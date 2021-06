”Nopeampi kuin Porsche, turvallisempi kuin Volvo” – Elon Musk ylisti uutuusmalliaan

Tesla esitteli varhain perjantaina Suomen aikaa entistä suorituskykyisemmän version Model S -mallistaan.

Tesla määritteli sähköautot uudelleen vuonna 2012, kun yhtiö lanseerasi S-mallinsa. Sitä leimasi tyylikäs muotoilu ja pitkä toimintamatka. Nyt se on vielä enemmän, jos on uskominen yhtiön keulakuvaa.

– Tämä auto on musertava, toimitusjohtaja Elon Musk sanoi julkistustilaisuudessa, joka pidettiin Teslan tehtaalla Fremontissa Kaliforniassa.

– Ympäristöä säästävät autot voivat olla nopeimpia ja turvallisimpia autoja. Tämä auto pieksee muut, hän jatkoi.

Muskin epäkunnioittava asenne ja suunnittelutermejä vilisevät puheet ovat nostaneet hänet tähtiasemaan ja brändilähettilääksi niin voimakkaasti, ettei Teslan tarvitse juuri mainostaa.

– Uusi malli on nopeampi kuin mikään Porsche, turvallisempi kuin mikä tahansa Volvo, sanoi mustaan nahkatakkiin pukeutunut Musk sen jälkeen, kun hän oli ajanut Model S Plaidin testiradalta lavalle.

Musk sanoi, että hän odottaa mallia tuotettavan 1 000 viikossa ensi vuosineljänneksellä.

Ennen tapahtumaa Tesla nosti mallin hintaa 10 000 dollaria 129 990 dollariin (106 000 euroa). S-mallin hinta on 79 990 dollaria.

– Model S ei ole muuttunut paljon ulkonäön suhteen vuosikymmenessä, kertoi autoalatoimija Edmundsin johtaja Jessica Caldwell.

– Mielestäni Teslan on tarjottava kuluttajille enemmän ... kuten uusia ja hauskoja asioita.

Model S Plaid -mallin lanseeraus tapahtui myöhässä erilaisista viivästyksistä johtuen.

– Model S Plaid in tarkoitus on ehdottomasti pitää nykyiset Teslan omistajat merkin piirissä, sanoi AutoPacific-konsulttiyrityksen johtaja Ed Kim.

S Plaid nollasta sataan 1,99 sekunnissa. Sen epävirallinen toimintamatka on 627 kilometriä.

Vaikka uutuus ei tarjoa suuria muutoksia ulkokuoressaan, se latautuu aiampaa nopeammin, se on sisältä tilavampi ja sen tietoviihdejärjestelmää on paranneltu. Muskin mukaan järjestelmän on PlayStation 5:n tasolla.