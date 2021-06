Ensitesti: Edustussedan DS 9 vakuuttaa hienostuneisuudellaan.

DS 9 on sivistyneen maltillisesti, mutta samalla harkiten ja mielenkiintoisesti muotoiltu uutuus edustusluokkaan. Ilmeikkyyttäkään ei puutu. DS on vielä nuorikko automerkkinä, mutta kehitystahti on ollut ripeää.

DS on nuori ranskalainen automerkki, joka lanseerattiin vasta vuonna 2015. Sortimentissa on kolme mallisarjaa, nyt kun markkinoille saapuu DS:n tuorein luomus, DS 9 -edustussedan. Se on lähes viisimetrinen luksuksesta ammentava ministeriauto – tai no, ainakin alivaltiosihteerin kiesi.

Emoyhtiö Stellantiksen mukaan DS 9 on sekoitus hienostunutta suunnittelua, perinteitä ja viimeisintä teknologiaa. Samalla DS 9 asettuu tukevasti DS-mallisarjojen ylimmäksi johtajaksi. Kirittäjiksi tunnustetaan esimerkiksi sellaiset luunkovat tekijät kuten Audi A6 tai vaikkapa Volvo S90.

Painottaakseen nykyaikaisuuttaan DS on osallistunut sähköiseen Formula E -sarjaan, ja se onkin menestynyt siellä hyvin, sillä plakkarissa on jo kaksi mestaruutta. Nuorella merkillä on siis jo meriittejä, joilla osoittaa epäilijöille etevyyttään. Näin ollen onkin luonnollista, että DS:n koko mallisto on sähköistetty.

Uusi DS 9 saapuu tarjolle yhden bensiiniversion (225 hv) sekä eritehoisten lataushybridien (225 ja 360 hv) versioina – myös nelivetoisina. Lataushybridin lisäarvo kuluttajalle on, että liikkumiseen käytetyn sähkön tuotantotavaksi voi valita uusiutuvan energian fossiilisen sijaan. Valinta tapahtuu sähkön tuotantoa ostettaessa.

Etumaskikaan ei ole ihan tavanomainen.

Edustusluokan DS 9 tarjoaa hienostunutta ranskalaista karismaa. Joillekin ranskalaiset autot ja premium saattaa kuulostaa oudolta yhdistelmältä, mutta maailma muuttuu, tai oikeammin palaa juurilleen, sillä olivathan DS 9:n ideologiset edeltäjämallit DS, SM, XM ja C6 ehtaa ranskalaista premium-eksotiikkaa.

Ranskalainen karisma puree kyllä, jos ennakkoluulot eivät torppaa sitä heti Junttilan tuvan porstuaan. DS:n maailma täytyy löytää, ja siinä auttaa, jos etsii yksilöllisyyttä. Jos kiuaslenkki ja sinappi ovat enemmän oman maun mukaisia kuin pippuripihvi ja duchesse-perunat, voi tämän auton todennäköisesti unohtaa. Hankintahintakin osoittaa, ettei aivan tavallisesta autosta ole kyse.

DS 9 on aito sedan, vaikka katon takaosa laskeekin varsin viistosti kohti perää.

Ulkopuolelta katsoen DS 9:n loppuun asti mietityt mittasuhteet ovat se juttu. Auto on pitkä, akseliväli liki 2,9-metrinen. Kyljet ovat virtaviivaiset ja ne jatkuvat yhtenäisinä etuosan ajovaloista takavaloihin. Etu- ja takaylitysten suhdetta akseliväliin on mietitty hartaasti, jotta kokonaisuus olisi ajattoman arvokas. Onko suunnittelussa onnistuttu, voi jokainen itse tykönään päättää, mutta yritystä ja hienosäätöä ei tämän DS:n kohdalla ole ainakaan puuttunut.

Jos ei ole hiljattain tutustunut DS:n tarjoamaan laatukokemukseen, ei voi tietää millaista arvokkuutta DS 9 tarjoaa. Laatuvaikutelma on erinomainen, ehtaa premiumia.

DS 9:ään sisälle astuessa kohtaa merkille tyypillisen aistillisen atmosfäärin. Nahkaa on käytetty paljon, ja materiaalit tuntuvat kosketettaessa laadukkailta – ja sitä ne ovatkin.

Tärkeällä takaistuimella on tilaa pitkällekin matkustajalle, mutta jos etuistuimella istuu hujoppi henkilö, voisi jalka- ja etenkin varvastilaa olla piirun verran enemmänkin. Tämä ei kuitenkaan varsinaisissa edustustehtävissä ole todennäköisesti ongelma, sillä oikean etuistuimen voi siirtää takaa nappia painamalla takaistuimelta eteenpäin – eihän etuistuimella tällöin yleensä ole matkustajaa.

Takaistuimella voi nauttia muun muassa ylellisistä hierovista istuimista, mutta jalka- ja etenkin varvastilaa voisi olla enemmänkin.

Silti mieleen nousee, että olisikohan autosta pidennetyn akselivälin LWB-versiolle tilausta? Nyt tilojen puolesta voi todeta, että neljä 185-senttistä henkilöä matkustavat DS 9:ssä varsin leppoisasti.

Ajotuntumaltaan DS 9 on odotetusti sivistyneen rauhallinen tuttavuus. Sähköajossa auto liikkuu etuvetoisena sähkömoottorin voimin, ja hybridi-tilassa auto valitsee itse taloudellisimman käyttövoiman. Tavallisessa matkantaitossa töpseliladattava DS 9 on poikkeuksellisen hiljainen ja ohjaustuntuma neutraalin moitteeton. Bensiinimoottorin äänen kuulee normaalisti sisälle vain täyskaasukiihdytyksissä vaimeana murinana. Sähköajon WLTP-standardoitu kantama on 48 kilometriä.

Sekä digimittaristo että kosketusnäyttö ovat nykyisin nopeaan tahtiin yleistyvinä 12-tuumaiset. Mittariston välittämän informaation voi valita ohjauspyörältä mieleisekseen.

Ajaessa mukavuus on tietenkin vahvasti läsnä. Ajotiloja on neljä: täyssähköinen, mukavuus-, hybridi- ja urheilullinen.

DS 9:n edistyksellisintä osaamista edustanee yleisesti vain kaikkein hienoimmissa autoissa tavattava, kameraan perustuva automaattisesti säätyvä jousitus. Tämän tason luksusta on voinut odottaa saavansa vain esimerkiksi Mercedes-Benzin S-sarjan autoissa. Ja kyllä, DS 9:n jousitusmukavuus on aidosti hienostunutta mutta samalla kyvykästä, eikä auto lullaa millään tavalla epämääräisesti.

Takavalot ovat veistokselliset.

Yllättävintä on, että mutka-ajossakin auto tuntui vastaavan dynaamisuuden tarpeeseen välittömästi, ja auto tarrasi tiehen kuin nälkäinen gorilla kookospähkinään.

C-pilarin kulmavalo lainaa alkuperäisen DS:n ideaa.

varustelu on yltäkylläistä jo ensitestin alemmalla varustetasolla. Turvallisuudesta huolehtivat muun muassa aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä ja kaistavahti, katveavustin, kuljettajan vireystilan valvonta sekä laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä. Vakiovarusteita ovat myös latauksen ja esilämmityksen tai -jäähdytyksen etähallinta, kuten DS:n pistokehybrideille on tavanomaista. DS 9:n hinnat alkavat hieman alle 50 000 eurosta. Ensimmäiset autot saapuvat maahamme loka-marraskuussa.

Tavaratila on normaalisti 510-litrainen, mutta lisävarusteinen Focal-äänentoistojärjestelmä syö siitä 38 litraa.