Valtio tukee kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviä infrahankkeita 28,5 miljoonan euron verran.

Tuen tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

Nyt rahoitetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka parantavat arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien ja pyöräpysäköinnin, rakentamiseen tai parantamiseen, liikenne- ja viestintäministeriö ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottivat tiistaina.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2018 kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Yksi toimenpiteistä on investointiohjelma, josta myönnettiin kunnille rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Lue lisää: Täristäviä turvajyrsintöjä vähennetään, sillä pyöräilijöille annetaan nyt lisätilaa yhteensä tuhansilla maantie­kilometreillä

– Nyt kehitämme kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen infraa, sillä etenkin lyhyillä matkoilla aktiivisen liikkumisen potentiaali on suuri. Kuntien avustuksiin on varattu jo toisena vuotena peräkkäin noin 30 miljoonaa euroa, mikä on vuositasolla lähes kymmenkertainen summa vuosiin 2018 ja 2019 verrattuna. Pyöräilyn ja kävelyn suosio on kasvussa. Myönteistä kehitystä vauhditamme fossiilittoman liikenteen tiekartan toimilla, kuten investointiohjelmalla, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: Hallituksen uusi strategia tyrmää pyöräilijöiden promillerajat – ”vähentäisi pyöräilyn ja sähköpotkulautojen houkuttelevuutta”