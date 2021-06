Käytettyjen autojen käyttöönotoissa näkyy nyt erikoinen nousupiikki

Traficomin tilastojen mukaan liikennekäyttöönottojen määrä on aiempaa selvästi reippaammassa kasvussa.

Toinen koronakesä on kasvattanut liikennekäyttöön ottamisia. Käytännössä kyse on ollut enimmäkseen pidempään seisseistä käytetyistä, jotka ovat olleet vakuutus- ja verokulujen vuoksi niin sanotussa seisonnassa.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ajoneuvoja on ilmoitettu liikennekäyttöön huomattavasti enemmän kuin vastaavana ajankohtana aiempina vuosina.

Liikennekäyttöönotto tehdään, kun käytetty ajoneuvo otetaan esimerkiksi varastoinnin tai pidempään kestäneen korjauksen jälkeen uudelleen ajoon.

Liikennekäyttöön ilmoitetut ajoneuvot kvartaaleittain 2018–2021 (Traficom).

Fennian ajoneuvovakuutuspalveluista ja -vahingoista vastaava johtaja Mikko Pöyhönen kertoo, että nyt nähdyn piikin taustalla ovat todennäköisesti epäsäännöllisessä kausiajossa olevat niin sanotut kesäautot sekä sellaisiksi korjatut tapaukset.

– Uusia autoja on myyty ensimmäisellä neljänneksellä hieman vähemmän kuin aiemmin vastaavana ajankohtana, ja käytettyjen autojen myynti on pysynyt ennallaan. Voi siis olla, että kesäautoja on otettu käyttöön tavallista aikaisemmin, Pöyhönen miettii.

