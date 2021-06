Joka kymmenes on huolissaan ajoterveydestään – ”Jos on huono olo tai puristaa rinnasta...”

Sairaana tai huonovointisena ei pidä hypätä rattiin.

Ajoterveyteen liittyvät kysymykset koskettavat kaikenikäisiä kuljettajia, eivät vain ikääntyneitä. Monilla kansalaisilla on joku perussairaus, joka hoitamattomana voi heikentää ajokykyä. Suomessa on esimerkiksi noin 450 000 diagnosoitua hoitoa saavaa diabeetikkoa. Myös muistisairaiden määrä on kasvussa.

Liikenneturva ja Sydänliitto muistuttavat, että jos ihminen kokee itsensä sairaaksi, auton rattiin ei pidä hypätä.

– Jos on huono olo tai puristaa rinnasta, ei missään nimessä pidä lähteä itse ajamaan, vaikka kohteena olisikin terveyskeskus tai sairaala, sanoo Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski.

Joka neljäs suomalainen on ollut huolissaan läheisensä ajokyvystä tai -terveydestä, kertoo Liikenneturvan teettämä kysely. Lähes yhtä moni kertoo, ettei tiedä, miten asia pitäisi ottaa läheisen kanssa puheeksi.

Omasta ajoterveydestään on huolissaan noin joka kymmenes vastaaja.

– Kysely kertoo selvästi, että ajoterveys on monen suomalaiskodin kuuma peruna. Eritoten alueilla, joissa ei ole toimivaa julkista liikennettä ja välimatkat ovat pitkät, monelle oma auto on väline, jota tarvitaan itsenäiseen liikkumiseen ja arjesta selviytymiseen, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski tiedotteessa.

Kyselyssä ei tiedusteltu tarkemmin, mistä huolet johtuvat.

Liikenneturva on luonut yhdessä Muistiliiton, Sydänliiton ja Diabetesliiton kanssa verkkosivuilleen aineiston, joka auttaa käsittelemään ajoterveyttä eri näkökulmista.

Kyselyyn vastasi reilut 1 000 ihmistä. Kysely tehtiin marras-joulukuussa, ja sen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS.

