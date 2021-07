Koeajo: Uusi lataushybridi tuo Jaguar E-Paceen monella tavalla uutta potkua.

Jaguar perustettiin vuonna 1935 valmistamaan urheiluautoja. Sen silloiselle hallituksen puheenjohtajalle William Lyonsille brittimerkin nykyinen mallisto voisi olla melkoinen järkytys. Upeat henkilöautot vielä voisi ymmärtää, mutta niistä siirryttiin 2000-luvulla farmareiden ja dieselmoottoristen mallien kautta vahvasti katumaastureita painottavaan tarjontaan.

Mutta asiakas on aina oikeassa, ja tällä hetkellä autonostajat haluavat erikokoisia katumaastureita. Jaguar antoi muodille periksi viisi vuotta sitten F-Pacella, jonka rinnalle tuli vajaat kaksi vuotta myöhemmin pienempi E-Pace. Jälkimmäisen perusrakenteessa on paljon samaa konserniin kuuluvan Land Rover Range Rover Evoquen kanssa, mutta kaikki on tietenkin muutettu Jaguarin henkeen sopivaksi.

Jaguar päivitti E-Pacen jo lokakuun puolessa välissä 2020, mutta koronan aiheuttamien ongelmien takia uudistuneen mallisarjan lataushybridi saatiin Suomeen vasta nyt.

Ulkonäköön on tehty kevyt muodistus, jossa tyyli on tehty yhteneväksi muiden mallien kanssa ja samalla ilmanvastusta on vähän pienennetty. Ohjaamosta löytyy niin ikään hienosäätöä, jossa tärkein parannus on uusi tieto-viihdejärjestelmä. Sen myötä navigointi ja puhelimen yhdistettävyys ovat vakiona, ja suurella 11,4-tuumaisella näytöllä varustettua järjestelmää päivitetään jatkuvasti.

Paljon enemmän on tapahtunut näkymättömissä, sillä lähes samanlaisesta ulkonäöstä huolimatta E-Pacessa on uusi perusrakenne. Valmistajan mukaan alustaan tehdyillä muutoksilla on saatu aikaan paremmat ajo-ominaisuudet ja enemmän mukavuutta. Tärkeintä oli kuitenkin voimalinjan sähköistäminen. Kaikki E-Pacet ovat vähintään kevythybrideitä.

Takaviistosta E-Pacea ei nopeasti katsoen erota suuremmasta F-Pacesta.

Hinnastossa on melkoinen valikoima vaihtoehtoja, mutta maahantuoja olisi voinut Suomessa jättää kaikki muut pois, paitsi uuden P300e-lataushybridin. Siinä on perusvarustuksena koeajossa ollut hivenen urheilullisuutta painottava R-Dynamic S, jolloin hinta on 67 802 euroa. Halvin vaihtoehto tuolla varustuksella on D 165 MHEV, jossa säästää vain 1 662 euroa, mutta tehosta menettää melkein puolet. Kaiken lisäksi P300e on nopeampi kuin mallisarjan urheilullisin ja kallein 92 970 euron hintainen P300 MHEV Sport.

E-Pacen lataushybridissä on eteen sijoitetun kolmisylinterisen puolitoistalitraisen bensiiniturbon ja takana olevan 80 kilowatin tehoisen sähkömoottorin yhdistelmä. Kuten jo moottorien sijoitukset kertovat, E-Pace on tässäkin versiossa neliveto. Voimalinjaan kuuluu vielä 8-vaihteinen automaatti. Ajoakun virta riittää noin 50 kilometrin ajoon sähköllä, minkä jälkeen elektroniikka ottaa edelleen sähkömoottorin avuksi aina kun se on mahdollista.

Vakiovarusteena ovat hyvän tuen tarjoavat, korkealaatuisella nahalla verhoillut monipuolisin sähkösäädöin varustetut istuimet.

Ajaja on omassa lokerossaan hyvin turvallisen tuntuisesti. Tunnelmaa voi luonnehtia ylelliseksi.

Takana on korkeussuunnassa tilaa, mutta pitkän ajajan takana jalkatilat jäävät vähäisiksi.

