Ensitesti: Ferrarin hevosvoimahirmu mykistää.

Voi tuhannen tulimmaista! Ferrari, tuo italialaista eksotiikkaa, kauniita linjoja ja suorituskykyä suorastaan tihkuva autolegenda on nyt sitten myös liittynyt sähköistyviin automerkkeihin.

Niin ei kuitenkaan ole tapahtunut siksi, että Ferrarilla haluttaisiin erityisesti alkaa valmistaa sähköautoja, vaan sähkö tulee polttomoottorin avuksi, toistaiseksi vain alentamaan virallisia kulutuslukemia.

Kaikki varmasti jo arvannevat, mikä on Ferrarin tavoite ollut tätä SF90 Stradale -mallia suunniteltaessa?

Kyllä, lisääntynyt teho. Kun Ferrari yhdistää kaksin turboin ahdetun V8-moottorin yhteyteen peräti kolme sähkömoottoria (yksi molemmille etupyörille ja yksi vaihteiston yhteyteen), on lopputulos pökerryttävä: voimaa on pyöreästi tuhat hevosvoimaa – siis ihan katulaillisesti, ja Suomeenkin saatavissa. Tehosirkus on valmis valloittamaan Suomen teitä.

Toisaalta kaikki maahamme tänä vuonna liikenevät uudet yksilöt taitavat olla jo myydyt, sillä kaupat on tehty yhteensä yli 30 umpi- ja avokorisesta versiosta. Pienemmät päästöt ja sen vuoksi pienempi autovero tulevat myös Ferrarin avuksi. Suorituskykyynsä nähden tämä peli on suorastaan halpa, vaikka hintaa onkin yli puoli miljoonaa euroa.

Takaviistosta katsoen SF90 Stradale saattaa muistuttaa joidenkin silmissä uutta Chevrolet Corvettea, joka on myös nykyisin keskimoottoriauto. Pakoputkien päät sijaitsevat poikkeuksellisen korkealla.

Ferrari SF90 Stradale on auto, joka on ennen kaikkea voimalinjataideteos. Sen ympärille on rakennettu näyttävä ja aerodynaaminen kori. SF90 Stradalen tarkka hevosvoimaluku on 986 pollea, ei siis ihan tuhatta, mutta mitäpä tässä saivartelemaan. Ehkä 14 hevosta on karannut aitauksestaan? Potkua on joka tapauksessa enemmän kuin riittävästi.Joku saattaisi jopa kysyä, onko koko touhussa enää mitään järkeä?

On. Ihmisillä pitää olla unelmia, joissa järjen osuus jää sivurooliin. Jos varallisuutta sattuu olemaan tarpeeksi, voi toteuttaa elämänsä haaveita. Myös keräilyharvinaisuudeksi muodostuva auto voi olla yksi niistä. Toisaalta kyse saattaa vuosien saatossa olla myös ihan järkevästä sijoituksesta. Näin siitäkin huolimatta, että autossa on pelkkää autoveroa noin 92 000 euroa. Kukapa tietää, kuinka suureen arvoonsa tuhatheppaiset Ferrarit nousevat vuosikymmenten saatossa?

SF90 Stradalessa on neljä vetävää pyörää ja kahdeksanportainen kaksoiskytkin-automaatti. 20-tuumaisten renkaiden tarratessa tien pintaan tuhatpäinen orisirkus linkoaa auton sataseen ajassa, jossa ehtii juuri sanoa ”Ferrarin käsitys plug-in-hybridistä”, eli tasan 2,5 sekunnissa.

Alle seitsemässä sekunnissa oltaisiin jo kahdensadan vauhdissa, jos laki sen sallisi. No, jossakin päin maailmaa salliikin. Maranellossa varmasti vielä muistetaan, mistä päin maailmaa Kimi Räikkönen on kotoisin, mutta Suomen oloja siellä tuskin muuten murehditaan.

SF90 Stradale on toistaiseksi Ferrarin nopein katulaillinen auto. Huippunopeutta se kerää 340 km/h. Kuulostaa uskottavalta, vaikka testaamatta se lyhyellä ensitestillä jää. Täyskaasukiihdytyksessä tuntuu lähes siltä, kuin istuisi F1-autossa: maisema vaihtuu varsin vikkelään ja sisuskalut painautuvat vasten selkärankaa. Iloa kestää kolmisen sekuntia, sitten on jo höllättävä kaasua, ettei rikkoisi tieliikennelakia. Ferrarin omistajat tuntevatkin maamme moottoriradat hyvin. Syy on ilmeinen.

Kuljettajan paikalla vallitsee enemmänkin tarkoituksenmukainen kuin ylellinen tunnelma. Sopiva ajoasento löytyy pitkällekin kuljettajalle hyvin.

Pistoke-Ferrarin ajoakun energiasisältö on pieni, vain 7,9 kWh. Näin on kahdesta syystä: akku ei saa painaa liiaksi, eikä isolle akulle olisi autossa tilaakaan. Energiaa riittää 26 kilometrin sähköajoon.

Sähköllä ajettaessa – olkaapa valmiit – on tämä Ferrari aina etuvetoinen. Se ei kuitenkaan ole pyhäinhäväistys, kun voi hipistellä hiljaa kaupunkien keskustoissa ilman paheksuvia ilmastokatseita. Tosin auto on niin näyttävä, että piinkovinkin päästöaktivisti heltynee joka tapauksessa ihailemaan italialaista teollista taideteosta.

Ohjauspyörässä on lähes yhtä paljon erilaisia toimintoja kuin F1-auton vastaavassa.

Täysdigitaalisen mittariston pääroolissa on käyntinopeusmittari. Graafinen ilme on selkeä.

Kojelauta on monikerroksinen.

Voimanlähde sijaitsee syvällä auton uumenissa. Yksi sähkömoottoreista sijaitsee vaihteiston yhteydessä.

Yhdistetty kulutus kun on vain kuusi litraa sadalla. Kun nelilitrainen veekasi sitten käynnistyy, sen kyllä kuulee. Äänimaailma on sellainen, josta voi jo kaukaa päätellä, että nyt on tosi kyseessä.Miltä sitten tuntuu tällaisen katuohjuksen ratin takana? Ohjauspyörä on täynnä toimintoja, joiden oppimiseen menee tovi. Auto kääntyy täsmällisesti juuri sinne, minne kuljettaja sen määrää. Ohjaamo on hyvin tiivistunnelmainen ja ennen kaikkea kuljettajakeskeinen. Penkit ottavat tiukasti syleilyynsä, ja autossa istutaan tietenkin poikkeuksellisen matalalla.

Peräti 20-tuumaisten vanteiden sisällä lymyilevät massiiviset jarrulevyt ja Brembon jarrusatulat.

Tämä Ferrari ei ole niinkään ylellinen vaan toiminnallinen. Sileillä asvalteilla sisäajomelu pysyy kurissa, mutta karkeilla pinnoilla rengasmelu alkaa erottua matkustamossa noin 100 km/h vauhdissa. Se kuuluu kuitenkin auton luonteeseen. Ferrari ei nöyristele edes pistokeladattavana.

Kyllä lähtee!