Lexus ensi kerran pistokehybridinä – 63 km sähköllä, matkustamossa ei enää avauskahvoja

Japanilainen Lexus tuo mallistoonsa ensimmäisen pistokehybridin, kun NX-mallisto uusiutuu.

Uutuusmalli korvaa vuonna 2014 markkinoille tulleen NX:n.Täysin uudet NX 350h ja NX 450h saavat voimalinjamuutoksen myötä myös ulkokuoriinsa uusia muotoja ja aiempaa kehittyneemmän multimediajärjestelmän.

Lexus 450h +:n ajoakun energiasisältö on 18,1 kilowattituntia.

Uuden NX 450h+ -mallin tekniikka rakentuu 2,5-litraisen polttomoottorin, hybriditekniikan ja 18,1 kWh:n korkeajänniteakun muodostaman kokonaisuuden varaan. Järjestelmän suurin ulostuloteho on 306 hevosvoimaa. Se mahdollistaa kiihtyvyyden nollasta sadan kilometrin tuntivauhtiin noin kuudessa sekunnissa. Arvioidut CO2-päästöt (WLTP) ovat alle 40 g/km.

Korkeajänniteakun kapasiteetti mahdollistaa arviolta 63 kilometrin sähköisen toimintamatkan ja sähköllä ajettaessa enimmillään 135 km/h nopeuden.

Lexus NX 350h hyödyntää valmistajan neljännen sukupolven hybriditeknologiaa.

Lexus korostaa edelleen itselatautuvuutta. Termi on kiistelty, mutta Lexus selittää asian näin: toisin kuin yleisesti, NX 450h+ -mallin polttoaineenkulutus ei sähkön loputtua nouse normaalin polttomoottoriauton tasolle tai sen yli, vaan auto toimii itselataavan mallin tapaan säilyttäen niukan kulutuksen.

Lue lisää: Suomalainen standardointi­järjestö ei suosittele ”itselataavaa hybridiä”

NX 350h hyödyntää lataushybridimallin tavoin neljännen sukupolven Lexus-hybriditeknologiaa. Järjestelmän suurin teho on kasvanut aikaisempaan NX 300h -malliin verrattuna 22 prosenttia (242 hevosvoimaa). Kiihtyvyys 0 - 100 km/h on 7,7 sekuntia. CO2 -päästöjä syntyy noin 10 prosenttia aiempaa vähemmän.

E-Four-nelivetojärjestelmää on kehitetty sekä NX 450h+- että NX 350h -malleissa siten, että takavedosta vastaava sähkömoottori on käytössä läpi koko nopeusalueen ja kaikissa ajotiloissa.

Kumpikin voimalinja sallii jarrulliselle perävaunulle maksimissaan 1 500 kilon kokonaismassan.

Vaikka NX-malli ei ole näyttänyt aiemminkaan höyhensarjalaiselta, täysin uusi malli on saanut olemukseensa hiukan lisää muskeleita. Pituutta on kertynyt lisää 20 millimetriä, leveyttä samaiset 20 mm ja korkeutta 5 mm. Samalla raideväli on kasvanut 30 millimetriä. Kasvuluvuista huolimatta paino on pysynyt ennallaan muun muassa liima- ja laserhitsattujen saumojen ansiosta.

Lexuksen tunnusomainen säleikkö hohkaa nyt aiempaa pystymmässä keulassa. GA-K -alustarakenteen käyttö on mahdollistanut pyörien sijoittamisen lähemmäs kulmia. Peräpäässä takavalot leviävät laidasta laitaan. Logon sijasta nimi on kirjoitettu takaluukkuun.

Matkustamossa voi vaihtaa tunnelmavalaistusta mielin määrin: 64 erilaista värisävyä on tarjolla.

Kojelautaa hallitsee suurikokoinen keskinäyttö, jonka saa joko 9,8- tai 14-tuumaisena. USB-portteja löytyy yhteensä neljä kappaletta, joista kolme on USB-C -tyyppisiä.

Älypuhelimen voi kytkeä osaksi autoa sekä Apple CarPlayn että Android Auton avulla. Applen laitteet pystyy liittämään myös langattomasti. Puhelimen langaton latausalusta löytyy myös, ja sen Lexus kertoo olevan 50 prosenttia aiempaa tehokkaampi.

Lexus Link -sovelluksen avulla mahdollistetaan auton toimintojen monipuolinen hallinta, kuten keskuslukituksen avaaminen tai sulkeminen, esilämmitys tai -viilennys sekä NX 450h+ -mallissa laajat latauksen ohjaukseen liittyvät toiminnot.

Oman lisänsä käytettävyyteen tuo e-latch -järjestelmä, jossa muun muassa sähköinen avauspainike korvaa perinteisen, oven sisäpuolisen avauskahvan.

Lue lisää: Moni liikennekeskustelun valtavirtaan noussut suure ja määre on autoilijoille täyttä hepreaa – vai tiedätkö jo tämänkin kaiken?

Lue lisää: Toyota-konsernin ensimmäinen täyssähköauto on nyt valmis – IS pääsi rattiin ensimmäisten joukossa