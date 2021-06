Koeajossa Volvo XC40 Recharge P8 AWD: Pätevästi pakattu, mutta toimintamatkaa joutuu liikaa arvailemaan

Koeajo: Volvon XC40-mallin arvokkain versio on täyssähköinen. Varsin kykenevän ja laadukkaasti varustellun auton ostaja saakin.

Volvon ensimmäinen sarjatuotantoon tullut täyssähköauto XC40 Recharge P8 maksaa alimmillaan 60 612 euroa, mutta IS:n koeajamalle autolle hintaa kertyy 66 990 euroa. Onko se paljon alle 4,5-metrisestä kaupunkimaasturista, joka ei tosiasiallisesti tarjoa mitään mullistavaa vuonna 2021?

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan uusien täyssähköautojen keskimääräinen hankintahinta on noin 51 000 ja ladattavien hybridien noin 62 000 euroa. Pelkästään polttomoottorilla toimivan uuden auton hankintahinta on keskimäärin noin 31 000 euroa. Luvut perustuvat viime vuoden tilanteeseen.

Eli onko XC40 kallis? Ei ole, jos haluaa Volvon ja siihen on varaa. Siihen rinnastettavat kilpakumppanit ovat koriltaan suurempia, mutta ehkä XC40 on samalla näppärämpi liikkeissään kuin monet muut.

Kekseliäisyyttä edustaa starttinappulan puuttuminen. Sille on kyllä muista XC40-malleista tuttu paikka, mutta kolo on peitetty krouvisti pyöreällä muovisuojalla. Auton sähkömoottori starttaa, kun avaimen taskuunsa pannut kuljettaja istuu paikalleen ja valitsee ajosuunaan. Tämä muotisuuntaus on leviämisvaiheessa autoteollisuudessa.

Ajaminen on tehty helpoksi. Kojelaudan toiminnot on puettu melko pelkistettyyn muotoon. Digitaalisen mittariston vähäinen muokattavuus tosin alkaa ärsyttää, kun ei löydä haluamaansa, kuten jäljellä olevaa toimintamatkaa. Google Assistant -älypuhelinsovelluksella sitä voisi kesken matkan udella, mutta kuunnellaan mieluummin musiikkia Harman Kardonin hyvälaatuisesta äänentoistojärjestelmästä ja arvaillaan virran riittävyyttä mittariston esittämästä prosenttilukemasta.

Ajosuunnan valitsimessa ei ole B-asentoa, vaan keskinäytöstä valitaan tarvittaessa yhden polkimen ajotila. Se toimiikin toivotulla tavalla, jos haluaa ajaa lähes tyystin koskematta jarrupolkimeen.

Merkittävä ero muihin XC40-malleihin on kahden sähkömoottorin kehittämä 408-heppainen voimareservi. Noin 2,2-tonninen nelivetoinen auto liikahtaa tarvittaessa räväkästi. Meno on kauttaaltaan vakaata ja ennalta-arvattavaa kuin Ruotsin valtionepidemologi Anders Tegnellin selitykset. Myös äänieristyksessä on Volvo onnistunut.

Ilta-Sanomien talvella ajetussa ensitestissä auton kulutusta luonnehdittiin sanalla ahmatti. Hyvän sään aikaan energiankulutuksen ero vastaaviin autoihin ei ainakaan taajamapyörityksessä ollut erityisen korkea.

Mittaristonäkymän muunneltavuudesta ei ole hyötyä, jos oleellisia asioita ei esitetä.

Kun mittariston osoittama prosenttilukema alkaa vähetä uhkaavasti, lataus sujuu nopeasti – toisin kuin ensitestissä, jolloin koeajoauto ei suostunut ottamaan virtaa vastaan sen kummemmin hidas- kuin pikalatauksellakaan. Hidaslataus on kolmivaiheinen. Type 2 -piuhan avulla pääsee 11 kilowatin lataustehoon, jolloin lataus kymmenestä 80 prosenttiin onnistuu nopeimmillaan 40 minuutissa (150 kW) tai hitaammin 120 minuutissa (50 kW).

Suurin sallittu vetomassa on 1 500 kiloa. Tavaratila on kaikkiaan parikymmentä litraa pienempi kuin polttomoottorimalleissa: takana 413 ja edessä 31 litraa. Varsin ok, kuten koko paketti.

Tekniikka Volvo XC40 P8 AWD R-Design Moottori sähkömoottorit etu- ja taka-akseleilla, 300 kW (408 hv), 660 Nm

Suorituskyky 0–100 km/h 4,9 s, huippunopeus 180 km/h

Toimintamatka 418 km

Latausnopeus 8,0 h (11 kW)

Ajoakku 78 kWh (brutto)

Kulutus 25,0 kWh/100 km sähkö

CO2-päästöt 0 g/km

Voimansiirto A, neliveto

Mitat p 4 425, l 1 863, k 1 647 mm, akseliväli 2 702 mm, omamassa 2 188 kg, tavaratila 413 + 31 l

Hinta 63 434 euroa Kiitämme Leppoisaa ajotuntumaa ja tehoreserviä R-Design -varustetason kattavuutta Moitimme Toimintamatkan arvailua Suurta omamassaa kokoon nähden

