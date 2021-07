KOEAJO: Pistokeladattava Volkswagen Tiguan liikkuu lähtökohtaisesti sähköllä. Vastapainona on nelivedon puute.

Tiguanilla on melkoiset meriitit: viime vuonna päivityksen kokenut SUV on Euroopan myydyin katumaasturi ja maailmanlaajuisesti Volkswagenin myydyin malli. On selvää, että tuollaista suosiota ei saavuteta ihan heikoilla eväillä.

Vuodesta 2016 tuotannossa olleen toisen mallisukupolven päivityksessä Tiguan sai uuden etusäleikön ja ajovalot. Perusmallissa on lediajovalot, koeajoautossa olleessa Style-varustelussa ledimatriisivalot.

Volkswagenin nykytyylin mukaisesti kolme varustelutasoa ovat perustaso eli Tiguan, Style ja urheilullista ulkonäköä painottava R-Line. Automaailman nykytyylin mukaisesti ohjaamossa on aiempaa enemmän digitaalisuutta. Parhaiten tai pahiten tämän huomaa siitä, että ilmastointia ja istuinlämmittimiä käytetään liukupainikkeiden ja kosketusnäytön avulla. Tiguanissa on kuitenkin huomattavasti enemmän mekaanisia säätimiä ja kytkimiä kuin esimerkiksi Golfissa.

Kun katsoo tilastoja, niin osapuilleen neljä viidestä Suomen teillä liikkuvista lähes 11 000 Tiguanista toimii nelivedolla. Bensa- ja dieselmalleista poiketen eHybridiä ei saa nelivetoisena, mikä voi olla joillekin uskollisille Tiguan-asiakkaille ylittämätön este.

Toinen tilastotieto kertoo, että 85 prosentissa Tiguaneista on vetokoukku. Sellaisen myös eHybridiin saa. Maksimissaan Tiguanin lataushybridillä saa vetää 1,8-tonnista kärryä.

Uudet takavalot saaneen Tiguanin lataushybridin vetomassa on 1 800 kiloa.

Ajossa Tiguan on yllätyksetön ja vakaa, mutta kantava jousitus heikentää hiukan matkustusmukavuutta. Pienissä nopeuksissa mukavuutta pilaa sähköajoon liittyvä varoitusjyrinä.

Kuljettajan työskentely-ympäristö on taattua Volkswagen-tasoa: kaikki tarvittava on varsin hyvin käsien ulottuvilla. Lisävarusteena olleissa ergoActive-etuistuimissa on 14-suuntaiset sähkösäädöt. Hyvän sivuttaistuen antavassa istuimessa on pituussäädettävä reisituki, ja hyvän ajoasennon löytäminen onnistuu vaivatta.

Takana on kolmeen osaan jaettu kallistussäädettävä noja. Jalka-, kenkä- ja pääntilaa on reilusti. Korkeasta kardaanitunnelista huolimatta myös keskipaikka on kelvollinen. Noja on kuitenkin muotoiltu kahdelle, joten kolmen aikuisen kuormalla reunapaikoilla on ikävä istua.

Keskinäytön lisäksi myös ilmastoinnin paneeli on kosketusnäyttö. Digitaalisuus ei ole kuitenkaan ylitsepursuavaa.

Tavaratilan laajennus on tasapohjainen, mutta lataushybridissä ei ole pohjalevyn alla säilytystilaa. 9,2 kilowattitunnin ajoakku on sijoitettu takaistuimen alle ja polttoainetankki siirretty tavaratilan pohjalle, joten bensiini- ja dieselmalleihin verrattuna kontti on pienentynyt 615:stä 476 litraan.

E-mode- ja GTE-ajotilakytkimet ovat keskikonsolissa, ja B-asento kytketään vaihteenvalitsimella.

Lataushybridi käynnistyy aina olosuhteiden salliessa e-mode-ajotilassa. Varsin yleisesti hybrideissä on automaattisesti päällä hybridiajotila, jossa voimaa tuottaa tilanteen mukaan polttomoottori, sähkömoottori tai molemmat. Tiguan eHybrid etenee sen sijaan sähköllä niin kauan kuin virtaa on riittävästi, joten hybridiajotila pitää kytkeä erikseen päälle.

Pelkästään sähköajoa Tiguan tarjoaa yhdellä latauksessa käytännössä reilut 45 kilometriä.

Ajotilan vaihto käynnistetään vaihteenvalitsimen takana piilossa olevalla e-mode-kytkimellä ja viimeistellään kosketusnäytöltä. Hybriditilassa voimanlähteen vaihtumisesta ei huomaa. Jos kaasupolkimen käytöllä ei saa riittävän rivakkaa menoa, niin nappikytkimen takaa löytyy GTE-ajotila. Navigaation ollessa päällä auto säästää sähköä reitin mukaan esimerkiksi niin, että sitä on käytössä matkan lopussa olevaa kaupunkiajoa varten.

Keskinäytölle saa erilaista energiankulutukseen liittyvää tietoa.

Ajoakun ja tankin täyttöasteet näkyvät digitaalisen mittariston sivuissa.

Jarrutusenergian tehostetun talteenoton käyttö on tehty helpoksi. B-kytkintä ei tarvitse etsiä, sillä tehojarrutus kytketään nykäisemällä ajosuunnanvalitsinta taaksepäin. Kun todella hyvin rullaavan lataushybridin nopeus on saatu pudotettua halutulle tasolle, uusi nykäisy kytkee päälle kaksoiskytkinautomaatin D-asennon.

Monipuolisin sähkösäädöin varustetuilla ergoActive-lisävarusteistuimilla istuu mielikseen.

Takana on mainiot tilat kahdelle ja riittävät kolmelle. Istuimia voi liikuttaa pituussuunnassa.

Latauspistoke on vasemmassa etulokasuojassa ja sisäisen laturin teho 3,7 kilowattia.

Taajamapyörittely hoituu sähköllä, jos autoa vain lataa aina tilanteen salliessa. Myös moottoritieajo luonnistuu sähköllä nopeuteen 130 km/h saakka. Normimittausten mukaan eHybridin sähköinen toimintamatka on noin 50 km, keskikulutus 1,6 l/100 km ja kulutus pelkällä bensalla 6,6 l/100 km. Paljon myös moottoritieajoa sisältäneen koeajon aikana keskikulutus oli noin 3,8 l/100 km.

Lataushybridissä on pienempi tavaratila kuin polttomoottorimalleissa.

