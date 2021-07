Nämä autot kääntävät katseet kesä-Suomessa! Äänestä suosikkiasi

Urmas. Dooris. Unelma. Jekku. Veijo. Skubbeli. Rakkailla kesäautoilla on monta nimeä. Ja todella rakastavat omistajat. Se tuli selväksi, kun yhteensä yli 70 IS:n lukijaa lähetti lyhyen tarinan ja kuvan omasta kesäautostaan.

Valitsimme kuvien joukosta 25 autoa IS:n suureen kesäautoäänestykseen. Alla autojen esittely, äänestys löytyy artikkelin lopussa.

1. ”Veijo”: Toyota 1979

Seppo Nurminen omistaa tämän hienon keltaisen Toyotan.

Asikkalalainen Seppo Nurminen lähetti kuvan kesäisestä Toyotastaan.

– Tässä on kesäpoikamme Veijo. Vuosien värjöttely navetan takana pressun alla on nyt ohi ja rakkaudella rakennettu BJ40 vm. -79 on valmiina kesän seikkailuihin.

2. Ford Mustang 1964

Kalle Poussa on omistanut tämän Ford Mustangin jo 10 vuoden ajan.

Pohjois-Savossa Lapinlahdella asuva Kalle Poussa lähetti IS:n kesäautokilpailuun kuvan vuosimallin 1964 Ford Mustangistaan. Poussa osti auton Porvoosta 10 vuotta sitten ja kertoo, että auton värisävynä on harvinaisempi poppyred.

– Auto on tullut Suomeen USA:sta ensimmäiseltä omistajalta joskus 80-luvun lopussa ja oli yhtä hieno kuntoinen kuin nytkin. Olen auton neljäs omistaja Suomessa.

Poussa on tehnyt autolla useita retkiä Suomessa.

– Autolla on tullut käytyä perheen kanssa erilaisissa kesätapahtumissa ja värisävy on sen verran harvinainen, että erottuu massasta.

3. ”Urmas”: Volkswagen Grossraum-Kastenwagen 1962

Vuoden 1962 Volkswagen Grossraum-Kastenwagen on riihimäkeläisten Maijan ja Sarin silmäterä.

Riihimäkeläiset Maija ja Sari ostivat rakkaan Volkkarinsa melkein 10 vuotta sitten. Matkassa kulkee myös Veeti-kissa. Volkkari tunnetaan nimellä Urmas.

– Kaikki kesät menee ihan täysin auton ympärillä eläessä. Se on ihan tuskaa olla se talvi ilman sitä kaveria. Keväällä kun se otetaan ajoon, niin sitten ihan kaikki vapaa-aika ollaan pääasiassa autolla reissussa.

Tällä kokoonpanolla Sari (oikealla) ja Maija taittavat matkaa. Mukana kulkee myös Veeti-kissa.

– Mahtavia reissuja, ihania kavereita ja muistoja on kertynyt mukaan vuosien varrelta. Malttamattomana jo odotetaan nyt alkavan, kymmenennen yhteisen kesän tulevia seikkailuja.

4. Pyhimys-Volvo 1971

Pyhimys-Volvo on Pelle Petterssonin suunnittelema ja Volvon valmistama urheiluauto, jonka ensimmäiset mallit julkistettiin vuonna 1961.

Joni Siikavirta lähetti IS:lle kuvan vuosimallin 1971 Volvo P1800:staan, mikä tunnetaan myös nimellä Pyhimys-Volvo.

– Aina saa juttuseuraa pysähtyessään, jopa liikennevaloissa. Luotettava kulkupeli. Ajonautinnosta ei voi puhua, mutta on yksi kauneimmista koskaan valmistetuista tehdasvalmistetuista autoista, Siikavirta kertoo.

5. Renault 8 Gordini 1970

Renault 8 Gordini on vuosina 1964–1973 valmistettu pikkuauton urheiluautomuunnos.

Tapio Piittari lähetti kuvan keltaisesta Renault 8 Gordinistaan. Hänen mukaansa 1970 vuosimallin auto on täysin toimiva ja sitä on miellyttävä ajaa myös talvisin. Auto on toiminut myös hääautona.

