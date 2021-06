Automyyjä kertoo vaihtoauto­kantaa rasittavista helleongelmista – ”Tällainen tuulilasi on syytä vaihtaa”

Elohopea lämpömittarissa kipuaa näinä päivinä monin paikoin täysien hellelukemien puolelle.

Vaikka lämpimistä säistä kannattaa ehdottomasti nauttia, ne voivat jossain tapauksissa tehdä myös hallaa autolle, kertoo käytettyihin autoihin erikoistuneen Kamuxin automyyjä Matias Hautala.

Hautalan mukaan helteellä käytetyissä korostuvat aivan tietyt ongelmat, joista yksi on kulunut tuulilasi.

Lue lisää: Kaksi käytetyn auton ominaisuutta on noussut selvästi tärkeämmiksi ostoperusteiksi – autokauppias arvelee tietävänsä syyn

– Jos auton tuulilasissa on kiveniskemiä, voi nopea lämmönvaihtelu aiheuttaa halkeaman. Lämmönvaihtelua tulee, kun auto on auringonpaisteessa ja ilmastoinnin laittaa päälle puhaltamaan kylmää ilmaa. Myös naarmuinen ja kulunut tuulilasi voi vaikuttaa näkyvyyteen silloin, kun aurinko paistaa suoraan lasiin. Eli tällainen tuulilasi on syytä vaihtaa ajoturvallisuussyistä, Hautala sanoo Kamuxin tiedotteessa.

Lue lisää: Kuluttajat sijoittavat nyt käytettyihin autoihin aiempaa enemmän rahaa – kauppias näkee taustalla kaksi isoa syytä

Automyyjä Hautala neuvoo tarkistamaan ennen hellekelejä myös renkaiden kulutuspinnan sekä ilmanpaineet, ilmastoinnin toimivuuden sekä nestepinnat.

– Väärät ilmanpaineet renkaissa aiheuttavat epätasaista kulumista sekä voivat vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin. Lisäksi, jos autoa ei ole huollettu huolto-ohjelman mukaisesti, nestepinnat ovat väärät tai ilmastoinnin kylmäainetta on vähän, voi se vaikuttaa auton osien kestävyyteen.