Toyota teki Yaris-mallistaan katumaasturin – IS ajoi ensikilometrit: Suosikkiainesta!

Ensitesti: Toyota on kehittänyt Yariksesta muodikkaan pienen katumaasturin Yaris Crossin, jossa on sopivasti omaa luonnetta.

Bryssel

Pienet katumaasturit ovat tällä hetkellä muotia, ja niiden suosion kasvaessa perinteisten pikkuautojen myyntikäyrät osoittavat surullisesti alaviistoon. Toyota ei ole ollut mukana kompakteissa katumaastureissa, mutta nyt asia korjataan. Projektiin on paneuduttua huolella, minkä lisäksi hyvä lähtökohta on helpottanut toteutusta. Projektijohtaja Hideaki Hayashi kertoi, että Toyota tutki hyvin tarkkaan ostajien toiveita. Nopeasti huomattiin, että ostajilla on aktiivinen elämäntyyli eli liikkeellä ollaan koko ajan.

Niinpä auton on helposti mukauduttava moneen tarkoitukseen, mikä tarkoittaa tavaroiden tai harrastusvälineiden helppoa kuljettamista. Hayashi kertoo ylpeänä, että varsin kompakteista ulkomitoista huolimatta Yaris Crossissa on enemmän tilaa kuin kilpailijoissa.

Tavaratila on siis tärkeä ja siitä on paljon hyvää kerrottavaa. Ensinnäkin perustila on järkevän muotoinen. Pääinsinööri Yasunori Suezawa halusi autoon kaksitasoisen lattian. Kun lattia on ylhäällä, tila on tasainen takapenkin selkänoja eteen kaadettuna. Jos tarvitaan enemmän tilaa tai korkeutta, voi lattiaa laskea halutessaan vieläpä kahdessa osassa.

Tuo lattiaratkaisu on vain etuvetoisissa, sillä nelivetoisissa tila on matalampi ja siten neljänneksen pienempi. Hieno asia on sähkökäyttöinen jalanheilautuksella toimiva takaluukku. Sen Suezawa halusi ehdottomasti Yaris Crossiin, vaikka varuste on tässä autoluokassa ainakin toistaiseksi harvinainen. Sähkötakaluukkua ei saa halvimpaan Activeen. Intenseen se on ostettava lisähintaan. Paremmissa versioissa se on vakiovaruste.

Maavaraa on kaksi ja puoli senttiä perus-Yaris -mallia enemmän. Keulassa on samaa tyyliä kuin kaksi pykälää suuremmassa RAV4:ssä, millä muistutetaan uutuuden kuuluvan katumaastureiden sarjaan.

Muotoilijat ovat onnistuneet loihtimaan Yaris Crossiin jyhkeyttä, mitä suuri maavara ja 18-tuumaiset pyörät alleviivaavat.

Yaris Crossin perusrakenne on sama kuin vuosi sitten esitellyssä neljännen sukupolven Yariksessa, eikä edes akseliväliä ole venytetty. Toyota halusi tehdä Yaris Crossista ketterän ja hivenen urheilullisen, minkä takia mitat pidettiin aisoissa. Kori on yhdeksän senttiä henkilöautoa korkeampi ja pituutta on tullut 24 senttiä lisää, mistä suurin osa takaosaan.

Voimalinja on sama kuin Yaris Hybridissä, eikä vaihtoehtoja ole. Keulalla on siis Toyotan neljännen sukupolven hybriditekniikkaa, mikä toimii kaikin tavoin mainiosti. Kolmesylinterisen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmä kytkee jälkimmäisen käyttöön herkästi, millä pudotetaan kulutusta. Ensitestin aikana alitimme helposti normilupauksen, vaikka porhalsimme moottoritiellä moneen otteeseen suurinta sallittua nopeutta, eikä ajo ollut muutenkaan erityisen säästeliästä.

Hyvin toimiva alusta innosti reippaaseen menoon. Tavallisessa Yariksessa on vähän pinkeä jousitus, mutta Yaris Cross on toista maata. Siinä on yhdistetty varsin etevästi hyvä ajettavuus ja mukavuus.