– Kerää juttuseuraa ja ihailua pysähtyessä. Olemme käyneet useasti muun muassa Pohjanmaalla merkkikerhon tapahtumissa ja muihinkin kokoontumisiin ympäri Suomea.

Piittari osti auton vuonna 1995 kauhavalaiselta, nyt jo edesmenneeltä jokamiesluokan kuljettajalta. Piittari on itse entisöinyt auton ja se on museorekisterissä.

6. ”Skubbeli” Volkswagen Kupla 1963

Hannun Kupla on kesäisin käytössä lähes päivittäin.

Vuosimallin 1963 Volkswagen Kupla 1200 on Hannu Seppäsen rakas kesäauto.

– ”Skubbeli” on ajossa vain kesäisin, mutta silloinkin lähes joka päivä. Paljon on kaiken näköistä ehtinyt tapahtua, mutta parasta on se fiilis, minkä auto tuo, Seppänen kertoo.

Kauniin vihreän Kuplan katolla kulkee kätevästi lapsen kolmipyöräinen.

– On hauska nähdä leveitä hymyjä ja peukalon näyttäjiä kun sillä ajelee.

7. Mini 1000 1976

Emmin Miniin ei ole tehty isompia muutoksia, siinä on esimerkiksi originaali moottori ja alkuperäiset kaiuttimet.

Helsinkiläinen Emmi Salminen rakastaa punaista Miniään. Nainen taittaa matkaa vuoden 1976 Mini 1000:lla yhdessä miehensä Henrin kanssa. Nimeä Minillä ei ainakaan vielä ole, mutta Salminen päätyy kutsumaan sitä rakkauden kesäautoksi.

– Mini tarjoaa mukavat ja vauhdikkaat kyydit. Monta ihanaa kesäretkeä on vielä edessä, Salminen iloitsee.

8. ”Dooris”: Ford Tudor 1935

Heikki Palkkisen omistama Ford Tudor kääntää päitä.

Heikki Palkkinen kertoo, että vuosimallin 1935 Ford Tudor tunnetaan laajassa harrastajapiirissä nimellä Dooris. Auto on rakennettu kokonaan uudelleen ja valmistunut vuonna 2012. Palkkinen kertoo, että autossa on Corvetten tekniikka.

Auton nimi käy selväksi myös ohikulkijoille.

– Kun autolla ajelee, nuorimmat peukuttajat ovat juuri kävelemään oppineet lapset ja vanhimmat ovat yli 90-vuotiaita. Parkkipaikalla ei saa koskaan olla yksin, aina tulee porukkaa kyselemään autosta. Dooris saa ihmiset hyvälle tuulelle.

9. Ford Escort Mexico 1973

Ford Escortin Mexico-malli sai nimensä Lontoo–Mexico- rallin voitosta vuonna 1970.

Kimmo Seppälä kertoo, että hänen vuosimallin 1973 Ford Escort Mexico on samaa mallia kuin hänen ensimmäinen autonsa aikoinaan.

Automallimallilla on kunnioitettu Fordin Lontoo-Meksiko -rallin voittoa. 26 000 kilometriä pitkän ja viisi viikkoa kestäneen rallin voitti vuonna 1970 legendaarinen rallikuski Hannu Mikkola. Mikkola raapusti nimikirjoituksensa Fordin auton kylkeen, kun autosta kirjoitettiin pitkä artikkeli autolehteen vuonna 2007.

Ford on siirretty museorekisteriin vuonna 2006.

– Auto on tehty hartaudella ja rakkaudesta Fordiin. Olen saanut hankittua autoon Mikkolan käyttämät Recaro ralli-istuimet. Itse pyrin kunnioittamaan auton ja Herrasmies Hannu Mikkolan muistoa tällä palalla historiaa, Kimmo kertoo.

10. ”Reissumies” Volkswagen Kirppu 1964

Tämä Volkswagenin Kirppu on vuodelta 1964.

