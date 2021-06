Edullisuudestaan tunnettu Dacia Duster uudistui – näin se parantui valmistajan mukaan

Syksyllä Suomeen saapuva Dacia Duster sisältää käytännöllisiä kohennuksia.

Dacia Dusterin keulassa on uutta ideaa.

Bensiinimoottorin voi valita Dusteriin kolmesta vaihtoehdosta: TCe 90, TCe 130 ja TCe 150. Numerot viittaavat hevosvoimiin. Dustereista TCe 90 ja TCe 130 ovat nyt aina etuvetoisia. Tehokkaimman TCe 150 -moottorin kanssa on kaksi vaihtoehtoa, neliveto käsivalintaisen vaihteiston kanssa tai uusi etuvedon ja automaatin yhdistelmä. Turbodieselinä on dCi 115, jonka kanssa voi valita joko etu- tai nelivedon. Valmistajan mukaan uusitun Dusterin kulutus on aiempaa pienempi.

Uudistuneita Dacia Dustereita alkaa tulla Suomeen alkusyksystä. Ensimmäisinä koeajettaviksi ja myyntiin saapuvat uudet automaattivaihteiset Duster TCe 150 EDC -versiot. Muut versiot tulevat vähän myöhemmin.

Ulkoisesti auton keulaa on muutettu samaan tapaan kuin uusissa Dacia Sandero -malleissa. Edestä löytyvät nyt ledivalot ja päiväajovaloissa on uusi Y-kuvio.

Ohjaamossa kaikki verhoilumateriaalit ovat uusia.

Varustetasoa on kohennettu, sillä kaikissa Dustereissa perusmallista alkaen on ajotietokone, automaattisesti päälle ja pois kytkeytyvät ajovalot, nopeusrajoitin ja taustavalaistut katkaisimet ohjauspyörässä. Ylimmällä varustetasolla on vakiona vielä digitaalisilla säädöillä varustettu automaatti-ilmastointi.

Tieto-viihdejärjestelmän perustaso on Plug & Music, jossa on radio, MP3-soitin, USB ja Bluetooth. Kojelaudassa on uusi suurempi 8-tuumainen kosketusnäyttö kahta uutta tieto-viihdejärjestelmää varten. Älypuhelimeen voi liittää Apple CarPlayn tai Android Auton perinteisesti datakaapelin avulla.

Media Navissa sen sijaan älypuhelimen peilaus tapahtuu langattomasti wifin avulla, ja lisäksi siinä on nimensä mukaisesti integroitu navigointi.

