Sähköautojen akkujen kierrätysverkosto kasvaa

Elinkaarensa päässä olevia sähköautojen ajoakkuja palautuu Suomessa vähän, mutta akkujen kasvavaan kierrätykseen varaudutaan jo laajentamalla keräysverkostoa.

Suomen autokannassa on nyt lähes 75 000 ladattavaa autoa. Kun mukaan lasketaan myös hybridit, joissa ei ole ulkoista latausta, ajovoima-akullisten autojen määrä on yli 160 000. Sähkö- ja hybridiautojen osuus autokannasta on viime vuosina kasvanut lähes kuuteen prosenttiin, Autoalan Tiedotuskeskus kertoo..

Sähkö- ja hybridiautojen ikääntyessä myös kierrätykseen palautuvien akkujen määrän on kuitenkin ennakoitu jo lähivuosien aikana kasvavan.

– Viime vuonna Suomessa kierrätettiin hieman yli 200 ajovoima-akkua. Määrä on vielä pieni, mutta kasvava, sillä edellisvuonna kierrätykseen palautui vain 130 akkua. Kierrätykseen palautuvien akkujen määrän kasvaessa myös kierrätysteknologia kehittyy. Tavoitteena on, että kierrätykseen palautuvista ajovoima-akuista saataisiin mahdollisimman tarkasti talteen arvokkaat metallit, kertoo toimitusjohtaja Juha Kenraali Suomen Autokierrätyksestä.

Suomen Autokierrätys vastaa Suomessa tuottajayhteisönä henkilö-, paketti- ja matkailuautojen sekä sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen kierrätyksen organisoinnista. Ajovoima-akkujen kierrätysoperaattorien verkosto täydentyi kesäkuussa, kun Eurajoen Romu Oy liittyi mukaan kierrätysverkostoon.

Elinkaarensa päässä olevia ajovoima-akkuja vastaanottavat romuajoneuvojen vastaanottopisteiden lisäksi ajoneuvojen valtuutetut merkkihuollot.