina edes voida teknisesti toteuttaa.

Nykyaikaiset voimansiirtoratkaisut ovat monessa suhteessa manuaaleja etevämpiä ja nopeampia, ja sallivat kuljettajalle myös mahdollisuuden vaihtaa itse. Perinteistä kytkintä ei enää tarvita. Esimerkiksi C-sarjassa tehoelektroniikan integrointi automaattivaihteistoon pienentää tilantarvetta ja yksinkertaistaa asennusprosessia auton valmistuksessa.

C-sarjan ladattava bensiinihybridimalli perustuu kaksilitraiseen moottoriversioon, johon sähkömoottori tuo 95 kW:n eli 129 hevosvoiman lisätehon. Sähköllä voi ajaa jopa 100 kilometriä, mikä on pistokeladattavalle henkilöautolle nykymittapuulla pitkä matka. Nämä autot saapuvat Suomeen vasta aivan kuluvan vuoden lopussa.

Hybridien uusi korkeajännitejärjestelmä on entistä kompaktimpi ja voimakkaampi, mutta samalla korkeajänniteliitäntöjen määrä on vähentynyt merkittävästi. Järjestelmän entistä korkeampi jännite lisää tehoa, mutta ei sähkökaapelien paksuutta. Sähkömoottorin 440 newtonmetrin huippuvääntö on käytettävissä heti käynnistyksen jälkeen, mikä tekee auton käsittelystä vaivattomampaa vaihtuvissa liikennetilanteissa. Sähkömoottorin täysi lisäteho on käytettävissä 140 kilometrin tuntinopeuteen saakka, sen jälkeen lisätehon määrä alkaa loivasti laskea.

Uusi C-sarja on siis täysin uusi auto uudelle perusrakenteelle (MRA 2) luotuna. C-sarjan lataushybridien korkeajänniteakku on Mercedes-Benzin itse kehittämä virtalähde. Noin sadan kilometrin sähköajon mahdollistavat mallit tulevat Suomeen vuoden lopussa.

C-sarjan lataushybridien ajoakku on Mercedes-Benzin itse kehittämä, ja se koostuu 96 kennosta. Akun kapasiteetti on suurehko, 25,4 kWh. Korkean energiatiheyden takaamiseksi akussa on sisään rakennettu jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä, joka on riippumaton matkustamon ilmastointijärjestelmän toiminnasta. Akusto ei siis esimerkiksi ”jäädy voimattomaksi” Suomen pakkasissa.

Samalla ajoakun lämpötilan hallinta takaa nopean lataamisen pikalatureista tasavirralla. Jopa täysin tyhjentyneen akun voi ladata noin puolessa tunnissa lisävarusteena saatavan 55 kW:n tasavirtalaturin avulla. Vakiovarusteena on yleisempi 11 kW laturi, joka mahdollistaa kolmivaiheisen latauksen sekä julkisesta että kotiin asennetusta seinälatauslaitteesta.

Pistokeladattavan version akku on sijoitettu korirakenteeseen nyt siten, että tavaratilaan ei enää jää kynnystä. Tämä helpottaa tavaratilan käyttöä erityisesti farmarimallissa, jonka tavaratilan lattian pituus on kasvanut yli metriin. Edelliseen pistokehybridimalliin verrattuna tavaratila on kasvanut sedanissa 45 litraa. Nyt tilaa on 360 litraa.

Farmarimallissa tavaratilan korkeus on kasvanut peräti 15 senttimetriä, ja tilaa on nyt selkänojat kaadettuina 40 litraa enemmän, eli 1 375 litraa. Tavaratilan lastauskorkeus on hieman matalampi kuin aikaisemmin. Sokerina pohjalla ladattavan hybridin yhteydessä kummassakin korimallissa on vakiovarusteena ilmajousitus sekä taka-akseliston tasonsäätö.

