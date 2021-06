Miksi tienvarsien kauniita lupiineja ei säästetä?

Teiden kukkaloiston häviäminen tieniittojen vuoksi harmittaa monia. Väylävirastosta todetaan, että homma on yksinkertaisesti pakko tehdä.

Aggressiivisesti levinnyt lupiini on Suomen teillä yleinen näky.

Niittotöiden myöhentämistoiveita esitetään Väyläviraston mukaan usein.

– Loputtomasti niittoja ei voida myöhentää liikenneturvallisuuden ja kustannusten takia. Niittotöiden kustannukset kohoaisivat, kun lyhyellä aikavälillä tehtävät niitot vaatisivat nykyistä huomattavasti suuremman määrän niittokalustoa, Teiden kunnossapidon asiantuntija Mika Terhelä Väylävirastosta sanoo.

Vilkasliikenteisten teiden varsia niitetään kaksi kertaa kesässä. Näillä teillä ensimmäinen niitto tehdään nykyohjeiden mukaan kapeana, mikä auttaa myös tienvarsilajistoa uudistumaan. Toinen niitto taas tehdään hieman leveämpänä myöhemmin kesällä. Vähäliikenteisemmillä teillä niitetään vain kerran kesässä kahden metrin leveys heinä–elokuussa.

Niitoilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja torjutaan myös haitallisia vieraslajeja

Tienvarsille on asettunut myös haitallisia vieraskasveja. Laajimmin on levinnyt komealupiini, jonka torjunnassa keskeistä on estää sen leviämistä uusille kasvupaikoille siemenistä. Tästä syystä kukkivia lupiineja ei säästetä niitoissa.

Väyläviraston mukaan joidenkin erityisen vaarallisten kasvien kuten jättiputkien esiintymät hävitetään erikseen, kun niitä havaitaan.

Terhelä kuitenkin muistuttaa, että haitallisia vieraslajeja ei saa hävittää tienvarsilta ilman lupaa.

– Mikäli suunnittelette torjuntatoimia tiealueelle, olkaa yhteydessä valtakunnalliseen Liikenteen asiakaspalveluun, josta saa lisätietoa toteutuksen edellytyksistä.