Arto Maulammi lähetti kuvan vuoden 1964 Volkswagen Kirpusta.

– Kirppu on ollut 90-luvulla arpajaispalkintona, josta muistona Reissumies-teemainen maalaus. Meille kirppu muutti muutama vuosi sitten, Maulammi kertoo.

11. Chevrolet Corvette C5 convertible 2001

Kassun kuumiin kesäpäiviin sopiva avoauto kerää katseita.

Lahtelainen Kassu Pesonen ajelee kesäisin vuosimallin 2001 Chevrolet Corvettella. Autossa on 420 hevosvoimaa ja konepellin alla jyrisee V8-moottori.

– Se on varma kesän merkki kun, ihmiset ikään katsomatta peukuttavat ja hymyilevät nähdessään auton. Siitä tulee hyvälle mielelle itsekin. Ehdottomasti parhaita kesäautoja mitä tiedän, Pesonen kertoo.

12. Mini Cooper 1993

Stuart Proudin 5-vuotiaalla Alexander-pojallakin on oma Mini.

Suomessa asuva englantilainen Stuart Proud on rakastunut Mineihin. Hän omisti samanlaisen brittiklassikon jo 17-vuotiaana Englannissa ja nyt 30 vuotta myöhemmin koko Stuartin perhe nauttii Minin kyydistä Suomessa.

– On niin hauskaa ajaa kesäiltaisin Mini Cooperilla pitkin Suomen kaunista maaseutua. Katolla on brittilippu ja oma nimeni on rekisterikilvissä, niin ei ole vaikea päätellä, että kuski on brittiläinen, Proud kertoo.

– Siirrän nyt Mini-innostustani 5-vuotiaalle Alexander-pojalleni.

13. Saab 95 V4 1970

Vaikka kesäauto onkin, Saabin katolta löytyy sukset.

Toisen polven ”saabisti”, jyväskyläläinen Jussi Kurjonen lähetti kuvan vuoden 1970 Saab 95:sta. Kurjosen mukaan auto on museokatsastettu aikoinaan Porissa.

Saabin takaosaan mahtuu vaikka mitä.

– Olen omistanut sen kolme vuotta ja laitellut sen nykyiseen kuntoon. Siinä esimerkiksi mahtuu yöpymään kaksi ihmistä ja tavaratilasta löytyy kitaravahvistin, Kurjonen kertoo.

14. Volkswagen Transporter Kleinbus 1976

VW Kleinbus vie aikamatkalle 70-luvulle.

Järvenpääläinen Samuli Hiekkataipale osti pitkään haaveilemansa Kleinbusin pari vuotta sitten.

– Bussi ehti olla enollani 19 vuotta ja koko nuoruuteni sitä itselleni havittelin ja haaveilin, joten pohjatyötä tuli tehtyä jo vuosia ennen myyntihetkeä. Muistoja oli kertynyt lapsuusvuosilta paljon ja aina halunnut tuollaisen.

Oranssilla komistuksella kelpaa mennä vaikkapa kesäfestareille.

Bussilla ajelu tuo paljon hyvää mieltä.

– Autolla kun ajelee, häviää stressit ja kiireet hetkeksi kokonaan pois, Samuli kertoo.

15. ”The Unelma” Chevrolet Stepside 1956

Chevyn eteen on nähty vaivaa ja se onkin esittäytynyt monissa autonäyttelyissä.

Puromäellä asuva Sanna Niemeläinen lähetti IS:lle kuvan upeasta Chevroletistaan, joka on saanut kutsumanimekseen The Unelma.

– Usean vuoden kypsyttelyn ja osien haalimisen jälkeen lähes kaksi vuotta sitten Unelman neitsytajo näki päivänvalon Pohjois-Karjalasta Haapsaluun. Sen jälkeen Unelma on ilostuttanut niin kesän työmatkoissa kuin autonäyttelyissä, Niemeläinen kertoo.

– Sen lisäksi, että Unelma itsessään on eri alojen taitavaa käsityötä, näkyy Unelman kuvioinnissa omistajan käsityöharrastus, pitsikuviointia ja kissan tassuja.