Maavaraa on kaksi ja puoli senttiä Yarista enemmän, mutta sitä ei huomaa korin kallisteluna. Toyota kertookin, että rakenne on luja ja painopiste alhaalla. Ohjaus on aika kevyt. Toisten mielestä asia on hyvä, kun taas toiset kaipaisivat ehkä enemmän ohjaustuntoa.

Kuljettajan paikan näkymässä ei ole suurta eroa perus-Yarikseen, vain mittaristo ja kasvanut kosketusnäyttö ovat erilaisia.

Oikeastaan meno on niin leppoisaa ja joutuisaa, että moottorissa saisi olla enemmänkin puhtia. Toyotan pienistä malleista Euroopassa vastaava Luc Nuyts ei kuitenkaan anna toivoa asian suhteen. Hänen mukaansa ainakaan toistaiseksi ei ole ollut puhetta tehokkaammasta moottorista, eikä ainakaan GR Yariksen tyylinen raketti tule kysymykseenkään.

Yaris voitti Car of the Year 2021 -tittelin eli se valittiin Vuoden Autoksi Euroopassa. Turvallisuuskin on kohdallaan, sillä viisiovinen sai ensimmäisenä pikkuautona täydet viisi tähteä Euro NCAP:in vuonna 2020 kiristyneen arvioinnin mukaan. Yaris Crossissakin on vakiona sama kattava Toyota Safety Sense -paketti, johon tulee vielä täydennystä Style-varustetasosta alkaen.

Istuin on varsin korkealla, mikä helpottaa autoon istahtamista ja sieltä poistumista. Istuimen muotoilu on hyvä, joskaan ei sykähdyttävä.

Toyota tuo Yaris Crossin myyntiin vain hyvin tai vielä paremmin varustettuna. Muista mallisarjoista löytyvää halvinta Life-tasoa ei ole tarjolla. Sillä on oma vaikutuksensa hintoihin, jotka alkavat 25 607 eurosta. Toisin sanoen Yaris Cross Active on yli 4 000 euroa vastaavaa Yarista kalliimpi. Paremmat varustetasot nostavat hintaa 3 000 euron portain, jolloin tavaraa tulee lisää runsaasti. Maahantuoja uskoo myynnin keskittyvän alussa etuvetoisissa 31 405 euron hintaiseen Styleen.

Ajoimme vielä hivenen naamioitua esisarjan autoa, eikä tässä vaiheessa ollut mahdollista tutustua kuin etuvetoiseen Yaris Crossiin. Toyota on yksi harvoja luokassaan, joka on saatavissa myös nelivetoisena. Sen ohjauspyörän taakse lehdistö pääsee elokuussa auton varsinaisessa esittelyssä.

Etuvetoisessa tavaratila on kohtuullisen kookas ja monikäyttöisyydessä auttaa kolmessa osassa taittuva takapenkin selkänoja.

Nelivetoisessa perusvarustetaso on Intense, mikä tarkoittaa vähän vajaat 3 000 euroa maksavan nelivedon kanssa vähintään 31 244 euron hintalappua. Taakse sijoitettu sähkömoottori auttaa etenemään huonolla kelillä, mutta vastapainona on edellä mainitun pienemmän tavaratilan lisäksi vähän vaisumpi kulku ja hivenen suurempi kulutus.

Takana istutaan varsin korkealla ja kaiken lisäksi ryhdikkäästi. Päälle on riittävästi tilaa ja ensimmäisenä loppuvat jalkatilat. Ovi saisi avautua suurempaan kulmaan.

Toyota Yaris Cross sopii mainiosti suomalaisille Yaris-asiakkaille. Nimittäin neljänteen sukupolveen siirryttäessä Yariksen istuimet laskivat lähemmäs maata. Suuri osa auton ostajakunnasta on vähän varttuneempia, jotka voivat arvostaa pienen katumaasturin korkeaa ajoasentoa ja hyvää näkyvyyttä. Uutuus tulee Suomeen niin myöhään, että tänä vuonna se ei hyökkää rekisteröintitilaston kärkeen. Sen sijaan vuoden 2022 tavoite on yli kaksituhatta autoa, millä Yaris Cross nousisi pienten katumaastureiden ykköseksi.

Ensitesti todisti: tässä autossa on potentiaalia.