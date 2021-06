Hurja kasvu myönnettyjen ajokorttien määrässä etenkin yhdellä alueella

Henkilöauton ajokortti on tänä vuonna ollut haluttu asiakirja.

Keväisi ja kesäisin ajokokeissa on yleensä ruuhkaa, mutta myös alkuvuoden aikana henkilöauton ajokortteja on haettu tavallista runsaammin.

Henkilöauton ajokortteja on tänä vuonna myönnetty erityisen paljon aiempiin vuosiin nähden. Poikkeuksellisen suuri kasvu on nähty pääkaupunkiseudulla, jossa henkilöautojen ajokokeiden määrä on kasvanut yli 40 prosenttia aiempiin vuosiin verrattuna.

Kevät ja kesä ovat ajokokeissa tyypillisesti aina vuoden kiireisintä aikaa, koska silloin suoritetaan henkilöauton ajokorttien lisäksi myös suuria määriä mopo- ja moottoripyöräkokeita.

Jos ajokortin hankkiminen alkaa vasta nyt kummitella mielessä, niin kannattaa pitää kiirettä.

Lue lisää: Onko sinulla ennen vuotta 2013 myönnetty ajokortti? Takautuvan lain myötä ajo-oikeutesi ei ole enää voimassa entiseen tapaan

– Kannattaa olla ajoissa liikkeellä ajokokeen varaamisen kanssa, jotta ajokortin saaminen viivästyisi mahdollisimman vähän, Traficomin palvelukokonaisuuden päällikkö Max Fogdell sanoo.

– Pyrimme mahdollisuuksien mukaan erityisjärjestelyin esimerkiksi lisäämällä ajokoeaikoja ylitöiden kautta tai tekemään henkilösiirtoja palvelupisteiden välillä jonoaikojen parantamiseksi. B-ajokokeiden määrän kasvu selittää osaltaan pitkähköjä jonoaikoja. Koronapandemia on myös tuonut omat haasteensa jonoaikoihin, kertoo Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka.