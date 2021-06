Ensitesti: Edustusluokan DS 9 tarjoaa hienostunutta ranskalaista karismaa.

DS on nuori ranskalainen automerkki, joka lanseerattiin vasta vuonna 2015. Sortimentissa on tällä hetkellä kolme mallisarjaa, kun markkinoille saapuu DS:n viimeisin luomus, DS 9 – edustussedan – siis ns. ministeriauto, tai ainakin alivaltiosihteerin kiesi. M

yöhemmin tänä vuonna lanseerataan vielä DS 4, ja kahta muuta mallisarjaa odotetaan edelleen saapuvaksi lähivuosina. Valikoima kasvaa siis suuremmaksi, vaikka varsinaiseksi volyymimerkiksi DS ei todennäköisesti edes tavoittele – ei ainakaan Suomessa.

Emoyhtiö Stellantiksen mukaan DS 9 on sekoitus hienostunutta suunnittelua, perinteitä ja viimeisintä teknologiaa. Painottaakseen nykyaikaisuuttaan DS on osallistunut Formula E -sarjaan, ja on menestynytkin siellä hyvin, sillä plakkarissa on jo kaksi mestaruutta. Näin ollen ei olekaan ihme, että DS:n koko mallisto on sähköistetty.

Uusi DS 9 saapuu premium-merkin huipulle, ja tarjolle tulee yksi bensiiniversio (225 hv) sekä eritehoisia lataushybridejä. Joillekin ranskalaiset autot ja premium-status saattaa kuulostaa oudolta, mutta maailma muuttuu, tai oikeammin palaa juurilleen, sillä olivathan DS 9:n ideologiset edeltäjät DS, SM, XM ja C6 ehtaa ranskalaista premium-eksotiikkaa.

Kyllä kelpaa!

Ulkopuolelta katsoen DS 9:n juttu ovat loppuun asti mietityt mittasuhteet. Auto on liki viisimetrinen, leveyttä on lähes 1,9 metriä ja akseliväli on noin 2,9-metrinen. Kyljet ovat virtaviivaiset ja jatkuvat yhtenäisinä etuosan ajovaloista takavaloihin. Etu- ja takaylitysten suhdetta akseliväliin on mietitty hartaasti, jotta kokonaisuus olisi ajattoman arvokas. Onko suunnittelussa onnistuttu, voi jokainen itse tykönään päättää, mutta yritystä ei tämän DS:n kohdalla ainakaan ole puuttunut.

– DS 9:n ydin on ranskalaista luksusta, edistyksellistä teknologiaa ja historiaa unohtamatta. DS 9 on tärkeä lippulaivatuote koko brändille. DS 9 ei varmastikaan ole volyymillisesti tärkeä tuote, mutta muuten sen merkittävyyttä ei sovi väheksyä. Se volyymimalli tulee olemaan myöhemmin tänä vuonna lanseerattava DS 4, kertoo DS:ää maahan tuovan Auto Bon Oy:n toimitusjohtaja Markus Vuolle Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Koeajossa tyylitietoisen pistokehybridi: DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Plug-in Hybrid Grand Chic erottuu edukseen

DS 9:n keulassakaan ei tyydytä tavanomaisuuteen.

DS 9:ään sisälle astuessa kohtaa merkille tyypillisen aistillisen atmosfäärin. Nahkaa on käytetty paljon, ja materiaalit tuntuvat kosketettaessa laadukkailta – ja sitä ne ovatkin. Tärkeällä takaistuimella on tilaa pitkällekin matkustajalle, mutta jos etuistuimella istuu hujoppi henkilö, voisi jalka- ja etenkin varvastilaa olla piirun verran enemmänkin. Tämä ei kuitenkaan varsinaisissa edustustehtävissä ole todennäköisesti ongelma, sillä oikean etuistuimen voi siirtää takaa nappia painamalla takaistuimelta eteenpäin – eihän etuistuimella yleensä tällöin ole matkustajaa. Tilojen puolesta voi todeta, että neljä 185-senttistä henkilöä matkustavat DS 9:ssä varsin leppoisasti.

Lue lisää: Ranskalaisen auton­valmistajan huippumalli Suomeen – laajahko hintaskaala julki

Ilta-Sanomat kertoo DS 9:n ensitestin havainnoista huomenna perjantaina paperilehdesä.