Kesä on hyvässä vauhdissa ja mökkimatkailun suosio korkeimmillaan pitkään aikaan, mutta liikkeellä ovat myös autovarkaat.

Uusimpien autojen kehittyneet hälytys- ja ajonestolaitteet voivat estää varkauksia tai niiden yrityksiä, mutta ne eivät suinkaan ole ylitsepääsemättömiä esteitä niin sanotuille pitkäkyntisille autontarvitsijoille.

Auton hälytys voi jäädä omistajalta huomaamatta erityisesti kaupungeissa, kun auto on pysäköitynä kadun varrelle tai kauemmaksi kotoa. Tällöin voi käydä niin, että hälytysäänen ei huomaa tulevan omasta autosta tai sitä ei kuule lainkaan.

Fordin ratkaisu ongelmaan on älypuhelimeen yhdistetty uusi hälytysjärjestelmä, joka on nyt saatavilla ensimmäistä kertaa myös henkilöauton omistajille. Järjestelmä on jo aiemmin ollut käytössä Fordin hyötyajoneuvoissa.

Kun järjestelmä on otettu käyttöön, se lähettää auton omistajan älypuhelimeen ilmoituksen, jos auton ympärillä tapahtuu jotain poikkeuksellista, kuten yritys avata ovia tai päästä autoon sisään avaimella.

Järjestelmä käyttää auton sensoreita havaitakseen, jos autoon yritetään päästä sisään. Tällöin auto lähettää omistajalle välittömästi ilmoituksen omistajan älypuhelimen sovellukseen, josta on luettavissa hälytyksen ajankohta, syy ja auton sijainti.

Sovellus antaa hälytyksen myös, jos auton ovi yritetään avata tai auto käynnistää avaimella eli tilanteissa, joihin auton hälytysjärjestelmät eivät yleensä reagoi. Tämän ansiosta on mahdollista estää esimerkiksi kopioidulla tai varastetulla avaimella pääsyn autoon.

Kesäisessä Suomessa liikenne tyypillisesti vähenee Uudellamaalla ja vilkastuu muualla. Samanaikaisesti autoiluun liittyvät lieveilmiöt lisääntyvät.

– Tämä kesä tulee todennäköisesti olemaan vähintään yhtä vilkas kuin aiemmatkin, ellei vilkkaampikin: mökkejä on ostettu ja vuokrattu ennätystahtia, ja myös asuntoautoille ja -vaunuille on ollut kysyntää. Ulkomaanmatkoille ei vielä lähdetä, joten monen suomalaisen katse on kääntynyt kotimaan kohteisiin, kertoo Fennian ajoneuvovakuutuspalveluista ja -vahingoista vastaava johtaja Mikko Pöyhönen.

Pöyhösen mukaan oma lukunsa kesäliikenteessä ovat vastuuton ajaminen, mutta myös rikollisuus, sillä kesällä eivät liikkeellä ole ainoastaan lomalaiset. Fennian tilastoista selviää, että viime vuonna varsinkin ajoneuvojen varkaudet lisääntyivät selvästi kesäaikaan.

Ajoneuvovarkauksien lisäksi autojen ilkivaltavahingot lisääntyivät viime vuona reippaasti edellisvuoteen verrattuna, ja myös tänä vuonna näyttää tulevan nousua. Ilkivaltavahingot lisääntyvät erityisesti kesällä, jolloin ne ovat olleet perinteisesti huipussaan.

