Herpaantuminen tutussa tasoristeyksessä voi olla todella vaarallista – ”Puomien läpiajoja tapahtuu vuosittain noin 150 kappaletta”

Suomessa tasoristeysonnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi jo 1960-luvulta alkaen. Työ kuitenkin jatkuu.

Suomen ensimmäiseen kaksitoistavuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on jo alustavasti varattu rahat, joilla tasoristeysten poistamista jatketaan tai ylityspaikkojen turvallisuutta parannetaan muilla keinoin.

Väyläviraston liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen kertoo, että viime ja toissa vuonna Suomessa kirjattiin kuusitoista tasoristeysonnettomuutta. Aiemmin taso on ollut noin kaksikymmentä onnettomuutta vuodessa. Sekin on merkittävästi vähemmän kuin vielä 1960-luvulla.

– Silloin tasoristeysonnettomuuksia oli vuosittain kaksi ja puolisataa ja ne vaativat kymmeniä kuolonuhreja, nyt kuolleita on vuosittain onneksi vai muutamia, Koistinen kertoo.

Läheltä piti -tilanteita satoja

Koistisen mukaan läheltä piti -tilanteita voi vain arvailla, mutta jotakin osviittaa saadaan tasoristeysten rikkoutuneista puomeista.

– Puomien läpiajoja tapahtuu vuosittain noin 150 kappaletta. Silloin puomi on jo laskeutumassa ja auto ajaa päin sitä. Puomittomien risteysten osalta voi vain aavistella, mutta puhumme sadoista tapauksista, Koistinen kuvailee.

Suomessa on yhä runsaat kaksituhatta tasoristeystä, joista vartioimattomia on kolme neljäsosaa. Koistinen muistuttaa, että kaikkein vaarallisin tasoristeys on usein se tutuin, kotia lähellä oleva risteys.

– Siinä ei tarvita kuin hetken herpaantuminen. Ei pidä tuudittautua ajatukseen, että ei sieltä eilenkään junaa tullut. Kolmasosa kaikista tasoristeysonnettomuuksista sattuu aikatauluttamattomalle päivystysliikenteelle, Koistinen valottaa.

Koistisen mukaan nykyaikaiseen tekniikkaan ei kannata luottaa liiaksi. Esimerkkinä tästä paraskaan älypuhelimen junaliikennesovellus ei nimittäin välttämättä tunnista junien liikkeitä reaaliajassa.

Onnettomuuksia sattuu kaikille

Suurin osa tasoristeysonnettomuuksista on viime vuosina sattunut keski-ikäisille miehille, mutta Koistinen ei kuitenkaan halua nostaa asiassa mitään erityistä tienkäyttäjäryhmää.

– Onnettomuuksia sattuu yhtä lailla miehille kuin naisille, nuorille kuin vanhoille ja keski-ikäisille.

Koistisen mukaan tänä vuonna päättyvä nelivuotinen ohjelma, jonka kohteena oli alun perin 65 tasoristeystä, on työn edetessä laajentunut. Muun muassa erilaisten kiertotieratkaisujen, poistojen ja muiden parannusten avulla kohteiden määrä nousee jo kolmeensataan.

– Juna ei pysty väistämään. Väistämisvelvollisuus on aina tien käyttäjällä. Vanha viisaus ”katso oikeaan, sitten vasempaan ja vielä kerran oikeaan” ei vanhene koskaan, Koistinen muistuttaa.