Ajajan ei tarvitse asiasta huolehtia, vaan kaikki tapahtuu huomaamattomasti. Siis aina siihen saakka, kunnes kiihdytetään reippaammin. Silloin kolmesylinterinen bensiinimoottori herää henkiin, mitä ei voi olla kuulematta ripeissä lähdöissä. Jaguariin on luontevaa liittää hienostunutta hyrinää tai ehkä voimakasta murinaa, mutta kolmisylinterisen pärinä ei sovi auton muuhun olemukseen.

Koeajon yhteydessä testasimme E-Pacea myös Alastaron radalla, missä edellä mainittu äänimaailma tietenkin korostui. Liikenteessä melutaso pysytteli pääosin todella alhaisena.

Yksi E-Pacen uudistuksen pienistä muutoksista on aiempaa lyhyempi ja tukevampi vaihteenvalitsin.

Radalla tuli havaittua myös mielenkiintoinen ristiriita lievän urheilullisuuden (R-Dynamic) ja vakiona olevien varsin korkeaprofiilisten 235/60 R 18 -renkaiden välillä. Jousitus toimi nimittäin radallakin hämmästyttävän hyvin, mutta renkailta olisi toivonut enemmän leveyttä ja matalampaa profiilia. Tilanne muuttui heti, kun lähdettiin radalta maantielle. Siellä saattoi iloita siitä, ettei autoon ollut asennettu ulkonäöltään ehkä niitä kauniimpia pyöriä, siis sellaisia, joissa vanteita reunustaa ohut kumikaistale. E-Pace on tyyliltään mukavuushenkinen, mitä vakiorengastus sopivasti korostaa.

Digitaalinen taustapeili on mainio lisävaruste (680 euroa), sillä ilman sitä näkyvyys taaksepäin on varsin rajallinen

Mukavuus on adjektiivi, joka nousee mieleen myös ohjaamossa. Tunne ei synny yhdestä asiasta, vaan se on monen seikan rakentama kokonaisuus. Materiaalit, muotoilu ja viimeistely yhdistyvät miellyttäväksi ympäristöksi. Ohjauspyörän takana viihtyy, mikä on tietenkin yksi kaikkein tärkeimmistä auton mittareista.

Ajajan paikalla havahtuu myös siihen, että E-Pace on todellisuudessa paljon pienempi kuin mitä ajettavuudesta voisi arvata. Korilla on mittaa vajaat 4,4 metriä eli se on lyhyempi kuin vaikkapa Škoda Octavia tai Toyota RAV4. Kaikista kiitoksista huolimatta alustan ominaisuuksissa on selvä ero pykälää suurempaan F-Paceen, mutta niin on hinnassakin.

Takapenkin selkänojan jako kolmeen osaan on hieno asia, joten sukset ja neljä matkustajaa voivat olla kyydissä yhtä aikaa.

E-Pace P300e on askel kohti vuotta 2025, josta lähtien Jaguar esittelee vain sähköautoja. Luultavasti nykymallin elinkaari jatkuu sinne saakka, minkä jälkeen näemme kompaktin sähkömoottorisen Jaguar-katumaasturin. Nykymalli on pääosin hienostunut ja sen kanssa on helppo viihtyä. Pitkältä lisävarustelistalta kannattaa poimia muutamia varusteita, jotka ovat etenkin lataushybridissä kohtuuhintaisia.

Konepellin alla on ahdasta, kun sinne on sijoitettu kolmesylinterinen bensiiniturbo, sähkömoottori ja niiden apulaitteet.

TEKNIIKKA Jaguar E-Pace P300e Pimeässä lukituksen auetessa auton viereenpiirtyy tyylikäs valokuvio. Moottori R3,1498 cm3, sähkömoottori, yhteensä 227 kW (309 hv)/5500 r/min, 540 Nm/1600-4500 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 6,5 s, huippunopeus 216 km/h Latausnopeus 7 kW teholla 1 tuntia 24 minuuttia (0-80 %) Ajoakku 15,0 kWh (brutto) Kulutus 2,0 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 44 g/km Voimansiirto A6, etuveto Mitat p 4395, l 1984, k 1648 mm, akseliväli 2681 mm, omamassa 2173 kg tavaratila 494-1170 l, tankki 57,6 l Hinta 67 802 euroa Kiitämme Suorituskykyä Jousitusta Moitimme Takaistuintiloja Bensiinimoottorin ääntä

