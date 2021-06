Main ContentPlaceholder

Autot

Mercedeksen ostanut löysi runkopalkista epäilyttäviä jälkiä – myyjä lohdutti, että huonommin varusteltuja myydään kalliimmalla

Myyjän on kerrottava oma-aloitteisesti ostajalle, jos autolla on kolaroitu niin pahoin, että se on ollut kolarin vuoksi pois rekisteristä tai vakuutusyhtiö on sen lunastanut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Muutamalla hitsauspisteellä kiinnitetty runkopalkki ei kuulu Mercedes-Benzin vakiovarusteisiin, vaan kyse on kolarin aiheuttamista korjauksista.