16. Volkswagen Kupla 1963

Kuplia valmistettiin Saksassa vuoteen 1978 asti, minkä jälkeen tuotanto jatkui Brasiliassa ja Meksikossa vuoteen 2003 saakka.

Tamperelainen Sonja Maulammi kertoo, että vuosimallin 1963 Kuplan osti alunperin helsinkiläinen turkisliikkeen omistaja.

– Auto palveli perheen lomareissuilla; kesäisin kuljettiin mökille, mutta talvisin auto sai levätä. 2010-luvulla, edelleen vain vähän ajokilometrejä kertyneenä, auto siirtyi nykyiselle 26-vuotiaalle volkkariharrastajalle, Maulammi kertoo.

17. Ford Tudor 1938

Tämän Fordin kunnostamiseen on käytetty rutkasti aikaa.

Juha Pajunen esittelee kesäautonsa, Ford Tudorin vuodelta 1938.

– Monen vuoden rakentelua ja muutama palkintokin saatu vitriiniin, Pajunen kertoo.

18. Ford Mustang 1964

Avoautolla kelpaa huristella kesäkuumalla.

Tuusulalainen Esko Tilus osti vuosimallin 1964 Ford Mustanginsa vasta viime syksynä, joten perheen kesäseikkailut ovat vasta edessäpäin.

– Myin moottoripyörän pois ja ostin tämän tilalle. Nyt päästään perheen kesken nauttimaan kauniista kesäpäivistä ja yksi meidän kolmesta koirasta pääsee vuorollaan mukaan, Tilus kertoo.

19. BMW Isetta 1957

Juho Rautio lähetti kuvan suloisesta Isetta-autosta. Vuosimallin 1957 auto on museorekisterissä ja entisöity viimeksi vuonna 2019. Auton pituus on vaatimattomat 2,3 metriä ja sen omapaino on vaivaiset 350 kiloa.

– Saksalainen pariskunta toi Isetan ajamalla Suomeen vuonna 1968 ja myi sen täällä, Rautio kertoo.

1950-luvulla italialainen Iso-moottoripyörätehdas kehitti Isettan halvaksi "oikean" auton korvikkeeksi kaupunkiliikenteeseen ja lyhyille matkoille.

– Kesäisin katseita kääntävällä Isetalla on mukava ajella.

20. Datsun 100A 1973

Datsun 100A on tuttu menopeli monelle 1970-, 1980- ja jopa 1990-luvulla ajokorttinsa saaneelle.

Huittisissa asuva Ossi Selus osti Datsun 100A:n hetken mielijohteesta kolme vuotta sitten ja alkoi heti kunnostaa autoa.

– Kunnostin sitä koko talven. Kilometrejä on kertynyt viitisentuhatta, siihen on tosin mahtunut jokunen tien päälle jääminen polttoaineongelmien takia, mutta ne on saatu selätettyä, Selus kertoo.

Vielä on työtä jäljellä.

– Tekniikka on täydellisessä kunnossa, mutta ulkopinnat vaativat vielä pientä parannusta maalipinnan, äänieristyksen ja puskurien kromauksen suhteen. Tekniikka ja pieni koko tekee siitä omanlaisensa ampiaisen, pieni mutta äkäinen, vaikka tehoa ei ole paljoa.

21. Mini Morris 1971

Minissä on tilaa neljälle ja takapenkiltä löytyvät myös turvavyöt. Etupenkillä kurkistavat Vesan lapsenlapset Eevi ja Veeti. Vesa on itse kuskin paikalla.

Alavutelainen Vesa Pyylampi lähetti IS:lle kuvan vuoden 1971 Morris Ministä. Vesan lapsenlapset, 3-vuotias Eevi ja 1-vuotias Veeti ovat erikoisen ”karavaanin” suurimpia faneja.

– Tässä Eevin, Veetin ja Paapan kesäkaravaani lähtövalmiina lomareissulle. Ja kun vanhoista autoista ei tiedä, niin mukana peräkontissa on ongelmatilanteiden varalle pienet ruuvausjuomat, Pyylampi kertoo.

