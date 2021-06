Koeajossa liivintaskusportti Hyundai i20 N: Merkin ralliosaaminen näkyy ja tuntuu

Koeajo: Hyundai lähti mukaan rallin MM-sarjaan sen tärkeimpään WRC-luokkaan, ja nyt kerätystä kokemuksesta pääsee nauttimaan liikenteessäkin.

Hyundai i20 N ei jätä epäselväksi menohalujaan. Suurin osa ulkoisista piirteistä on saatavissa 6 000 euroa halvemmalla i20 N Linessä.

Jo auton väri on kohdallaan, sillä uusi Hyundai i20 N on parhaimmillaan Performance Blue -värisenä eli ”suorituskykyisensinisenä”. Tuo sävy on saatavissa ainoastaan N-malleihin, mikä kertoo niiden erityisyydestä.

Väri vie ajatukset lähes neljännesvuosisadan verran taaksepäin, kun omistin melkein samanvärisen Peugeot 106 GTI:n. Kumpikin auto on aikansa lapsi: liivintaskusportteja, joissa on paljon luonnetta pakattuna pieniin kuoriin.

Valitettavasti tällaiset autot ovat häviämässä valmistajien valikoimista. Ne kun eivät sovi moderniin ympäristön huomioivaan ajatteluun.

Käytännöllisesti ajatellen Hyundai i20 N:ssä ei ole kovin paljon järkeä, minkä voi sanoa myös sen kilpailijoista. Samat tilat saisi melkein puoleen hintaan ostamalla perusmallin. Suorituskyky on yltäkylläinen voimassa oleviin rajoituksiin nähden, ja kulutuskin nousee, mikäli kaasupoljinta käyttää auton luonteen mukaisesti.

Istuimet ovat melkein mainiot, mutta kuvastakin näkyy, ettei selkänojan muotoilussa ole korostettu ristiselän tukea.

Kaiken lisäksi renkaat ovat erittäin kovat, nopeaan ajoon suunnitellut Pirelli P Zero -renkaat pitävät melkoista meteliä. Jousitus on varsinkin hitaissa nopeuksissa ja kaupungissa kova. Radalle sopivaksi suunniteltu alusta on tehty tarkkaan ajoon, missä ajolinja säädetään sentin tarkkuudella. Niinpä kaikki tien epätasaisuudet tuntuvat kuljettajan paikalla matkustajista puhumattakaan.

Mittaristo muuttuu N-napin painalluksella urheilupainotteiseksi, jolloin käyntinopeusmittari on pääosassa.

Vaikka lähes kaikki edellä mainittu vaikuttaa vahvalta kritiikiltä, ihastuin i20 N:ään siinä silmänräpäyksessä kun asetuin ohjauspyörän taakse. Oikeastaan veri alkoi lämmetä jo autoa katsellessa. Auton alla on 18-tuumaiset pyörät ja 45-sarjan matalaprofiiliset renkaat korostavat menohaluja. Kattospoileri, sivuhelmat ja hunajakennomainen musta etusäleikkö vihjaavat kaikki auton kyvyistä.

Urheilullisuus tarkoittaa yleensä mustaa sisustusta, eikä i20 N tee sääntöön poikkeusta. Ohjaamo on hyvin tummasävyinen ja istuin antaa hyvän sivuttaistuen. Valitettavasti ristiselän tuki on varsin vaatimaton, mikä johti pidemmällä matkalla pieneen selkäsärkyyn muuten mainiolla istuimella. Metallipintaiset polkimet ovat hyvin harkitut ja etenkin vasemman jalan tuki on suorastaan esimerkillinen.

Etenkin etupyörä paljastaa, ettei autoa ole tuunattu vain ulkoisesti. Suuren ilmavan vanteen läpi paistaa kookas jarrulevy ja punainen jarrusatula.

Napin painallus herättää 1,6-litraisen yli kaksisataa hevosvoimaa kehittävän moottorin eloon. Konsepti on tuttu jo 1960-luvulta. Otetaan pieni auto ja istutetaan siihen suuremman mallin moottori. Lopputuloksessa on sitten voimaa riittämiin.

Hyundai ei ole tyytynyt noin helppoon ratkaisuun, vaan moottorin ja vaihteiston pakettiin on lisätty modernin elektroniikan mahdollistamia ominaisuuksia.

Ohjauspyörässä on kaksi N-painiketta, joista saa vähän tai vielä enemmän urheilullisuutta. Punainen REV-painike puolestaan sovittaa moottorin käyntinopeuden vaihdetta valittaessa

Ohjauspyörään sijoitetulla napilla saa voimalinjan sovittamaan kierrokset vaihdon yhteydessä. Ripeissä kiihdytyksissä on iloa lähtöjärjestelmästä, jonka avulla taitamatonkin ajaja saa auton kiihtymään kuin ammattilainen. Nollasta sataan ehtii reilusti alle seitsemässä sekunnissa, jos tuolla on jollekin merkitystä.

Ohjauspyörässä on nappuloita melkoisesti, ja yksi tärkeimmistä, vai pitäisikö sanoa kaksi, on N-painike. Valmistaja kutsuu sitä nimellä ”N Grin Control System”. Eli jos auto ei ole muuten saanut kuljettajaa hymyilemään, niin viimeistään sitä painamalla virne leviää korvasta korvaan. Autosta tulee selvästi kiihkeämpi. Moottori reagoi herkemmin ja äänen tulee lisäannos sporttisuutta.

Polkimet ovat asialliset ja vasemman jalan tuki erinomainen.

Mikäli ajaa suljetulla alueella (radalla), huomaa ajonvakautuksen olevan paljon normaalia sallivampi. Siis se päästää perän jopa pieneen luistoon. Ajonvakautuksen saa halutessaan kytkettyä myös kokonaan pois päältä, jolloin ajatukset siirtyvät oitis tuohon alussa mainittuun varsin vikuriin pikku-Peugeot’hon. Rajummassa menossa Hyundaissa auttaa mekaaninen tasauspyörästön lukko, joka osaa vielä jakaa voimaa sopivasti etupyörien kesken.

Tuossa aiemmin puhuttiin käyntinopeuden tasaamisesta vaihdettaessa, mistä tarkka lukija on jo ymmärtänyt, että tämä i20 N on varustettu käsivalintaisella vaihteistolla. Ne ovat häviämässä uusista autoista, mikä on tavallaan sääli. Jos kaikki ”manuaalit” toimisivat yhtä hyvin kuin i20 N:ssä, se olisi kaikkien ilo. Vaihteet loksahtavat paikalleen kuin ajatus, missä väkevästi vääntävällä moottorilla on toki oma osansa.

Sporttinen i20 sopii perheellekin, sillä tavaratila on auton kokoluokassa hyvää tasoa.

Koria on pudotettu sentillä säyseämpiin sisariin verrattuna ja rakenteita on vahvistettu valmistajan mukaan 12 kohdasta. Alusta onkin erittäin jämäkkä. Mutkaisella pikkutiellä nopeus kasvaa herkästi aivan liian suureksi, joten i20 N:n ajajalla pitää olla vankka itsehillintä.

Uudella Hyundai i20 N:llä on enää kaksi kilpailijaa, Ford Fiesta ST ja Volkswagen Polo GTI. Joku voisi ottaa mukaan samaan sarjaan myös Toyota GR Yariksen, mutta laskemme sen nelivetoisena ja paljon tehokkaampana eri kategoriaan. Tuosta kolmikosta Hyundai on ilman muuta lähimpänä kilpa-autoa.

On helppo uskoa, että Hyundain rallitiimi on ollut vankasti mukana i20 N:n kehitystyössä.

