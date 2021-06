Tukala kuumuus auton matkustamossa ei ole ainoa helteen aiheuttama riesa liikenteessä. Poikkeuksellinen hellejakso ja kuuma asvaltti voivat myös kuluttaa autojen renkaita tavallista nopeammin.

Jos autoilija tarkistaa renkaiden kulutuspinnan vain vaihtojen yhteydessä, kesärenkaiden huonontunut kunto voi yllättää keskellä suvea. Kesärenkaan suorituskyky esimerkiksi sadesäällä heikkenee oleellisesti kulumisen myötä.

Laki vaatii kesärenkailta vähintään 1,6 millimetrin urasyvyyttä, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään 4 millimetriä. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on syytä ajaa sateessa tavallista varovaisemmin tai harkita renkaiden uusimista.

Autonrengasliiton tuoreen kuluttajakyselyn mukaan autoilijat tiedostavat hyvin kuluneisiin kesärenkaisiin liittyvän vesiliirtoriskin. Vesiliirtovaaran mainitsi kyselyssä peräti 85 prosenttia vastaajista. Sen sijaan pitkät jarrutusmatkat märällä tienpinnalla olivat mielessä vain 37 prosentilla vastaajista.

– Viime syksyn rengasratsioissa vain joka neljäs tiedosti ajavansa huonokuntoisilla renkailla. Renkaiden kuntoa ja kuljettajien rengastuntemusta tutkitaan jälleen 10.–14. syyskuuta järjestettävissä neuvontahenkisissä rengasratsioissa, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora kertoo tiedotteessa.

Kuluttajakysely toteutettiin YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa 4.–15.5.2018 Autonrengasliiton toimeksiannosta. Tutkimukseen osallistui 1 090 taloudessaan rengasasioista vastaavaa suomalaisautoilijaa.