Tavaratilassa on juomia valmiina kuumien kesäpäivien varalle.

Brittiautoista innostunut Pyylampi osti Miniyhdistelmän naapuriltaan pari vuotta sitten. Minillä voi taivaltaa pidempääkin matkaa, sillä peräkärrystä löytyy makuupaikat kahdelle.

22. Mercedes-Benz L408 1969

Entisessä sammutusautossa riittää tilaa.

Helsinkiläinen Timo Salminen esittelee erikoisen kesämenopelinsä, vuoden 1969 Mercedeksen. Kyseessä on vanha Sasin seudun VPK:n sammutusauto.

– Auto päätyi minulle heräteostoksena vuonna 2019. Mercedes Benz -harrastajien Facebook-ryhmässä näin postauksen, jossa kerrottiin Hämeenkyrön VPK:n vanhasta autosta, josta oltiin luopumassa tilanpuutteen vuoksi. Lähdimme katsomaan vanhusta ja tehtiin kaupat saman tein. Mittarissa autolla oli tuolloin ruhtinaalliset 10 500 kilometriä, Salminen kertoo.

Mercedeksessä kelpaa syödä illallista.

Trafin tietojen mukaan auto on otettu käyttöön Sasin Seudun VPK:lle vuonna 1969, josta se on siirretty Hämeenkyrön VPK:lle vuonna 2009.

Salminen on kunnostanut autoa ahkerasti.

– Auton takaosassa oli jo hieman huonoon kuntoon päässyt 1500 litran vesisäiliö sekä kalustus erilaisille palokunnan tarvitsemille laitteille. Säiliö ja kalustehyllyt purettiin, samoin kuin jo hieman kärsinyt lattia, jonka tilalle asennettiin uusi. Sisätilat varustettiin myös pienellä retkikeittiöllä, avokaapilla ja sohvaryhmällä, mikä muuntuu myös kahden nukuttavaksi.

23. ”Jekku”: Fiat 600 Seat 1973

Fiat 600 -malli julkistettiin vuonna 1955 Geneven autonäyttelyssä.

Punainen Fiat 600, jota myös Jekuksi kutsutaan, on Kati Kivistön kesäauto.

– 6-vuotiaana oli unelma omistaa Fiat 600. Neljä vuotta sitten toteutin unelmani ja Jekku tuli taloon. 38 vuotta siis kesti unelman toteuttaminen, Kivistö kertoo.

– Parasta autossa on, kun ajelee ja ihmiset vauvasta vaariin hymyilevät ja näyttävät peukkua. Paljon tarinoita on kuultu, monet tulevat kertomaan perhematkoista Lappiin. Jos on huono päivä ja käy heittää pienen lenkin, niin päivä on pelastettu.

24. Ford Taunus Transit 1964

Ford Taunus Transit on Fordin vuosina 1953–1965 valmistama pakettiauto.

Tamperelainen Olli Kiuru osti 8 hengen Ford Taunus Transitin viime kesänä Oulusta.

– Syksy ja talvi on fiksattu autoa, muun muassa maalattu uusiksi ja sisustaa verhoiltu. Nyt mieletön reissuauto 8 hengelle, vakiovarusteena tietenkin jääkaappi ja avattava kattoluukku, Kiuru kuvailee.

25. Volkswagen Kupla 1303S Cabriolet Fuel Injection Kat USA 1973

Kuplan juuret ovat 1930-luvun Saksassa. Alkuperäisen "kansan auton" eli Kuplan suunnitteli Ferdinand Porsche.

Valkealassa asuva Timo Epelä kertoo, että vuosimallin 1973 avokupla on ollut perhepiirissä jo yli 20 vuotta.

– Autolla ajetaan vuosittain ilmoista riippuen 100–1 000 km kesässä. Auto ollut luotettava kulkija ja päidenkääntäjä. Nyt lienee mittarissa noin 47 000 mailia, Epelä kertoo.

